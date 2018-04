Duda na Marszu Żywych. "Nigdy więcej antysemityzmu"

Spotykamy się na Marszu Żywych, po to, aby dać œwiadectwo pamięci o Zagładzie narodu żydowskiego. Ale zarazem, aby po raz 30 powiedzieć œwiatu stšd właœnie, z tego miejsca, gdzie doszło do tej straszliwej tragedii, żeby powiedzieć "Nigdy Więcej" - mówił prezydent Andrzej Duda w Auschwitz, gdzie uczestniczył wraz z prezydentem Izraela Re’uwenem Riwlinem w 30. Marszu Żywych.

- Spotykamy się tu, żeby krzyknšć: popatrzcie, do czego może prowadzić antysemityzm, ksenofobia, rasizm. (Może prowadzić) Do tego, że człowiek zachowuje się w taki sposób, w jaki trudno sobie w ogóle wyobrazić, iż człowiek mógłby się zachować - podkreœlał Duda.

Czytaj więcej:

1000 lat przejœciowo w Polsce - wywiad z prezydentem Izraela

Efraim Zuroff: Œmierć Żydów cieszyła wielu Polaków

Poniżej dalsza częœć artykułu

Mówišc o Holokauœcie prezydent Duda nazwał go "jednym z najtragiczniejszych zdarzeń jakie miały miejsce w historii Polski". Prezydent wspominał, że w Polsce "przez prawie tysišc lat żyły obok siebie dwa narody, polski i żydowski". - Gdzie tak wielu Żydów było obywatelami Rzeczypospolitej, gdzie tak wielu Żydów oddało życie za Polskę i za polskoœć, za to żeby Polska mogła być. Ich groby rozsiane sš po całym terenie naszego kraju - nie dlatego, ze ktoœ ich zamordował, ale dlatego, że walczyli, by Polska mogła istnieć - mówił prezydent.

Duda przypomniał, że w czasie II wojny œwiatowej 3 mln obywateli Polski narodowoœci żydowskiej zostało zamordowanych przez nazistowskich Niemców. - Zawsze będziemy o nich pamiętali. Nam Polakom zależy, aby to œwiadectwo brzmiało - dodał.

Prezydent wspomniał o budzšcej kontrowersje w Izraelu nowelizacji ustawy o IPN. Podkreœlił w tym kontekœcie, że "nigdy nie było intencjš polskich polityków stworzenie takiej regulacji, która powodowałaby zablokowanie tego œwiadectwa".

- Przeciwnie, chcieliœmy bronić prawdy historycznej. Ja jako polski prezydent chce tej prawdy bronić z całš mocš, również w tych fragmentach, które sš trudne dla Polaków - mówił. Dodał, że niektórzy Polacy zachowywali się w sposób, który trzeba potępić. - Nie boję się o tym mówić. Ae były i zachowania chwalebne - dodał.

- Nigdy nie było systemowej, instytucjonalnej wrogoœci wobec Żydów ze strony polskiego państwa. Przeciwnie, władze polskie starały się bronić obywateli polskich narodowoœci żydowskiej. A polskie państwo podziemne karało szmalcowników wyrokami œmierci - przypominał Duda.



- Nasza obecnoœć tutaj powie œwiatu: nigdy więcej antysemityzmu, nigdy więcej ludobójstwa, nigdy więcej Holokaustu - podsumował prezydent.

Z kolei prezydent Izraela Re’uwen Riwlin stwierdził, że "Polska stała się największym na œwiecie cmentarzem żydowskim".

- Nie można wymazać historii tak bogatej, ale i bolesnej. Izrael œledzi z bliska to co się dzieje tutaj. Mamy pełen szacunek tego rachunku sumienia, który społeczeństwo polskie zrobiło. Ale żšdamy, aby Polska podchodziła odpowiedzialnie do badania prawdy o Holokauœcie - dodał izraelski prezydent.

Marsz Żywych to organizowane co roku od 1996 roku w Dzień Pamięci Ofiar Zagłady przedsięwzięcie edukacyjne w ramach którego młodzież - głównie z Izraela - odwiedza miejsca zagłady stworzone przez Niemców na ziemiach polskich. Uczestnictwo w Marszu ma dawać œwiadectwo, a także manifestacjš przywišzania do takich wartoœci, jak: godnoœć i równoœć wszystkich ludzi, tolerancja, prawo każdego człowieka do życia w pokoju.

Nowelizacja ustawy o IPN, o której mówili prezydenci przewiduje karę do trzech lat więzienia dla każdego, kto - wbrew faktom - będzie przypisywał narodowi polskiemu odpowiedzialnoœć za zbrodnie popełnione przez Niemców w czasie II wojny œwiatowej. Intencjš polskich ustawodawców była przede wszystkim walka z okreœleniem "polskie obozy œmierci", które pojawiało się w zagranicznej prasie, a także w wypowiedziach polityków. Izrael uznał jednak, że przepisy te mogš zostać wykorzystane do ukrywania prawdy o odpowiedzialnoœci Polaków za Holokaust.