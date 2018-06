Czy Albert Einstein był rasistą?

Opublikowane właśnie zapiski z podróży Alberta Einsteina z lat 1922-1923 wskazują na rasistowskie i ksenofobiczne poglądy genialnego fizyka - czytamy na stronie BBC.

Einstein między październikiem 1922 roku a marcem 1923 roku notował swoje spostrzeżenia w czasie podróży po Azji i Bliskim Wschodzie.

Poniżej dalsza część artykułu

Notatki, jak pisze BBC, zawierają wiele "negatywnych generalizacji". Np. o Chińczykach Einstein pisze, że są "brudnymi i tępymi ludźmi".

W późniejszych latach Einstein wypowiadał się publicznie przeciw rasizmowi nazywając go "chorobą białego człowieka".

Opublikowane przez Princeton University Press zapiski z podróży Einsteina, wydane pod tytułem "The Travel Diaries of Albert Einstein: The Far East, Palestine, and Spain, 1922-1923" zostały zredagowane przez Ze'ev Rosenkranz z California Institute of Technology's Einstein Papers Project.

W zapiskach czytamy m.in. o mieszkańcach Cejlonu, że "żyją w strasznym brudzie" i wyznają zasadę "rób niewiele, bo niewiele ci potrzeba".

O Chińczykach pisał z kolei, że ich dzieci są "tępe" i "ospałe". Pisał też, że byłoby "szkodą, gdyby Chińczycy wyparli inne rasy". O dorosłych Chińczykach pisał, że przypominają raczej maszyny niż ludzi.