Porucznik Tadeusz Stabrowski odnajduje imię i rodzinę

Niewielki cmentarz komunalny w Le Crotoy, miasteczku leżšcym u ujœcia Sommy do Kanału la Manche, stał się niedawno miejscem niezwykłego spotkania. Ponad sto osób przybyło z wielu stron œwiata by oddać hołd polskiemu lotnikowi, który 11 marca 1943 roku stracił życie w pobliżu francuskiego wybrzeża.

Morze oddało jego ciało miesišc póŸniej w okolicy Le Crotoy, gdzie został pochowany jako nieznany żołnierz: ŤAn Airman of the 1939-1945 war, 12 Avril 1943, Polish Force, known unto Godť.

Dokładnie 75 lat po tragicznej œmierci, 11 marca 2018 roku, anonimowy bohater odzyskał swojš tożsamoœć – to porucznik Tadeusz Stabrowski, pilot 308. Dywizjonu Myœliwskiego, tzw. „Krakowiaków”.

Tadek Stabrowski, przez kolegów okreœlany jako zwariowany artysta-malarz, sam o sobie również pisał z dużš dawkš humoru i dystansu. Jeszcze przed wojnš próbował wielu œcieżek zawodowych, jednak lotnictwo stało się jego największš pasjš i przeznaczeniem. I właœnie jako lotnik osišgnšł dojrzałoœć i doœwiadczenie znacznie przekraczajšce jego młody wiek.

- Na ziemi był niepokaŸny, zgarbiony, zaniedbany, wiecznie mrugajšcy okiem, lekkomyœlny, niepunktualny, roztargniony i lekceważšcy wszystko i wszystkich. W powietrzu stawał się opanowanym, precyzyjnym i odważnym pilotem o żelaznych nerwach, jednym z najlepszych, jakich znałem - pisał o nim kolega z dywizjonu 308, Tadeusz Schiele.

W chwili œmierci miał niecałe 26 lat. W Warszawie pozostała jego matka Felicja, w Anglii niedawno poœlubiona żona Elizabeth i półroczny synek Andrzej.

Trudno do końca zrozumieć, dlaczego zginšł. 11 marca 1943 r. wraz z kapralem Stanisławem Domańskim wracał z akcji znad północnej Francji. Jego samolot został trafiony przez artylerię przeciwlotniczš. Widzšc wydobywajšcy się dym, Tadek zdecydował się na wodowanie i ewakuację z kokpitu swojego Spitfire'a. Domański widział, jak unosił się na powierzchni morza. Niestety wodnosamolot ratownictwa morskiego, wysłany po Tadka, stracił go z oczu w czasie podejœcia do lšdowania na wodzie i nie był w stanie go uratować. Otulone w żółtš kamizelkę ratunkowš - tzw. "maewestkę" - ciało zostało odnalezione 12 kwietnia przez francuskich rybaków i pochowane na cmentarzu w Le Crotoy. Kamizelka, która miała uratować mu życie, stała się ostatniš towarzyszkš młodego, pełnego fantazji i pasji bohatera. Brytyjski mundur i polskie naramienniki pozwoliły jedynie na anonimowš inskrypcję na nagrobku.

Po drugiej stronie Kanału, żona Elizabeth próbowała bezskutecznie odnaleŸć jakiœ œlad męża. Nikt chyba wówczas nie przypuszczał, że jego ciało zostanie zidentyfikowane dopiero 75 lat póŸniej, że odzyska on imię i nazwisko, a jego syn i wnuki po raz pierwszy stanš nad jego grobem. Przyjechali aż z Kanady; Andre Melaney (Andrzej), 75-letni dziœ syn Tadeusza, któremu towarzyszyli jego trzej synowie. To właœnie oni przyczynili się w dużym stopniu do poszukiwań i badań, które pozwoliły odnaleŸć tożsamoœć ich dziadka. To pierwszy przypadek identyfikacji polskiego lotnika poległego na francuskiej ziemi. Było to możliwe dzięki badaniom porównawczym DNA. W projekt zaangażowały się liczne instytucje: Polska Baza Genetyczna Ofiar Totalitaryzmów przy Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ambasada RP w Paryżu, ale również pasjonaci z wielu różnych dziedzin – historycy, a wœród nich historycy lotnictwa ze stron niebieskaeskadra.pl i polishairforce.pl, genetycy, antropolodzy, medycy sšdowi i archeolodzy. Badania genetyczne poprzedzone były analizš tła historycznego. Uroczystoœć odsłonięcia nowego nagrobka z nazwiskiem Tadeusza była uwieńczeniem niestrudzonych wysiłków i skutecznej współpracy tych wszystkich osób.

11 marca 2018 roku na cmentarzu w Le Crotoy wydarzyło się coœ jeszcze: spotkali się ludzie, dla których osobista historia porucznika Stabrowskiego stała się lekcjš ich wspólnej Historii. Stanęli obok siebie weterani i młodzi żołnierze, białe orzełki przysiadły obok granatowych mundurów francuskiego lotnictwa, a biało-czerwone flagi łopotały na wietrze splatajšc się z trójkolorowymi.

Polskę reprezentowali Tomasz Młynarski - Ambasador RP we Francji, Beata Jeœko - wicekonsul, płk Sławomir Pawlikowski - Attaché Obrony we Francji, generałowie Wojska Polskiego: Generał Brygady Andrzej Knap, Generał Andrzej Przekwas, płk Wojciech Ozga RP. Ze strony władz francuskich obecni byli: Benoît Lemaire, prefekt Abbeville, Jeanine Bourgau, mer Le Crotoy, oraz przedstawiciele lokalnych władz wojskowych, m.in. płk Pascal Fouyet, delegat wojskowy departamentu Somme oraz płk Daniel Parpaillon z Dowództwa Sił Powietrznych Francji, a także pododdział honorowy złożony z żołnierzy ze 105. Bazy Lotniczej z Evreux.

W ceremonii udział wzięli goœcie honorowi, między innymi: attaché Obrony Kanady Carl Liversage, przedstawiciele Commonwealth War Graves Commission, Jan Ambroziak reprezentujšcy Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz dr Andrzej Ossowski z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego ze Szczecina, który kierował pracami ekshumacyjnymi i nadzorował badania genetyczne, oraz Artur Bildziuk, prezes i reprezentanci Zwišzku Lotników Polskich w Wielkiej Brytanii i kanclerz Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, a także Frédéric Petit, deputowany, przewodniczšcy Grupy PrzyjaŸni Polsko-Francuskiej w Zgromadzeniu Narodowym. Na wydarzenie licznie przybyły poczty sztandarowe z Polski i Francji oraz przedstawiciele stowarzyszeń polonijnych. Obok grobu zacišgnięto wartę honorowš.

Ambasador RP, prefekt Abbeville oraz syn poległego oficera dokonali wspólnie uroczystego odsłonięcia tablicy nagrobkowej z nazwiskiem por. pilota Tadeusza Stabrowskiego. W swoim wystšpieniu Ambasador RP powrócił do historii polskich lotników, którzy po klęsce kampanii wrzeœniowej dołšczyli do wojsk francuskich a potem brytyjskich, by walczyć z niemieckim okupantem aż do końca wojny. - Nie można zapomnieć o więzi, jaka powstała w tamtych dniach pomiędzy naszymi narodami, ale też o wspólnej pamięci, którš musimy dziœ chronić i przekazywać następnym pokoleniom – powiedział. Pan ambasador podzielił się też z zebranymi osobistym doœwiadczeniem, które w szczególny sposób naznaczyło dla niego ten dzień: brat jego dziadka poległ w czasie wojny na terenie Francji a miejsce jego pochówku do dziœ pozostaje nieznane.

Benoît Lemaire, prefekt Abbeville, złożył hołd polskiemu lotnikowi, zaczšł jednak od przypomnienia, że Polska i Francja to jedyne kraje Europy, które nigdy ze sobš nie walczyły. Przypomniał czasy Napoleona i polskiej Imigracji, Błękitnš Armię Hallera, generała Sikorskiego i generała Maczka. Ten ostatni jest mu szczególnie bliski, gdyż to właœnie Polacy z I Dywizji Pancernej pod dowództwem generała Maczka we wrzeœniu 1944 roku wyzwolili Abbeville. Czy to wspólnota serc naszych dwóch narodów pocišgnęła za sobš wspólnš Historię, czy może raczej wspólna Historia tworzy wspólnotę serc? – zastanawiał się prefekt. Przypomniał też, że na tej samej plaży, na której odnaleziono ciało naszego pilota, odbywali swe pierwsze loty i testowali pierwsze hydroplany bracia Caudron – pionierzy francuskiego lotnictwa z poczštku XX wieku.

Pani Jeanine Bourgau, mer Le Crotoy, mówiła zaœ o ludzkim łańcuchu, który poprzez kolejne pokolenia buduje największe dobro jakim jest pokój i wolnoœć.

Grób pobłogosławił ksišdz Wiesław Gronowicz, kapelan weteranów i Wojska Polskiego we Francji. Złożono wieńce, a miejscowa orkiestra odegrała Marsyliankę i Mazurka Dšbrowskiego. Jakże wymownie zabrzmiała druga zwrotka: "Dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy"...

Zanurzajšc się w historii Tadeusza Stabrowskiego, zanurzyliœmy się w wielkiej Historii. Tej wspólnej, która nas Polaków, Francuzów czy Brytyjczyków nie dzieli a łšczy. Która dla każdego z nas ma wymiar zarówno europejski, jak i osobisty. W rozmowach, które nastšpiły po zakończeniu oficjalnych uroczystoœci można było usłyszeć opowieœci o niezwykłych ludzkich œcieżkach, biegnšcych przez Europę. O poszukiwaniu zagubionych korzeni, o podróżach, o odnajdywaniu dalekich kuzynów za pomocš starych rodzinnych fotografii.

Andre Melaney – poproszony o autograf w ksišżce o swoim ojcu bez wahania podpisał jš „Andre Stabrowski”. Wiele razy wspomniał też w rozmowie o swojej babce: - Ona mieszkała w Warszawie, miała na imię Felicja – mówił z uœmiechem. - Chciałbym kiedyœ tam pojechać - dodał. Mike, syn Andre wierzy, że to się uda. A może nawet odnajdš polskš rodzinę...