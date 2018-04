Sąsiedzi pili i się awanturowali. Ale do sądu nikt nie szedł

Marcin Zaremba, historyk z Uniwersytetu Warszawskiego

"Rzeczpospolita": Życie sšsiedzkie to nie idylla. Wiele sporów, wywołanych m.in. graniem na tršbce czy stukaniem obcasami, trafia do sšdów. Czy sšdy rozstrzygały tego typu sprawy również w czasach PRL?

Dr hab. Marcin Zaremba: Nie, po pierwsze dlatego, że ówczesne społeczeństwo było biedniejsze. Aby pójœć do sšdu, trzeba było wynajšć prawnika, wejœć w œwiat bardzo kosztowny, który do tego był nieznany, obcy. W PRL nie było np. seriali o prawnikach. Ludzie unikali tego œwiata. Po drugie, nie przeprowadzano się tak często jak teraz. Po wielkiej migracji z lat 1945–1946 ludzie bardzo często mieszkali w tym samym domu od momentu wprowadzenia się aż do œmierci. Na Œlšsku, ale też w miejscowoœciach, gdzie były PGR, czy dużych miastach – kosmopolitycznych, z dużymi blokami, jak Warszawa, Poznań, Kielce czy Gdańsk – ludzie często mieszkali ze sobš po sšsiedzku przez kilkadziesišt lat. W zwišzku z tym bardzo dobrze się znali i więzi sšsiedzkie były silniejsze. Dziœ jest inaczej – cišgle się przeprowadzamy, zmieniamy mieszkania na nowe.

Ale przecież konflikty się zdarzały.

Oczywiœcie, że tak. Głównie zwišzane z pijaństwem. Pamiętajmy, że Polska Rzeczpospolita Ludowa tonęła w oparach alkoholu. Sšsiad pod wpływem, który się awanturuje czy bije żonę – to było zjawisko powszechne. Ale gdy była awantura, to co najwyżej wzywano milicję i na tym sprawa się kończyła. Nikt nie chodził do sšdu. Zwłaszcza że dzieci w bloku się znały, kršżyły między mieszkaniami, wpadały na telewizję do sšsiadów. Co więcej, na Œlšsku mieszkania były po prostu otwarte. Sšsiadka przychodziła po sól, cukier i nie musiała nawet pukać do drzwi. Tak więc sšsiadki mogły stać pod klatkš, opowiadajšc, jak mšż tej czy tamtej pije i się awanturuje – czasem zdarzały się nawet skargi – ale takich konfliktów nie rozwišzywano na drodze prawnej.