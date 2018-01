Prof. Stola: Bez Żydów nie ma polskiej historii

Prof. Dariusz Stola, historyk, dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Rz: Ministerstwo Kultury zapowiedziało powstanie nowych placówek popularyzujšcych wiedzę na temat historii polskich Żydów. Czy szykuje się rewolucja w polityce kulturalnej dotyczšcej relacji polsko-żydowskich?

Poniżej dalsza częœć artykułu

Prof. Dariusz Stola: Tu nie potrzeba rewolucji, bo najważniejsze zmiany na tym polu nastšpiły już w latach 90., poczynajšc od wolnoœci słowa i badań historycznych, po przywrócenie stosunków dyplomatycznych z Izraelem, które PRL zerwała w 1967 roku. Ten zwrot tylko częœciowo wynikał z takiej, a nie innej polityki kulturalnej prowadzonej przez kolejne rzšdy, bo spora częœć tych zmian miała dużo szerszy, cywilizacyjny charakter. Wzrost zainteresowania historiš Polski i otwarcie na œwiat, gotowoœć do spojrzenia na przeszłoœć i współczesnoœć z perspektywy innych ludzi czy ewolucja stanowiska Koœcioła katolickiego wobec judaizmu – to wszystko zmieniało polsko-żydowskie relacje. Teraz ważne jest, żeby utrzymać tę tendencję, zapobiec jej odwróceniu.

Co zatem zmieniło się w ostatnich latach?

Bardzo cenne okazały się inicjatywy podejmowane przez muzea regionalne czy lokalne organizacje pozarzšdowe. Jest œwietne Żydowskie Muzeum Galicja w Krakowie, jest mniejsze Muzeum Żydów Mazowieckich w synagodze w Płocku, w 50 miejscowoœciach zorganizowano festiwale kultury żydowskiej. Uważam, że nie można zrozumieć historii tych miast i regionów, wykluczajšc z niej Żydów. Historia Polski, która ich marginalizuje, jest po prostu fałszywa. Ludzie chcš poznawać żydowski rozdział historii swojego miasta i uznajš go za integralnš, choć słabo znanš, częœć dziejów.

Przyznam również, że nie spodziewałem się, iż Muzeum POLIN będzie wzbudzało aż tak wielkie zainteresowanie. Do tej pory wystawę stałš odwiedziło ponad milion osób, a przecież została otwarta zaledwie trzy lata temu. Co ciekawe, żydowska historia i kultura interesujš nie tylko osoby wykształcone i z dużych miast. Gdziekolwiek pojawia się nasza wystawa objazdowa „Muzeum na kółkach", a sš to głównie małe miejscowoœci, wszędzie cieszy się niezwykłš popularnoœciš.

W jaki sposób te inicjatywy zmieniły stosunek Polaków do Żydów?

W Polsce mamy długš tradycję badań dotyczšcych stosunku do różnych narodów i narodowoœci. Na poczštku lat 90. w stosunku do Żydów przeważały niechęć i uprzedzenia. Ale z roku na rok Żydzi przesuwali się coraz wyżej w rankingu sympatii. Pewne zawahanie nastšpiło na poczštku tego stulecia, zapewne w zwišzku z debatami na temat Jedwabnego. Niemniej to zainteresowanie historiš Żydów wœród Polaków utrzymuje się na wysokim poziomie.

Niestety, w ostatnich latach widzimy też gwałtowny wzrost ksenofobii i niechęci w zasadzie do wszystkich grup etnicznych. Nienawiœć dotyka przede wszystkim muzułmanów, ale nie przeszkadza to wcale w niechęci także wobec Żydów. Mamy więc przeciwstawne tendencje: zainteresowanie i życzliwš ciekawoœć z jednej, a ksenofobię z drugiej strony.