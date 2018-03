Judasz Iskariota - ten, który zdradził Jezusa

„Pocałunek Judasza”, fresk Giotta. „A zdrajca dał im taki znak: Ten, którego pocałuję, to On; chwyćcie Go i prowadŸcie ostrożnie!” (Mk 14,44)

Dla chrzeœcijan stanowi personifikację zdrady w najczystszej postaci. W naszej kulturze nie ma postaci tak mocno naznaczonej piętnem wiarołomstwa jak ten tajemniczy uczeń Jezusa, o którym nadal niewiele wiemy.

Jego imię stało się synonimem zdrajcy. Jest obłożone tak silnš anatemš kulturowš, że w niektórych krajach (np. w Niemczech) nie wolno go nadawać dzieciom. Tymczasem zdrajca z ogrodu Getsemani nie był jedynym Judaszem w gronie uczniów Jezusa. W dwóch starszych ewangeliach – Marka i Mateusza – występuje tylko jeden Judasz, ten z przydomkiem Iskariota. Natomiast Łukasz i Jan wspominajš także o drugim Judaszu, bracie Jakuba. Ale tego ewangeliœci Marek i Mateusz nazywajš Tadeuszem. Być może uważali, że umieszczenie dwóch Judaszów w gronie 12 apostołów zdezorientuje czytelników i zmniejszy nienawiœć do zdrajcy. Nadajšc „dobremu Judaszowi” imię Tadeusz, zmyli z niego hańbę noszenia tego samego imienia co renegat. Podobny zabieg zastosowali Łukasz i Jan, tyle że ich intencje były dokładnie odwrotne. Prawdopodobnie specjalnie podali prawdziwe imię drugiego Judasza, aby pokazać, że zdrajca niczym się nie wyróżniał wœród innych uczniów, nawet imieniem.

Mimo że Judasz Iskariota jest wspomniany w ewangeliach aż 24 razy, to tak naprawdę nie mamy dziœ pojęcia, kim był i dlaczego przyłšczył się do uczniów Jezusa. Mrok tajemnicy z lekka jedynie rozjaœnia przydomek Iskariota. Nie wiemy zresztš, czy było to przezwisko czy może drugie imię. Niektórzy językoznawcy uważajš, że ten grecki przydomek pochodzi z języka hebrajskiego i oznacza męża z Kariotu, miasta położonego w południowej Judei. Hebrajski przedrostek „is” należy tłumaczyć jako „mężczyzna”. Ewangelista Jan podaje nawet ważnš wskazówkę, że ojcem owego Judasza był Szymon Iskariota.

Wielu biblistów podkreœla jednak, że istnieje zasadnicza różnica między wyrazami Iskariota i Is-kariot. Brytyski badacz Geza Vermes jest przekonany, że słowo „kariot” pochodzi od hebrajskiego „qiryah” (miasto). Nie chodzi tu jednak o jedno z wielu miast Judei czy Samarii w tamtej epoce. Mieszkańcy prowincji tak nazywali tylko Jerozolimę. Jest to odpowiednik dzisiejszego okreœlenia „stolica” lub „metropolia”. Innymi słowy, pochodzšcy z judejskiej prowincji apostołowie nadali Judaszowi łatkę „miastowego” lub „mieszczucha”. To może także tłumaczyć, dlaczego ten uczeń Jezusa od samego poczštku wędrówki z Mistrzem z Nazaretu był tak bardzo wyobcowany. Być może to także wyjaœnia jego intelektualny stosunek do nadzwyczajnych wydarzeń, których był œwiadkiem. Judasz „Mieszczuch” przemierzał prowincję w towarzystwie prostych „wieœniaków”, których Pan wyznaczył na głosicieli jego nauk. Ten wychowany w Jerozolimie „intelektualista”, który prawdopodobnie znał Torę i pisma proroków, mógł oceniać misję Jezusa przez pryzmat swojej wiedzy. Podobnie jak póŸniej uczynił to Tomasz Apostoł, Judasz „Mieszczuch” jawi się jako sceptyk, który nie do końca potrafi sobie wytłumaczyć, czego właœciwie jest œwiadkiem.

Niektórzy bibliœci uważajš, że Kariot to zniekształcona nazwa starożytnego miasta Kerioth, o którym wspomina Księga Jozuego, lub miejsca zwanego Tel Qirrioth na pustyni Negew. Historyk James Robinson wspomina też o Askarocie lub Azkarze niedaleko kananejskiego miasta Shechem, wymienionego jeszcze w listach z Amarny.

W poszukiwaniu tożsamoœci zdrajcy

Istnieje jeszcze jedno wytłumaczenie przydomku Iskariota. Niektórzy badacze Biblii kojarzš go z żydowskim stronnictwem sykariuszy, którzy w I w. n.e. byli zaciekłymi wrogami Rzymian i mieli ambiwalentny stosunek do reguł judaizmu œwištynnego. Nazwa „sykariusze” (łac. sicarii) wywodzi się od łacińskiego rzeczownika „sica”, oznaczajšcego krótki sztylet. Można więc powiedzieć, że byli raczej sektš skrytobójców, którzy sztyletami zabijali Rzymian i żydowskich kolaborantów. W filmie „Jezus z Nazaretu” z 1977 r. włoski reżyser Franco Zefirelli ukazał Barabasza jako typowego sykariusza, mordujšcego rzymskiego legionistę przed wejœciem do Œwištyni Jerozolimskiej.

Skoro mowa o Barabaszu, drugim oskarżonym, który stanšł obok Chrystusa przed sšdem Poncjusza Piłata, to również on stanowi wielkš zagadkę historycznš. Kim był i dlaczego w końcowym akcie dramatu Jezusa wzbudzał tak silne emocje Rzymian i Żydów? Prawdopodobnie nazywał się Jezus Barabasz. Żyjšcy na przełomie II i III w. n.e. grecki historyk Orygenes, jeden z najważniejszych ówczesnych komentatorów Pisma Œwiętego, podkreœlał, że wiele manuskryptów opisywało Barabasza właœnie tymi dwoma imionami. Z tego faktu częœć współczesnych badaczy Biblii wysnuła doœć kontrowersyjnš hipotezę, że Jezus Barabasz i Jezus Chrystus byli tš samš osobš. Według nich przed rzymskim prokuratorem Poncjuszem Piłatem stanšł człowiek, którego apostołowie nazywali Jezusem Synem Ojca – po hebrajsku: Joszua Bar Abbas. Ta zniekształcona forma znanego dzisiaj imienia Barabasz zachowała się w języku arabskim jako Abbas, czyli „syn ojca” lub „surowy”. W ten oto sposób historia Barabasza, jakš znamy z Ewangelii, może być wynikiem fałszerstwa dokonanego przez autora Ÿródłowej opowieœci, z której wiedzę czerpali ewangeliœci Marek, Mateusz, Łukasz i Jan.

Jakie z tego płynš wnioski? Czy Jezus i Barabasz byli tš samš osobš uwiezionš za bunt i zabójstwo (Mk 15,7; Łk 23,19)? Jak to możliwe, by Jezus Chrystus Syn Ojca był Barabaszem, którego ewangelista Jan expressis verbis nazywa zbrodniarzem (J 18,40)? Czy ten trop prowadzi nas do wyjaœnienia zagadki postępowania Judasza Iskarioty, który być może wcale nie był mieszkańcem Kariotu ani Jerozolimy, ale skrytobójcš z sekty sykariuszy? Może więc czyn Judasza to forma zemsty na jednym z kompanów, który na przykład nie wypełnił zleconej mu misji?

Należy pamiętać, że sykariusze byli znienawidzonymi zamachowcami, którzy terroryzowali Jerozolimę. Mordowali ludzi w tłumie. Najczęœciej kapłanów, pielgrzymów lub dostojników, których posšdzali o kolaborację z Rzymianami. Potępiali ich faryzeusze i saduceusze, przedstawiciele elit i plebs. Ich radykalne metody były jawnie piętnowane przez kapłanów. Za to odrzucenie sykariusze zemœcili się w 68 r. podczas oblężenia Jerozolimy przez Rzymian. Złamali wówczas starożytnš tradycję i w drodze losowania wybrali na arcykapłana prostego kamieniarza Fanazesa (Fanniego), syna Samuela, którym pozostali kapłani wyraŸnie gardzili.

Sykariusze byli więc w pewnym sensie rewolucjonistami, pragnšcymi nie tylko wyzwolić lud Izraela spod rzymskiej niewoli, ale także stworzyć społeczeństwo wolne od krępujšcych go zasad prawa mojżeszowego czy podziału kastowego. Ich wizja Izraela przypominała pod pewnymi względami nauki Jezusa z Nazaretu. Odrzucała jednak miłosierdzie wobec wrogów. Idšc tym kontrowersyjnym tropem, znajdujemy wytłumaczenie, dlaczego Jezus został ukrzyżowany jak buntownik, a nie pospolity przestępca. Stosowana przez sykariuszy strategia walki skrytobójczej budziła przerażenie wœród elit żydowskich i rzymskich. Nikt nie mógł się czuć bezpiecznie. Skrytobójcy czaili się wszędzie i cechowali się bezwzględnoœciš właœciwš dzisiejszym zamachowcom ekstremistom.

Czy wolno nam powišzać z nimi Jezusa z Nazaretu lub Judasza Iskariotę? W pierwszym przypadku ta afiliacja jest zdecydowanie za daleka. Sugestia Orygenesa nie jest żadnš podstawš, aby łšczyć Jezusa z Barabaszem. Najlepiej różnicę między tymi dwiema postaciami wskazał kardynał Joseph Ratzinger, który stwierdził, że Barabasz robił wrażenie „sobowtóra Jezusa, który na inny sposób wysuwa te same roszczenia”.

Jednak w przypadku Judasza Iskarioty powišzanie z sektš sykariuszy jest zdecydowanie bardziej prawdopodobne. Być może to radykalne stronnictwo wyznaczyło Judasza jako obserwatora, którego zadaniem było wcielić się w ucznia Jezusa, aby poznać jego plany polityczne? Stšd też znajdujemy odpowiedŸ, dlaczego mimo wyraŸnego niepokoju Mistrz z Nazaretu nie odrzucił jego proœby o udział w misji. Kto bowiem odrzuca propozycję zamachowca, terrorysty czy płatnego mordercy?

Oczywiœcie to czyste spekulacje. W ewangeliach nie znajdziemy żadnego potwierdzenia powišzań Judasza z sykariuszami. Brytyjski badacz Peter Stanford zwrócił uwagę, że do „eskalacji działalnoœci sykariuszy doszło długo po œmierci Judasza, która nastšpiła w 33 r.”. Przeciwnicy hipotezy łšczšcej Judasza z sykariuszami podkreœlajš, że przydomek Iskariota nie pochodzi od łacińskiego „sicarii”, ale od aramejskiego słowa „sheqarya”, oznaczajšcego oszusta lub człowieka fałszywego. Być może więc to przezwisko zostało nadane Judaszowi przez ewangelistów już po jego œmierci. Dwunasty apostoł był zatem Judaszem „Fałszywym”, o czym Marek, Mateusz, Łukasz i Jan informujš nas już na poczštku swojej opowieœci. Stosujš więc pewnš formę ostrzeżenia – uważaj, czytelniku, nie daj się zwieœć pozorom, mimo że jest uczniem naszego Pana, to człowiek z gruntu zły i fałszywy.

Ziemia pełna Judaszów

Poszukujšc tożsamoœci największego renegata w dziejach, badacze skupiajš się głównie na jego przydomku, chociaż to nie przydomek, a pierwsze imię stało się w naszej kulturze synonimem zdrajcy. Czy słusznie? Imię Judasz – grecka forma hebrajskiego Jehuda lub Juda – było w I w. n.e. równie popularne jak dzisiaj Piotr, Paweł czy Jan. Judasz nie jest w Biblii jedynš postaciš o tym imieniu. Nosi je także Juda, syn biblijnego patriarchy Jakuba i Lei, protoplasta jednego z rodów Izraela. Według Biblii jego potomkami byli król Dawid, jego syn Salomon i sam Jezus Chrystus. To imię nosi również wspomniany brat Jakuba, zwany w pismach koœcielnych Lebeuszem, Judš Jakubowym lub œw. Tadeuszem Judš.

Najwybitniejszym z owych biblijnych Judaszy jest Juda Machabeusz, naczelny dowódca żydowskich wojsk w czasie powstania przeciw dynastii Seleucydów (167–160 r. p.n.e.). Jego pamięć jest do dzisiaj czczona podczas Chanuki, nazywanej też Œwiętem Œwiateł. Innym Judaszem zapisanym na kartach historii Izraela był Juda z Gamali, zwany także Judš Galilejczykiem, przywódca powstania w 6 r. n.e. i współzałożyciel stronnictwa zelotów.

Choć tak wielu biblijnych bohaterów nosiło imię Judasz (Juda), to przez ostatnie 2 tysišce lat zostało ono naznaczone pogardš i nienawiœciš. Stało się niemal synonimem największej podłoœci, jakš może wyrzšdzić jeden człowiek drugiemu. Stšd w œwiatowej kulturze jest tyle negatywnych odniesień do tego imienia. Fatalna liczba 13 też jest kojarzona z Judaszem, który był trzynastš osobš wymienionš wœród uczestników Ostatniej Wieczerzy, chociaż akurat to skojarzenie zapożyczono ze starszego od chrzeœcijaństwa zaratusztrianizmu. W œredniowiecznej Francji odrę nazywano chorobš Judasza, a w Niemczech 1 kwietnia obwołano „imieninami Judasza”, bo wtedy ludzie wzajemnie się oszukiwali lub robili sobie złoœliwe psikusy. Dzisiaj jedynie Żydzi używajš tego imienia.

Ale czy zasługuje ono aż na takie napiętnowanie? Chrzeœcijanie zapomnieli, że jednym z założycieli społecznoœci chrzeœcijańskiej w Jerozolimie był Judasz Barsabbas, o którego szlachetnej misji wspominajš Dzieje Apostolskie. Podobnie zapomnianš postaciš jest biskup Judasz, przywódca koœcioła jerozolimskiego w latach 106–135. I w końcu opisany w Ewangelii Judasz lub Juda, jeden z czterech braci Jezusa. Koœciół naucza, że byli to bracia przyrodni z poprzedniego małżeństwa Józefa. Oczywiœcie jest to zabieg majšcy na celu utrzymanie dogmatu o dziewictwie Marii, matki Jezusa. Nie mamy jednak najmniejszych powodów, aby takš interpretację uznać za bardziej wiarygodnš niż fakt, że byli oni rodzonymi braćmi Mistrza z Nazaretu.

Fakt czy fikcja literacka?

W Nowym Testamencie postaci Judasza Iskarioty poœwięcono łšcznie 1200 słów. Niby wiele, ale jakże mało nadal o nim wiemy. Ewangeliœci wcale nie kryjš swojego stosunku do tego człowieka. Marek, Mateusz, Łukasz i Jan przedstawiajš go jako człowieka obłudnego, który w najbardziej dramatycznym momencie walnie przyczyni się do ukrzyżowania Jezusa. Judasz jest napiętnowany od poczštku, żeby czytelnicy ewangelii nie skusili się na jakieœ własne wnioski. Niektórzy historycy i badacze Pisma Œwiętego uważajš wręcz, że postać Judasza jest fikcjš literackš, pewnym chwytem narracyjnym koniecznym do utrzymania dramaturgii wydarzeń Wielkiego Tygodnia. W 1997 r. brytyjski krytyk literacki Frank Kermode napisał: „Co do statusu historycznego Judasza, oczywiœcie nikt nie twierdzi, że nie istniał, lecz taki, jakim go znamy, istnieje wyłšcznie w postaci fikcji ukształtowanej w I wieku”. Faktycznie, jeżeli przyjmiemy taki punkt widzenia, to należy uznać, że jedynymi postaciami potwierdzonymi przez inne Ÿródła historyczne sš Jezus z Nazaretu i Poncjusz Piłat. W żadnym pozaewangelicznym Ÿródle historycznym z I w. nie pojawia się postać Judasza Iskarioty. Ale musimy też wzišć pod uwagę fakt, że ewangelie nie aspirujš do roli kroniki czy traktatów historycznych. To opis życia Jezusa i zapis jego nauczania. Reszta była dla ewangelistów nieistotna. Należy przy tym pamiętać, że spoiwem i Ÿródłem wszystkich ewangelii kanonicznych musiał być o wiele starszy przekaz nazwany ewangeliš Q (od niemieckiego „Quelle” – Ÿródło). Pozostałe starożytne opisy życia Jezusa, w tym 37 ewangelii apokryficznych, spisano najwczeœniej 120 lat po ukrzyżowaniu Zbawiciela. Nie można więc ich traktować jako wiarygodnego Ÿródła informacji.

Nie wiemy też do końca, kim byli autorzy wszystkich ewangelii, a w szczególnoœci czterech ewangelii kanonicznych wchodzšcych w skład Nowego Testamentu. Możemy jedynie domniemywać, że pierwsza z nich – Ewangelia œw. Marka – była dziełem człowieka o imionach Jan Marek. Był on prawdopodobnie kuzynem Barnaby oraz współpracownikiem samego Szymona Piotra. Nie należał więc do grona 12 wybrańców Jezusa, ale był jednym z pierwszych konwertytów, którzy przystšpili do działalnoœci misyjnej. Pisma wczesnochrzeœcijańskie identyfikujš go jako sekretarza i tłumaczš apostoła Piotra, który opowiedział mu swoje wspomnienia z czasów, kiedy przebywał z Jezusem.

Z kolei za autora Ewangelii œw. Mateusza uznaje się nawróconego celnika Mateusza (hebr. Matanjah lub Matan), którego imię można tłumaczyć jako „dar od Jahwe”. Badacze Biblii uważajš jednak, że tę opowieœć o życiu Jezusa musiał spisać ktoœ, kto znał Mateusza i towarzyszył mu w wędrówkach. Także Łukasz nie był naocznym œwiadkiem wydarzeń opisanych w jego ewangelii. Prawdopodobnie był towarzyszem lub nawet lekarzem Pawła z Tarsu. Z kolei Jan, ostatni z autorów ewangelii kanonicznych, na pewno nie był uczniem, który stał pod krzyżem i którego Jezus „najbardziej kochał”. Gdyby tak było, w chwili spisywania swojej ewangelii miałby grubo ponad 100 lat. Fragmenty tej księgi powstały bowiem ok. 125 r. Poza tym Dzieje Apostolskie opisujš Jana jako człowieka prostego i niedouczonego, który prawdopodobnie nie umiał czytać.

Nie wiemy zatem, kim byli ewangeliœci, a przecież w naszej wędrówce œladami Judasza ich tożsamoœć ma ogromne znaczenie. Te cztery ewangelie kanoniczne stanowiš bowiem główne Ÿródło wiedzy o Judaszu i sš napisane tak, jakby ich twórcy byli œwiadkami jego zdrady i samobójczej œmierci.

Zdumiewajšca Ewangelia Judasza

Do niedawna uważano, że pozostałe opowieœci o życiu i œmierci Jezusa z Nazaretu nie zawierajš informacji na temat ucznia, który wydał go na mękę. Te teksty także noszš nazwę ewangelii, czyli dobrej nowiny. Koœciół Apostolski nie włšczył ich do Nowego Testamentu, ponieważ były znacznie póŸniejsze niż cztery ewangelie kanoniczne.

Do tej grupy pism wczesnochrzeœcijańskich zalicza się pewien niezwykły manuskrypt odkryty w 1954 r. w Nag Hammadi, miejscowoœci położonej ok. 500 km na południe od Kairu. Zachował się jedynie fragment znacznie większego zwoju zwanego przez biblistów Ewangeliš Tomasza. 12 oprawionych w skórę papirusowych kodeksów zawiera 114 powiedzeń (logiów) Jezusa Chrystusa, które rzekomo miał spisać Tomasz Apostoł (grec. Didymos). Oczywiœcie ten człowiek, znany nam bardziej jako niewierny Tomasz, nie mógł napisać tego dzieła, ponieważ rękopis pochodzi z ok. 300 r. Jednak znalezisko miało doniosłe znaczenie – dostarczyło dowodu na istnienie zaginionych Ÿródeł informacji o życiu Jezusa, zawierajšcych przesłanie całkiem inne niż to, które znamy z Nowego Testamentu.

Ewangelia Tomasza należy do 32 znanych dzisiaj apokryfów ewangelicznych. Koœciół katolicki naucza, że sš to teksty nienatchnione, a więc wypaczajšce przesłanie Jezusa. Wœród nich jest dzieło niezwykłe, które w ostatnich latach wywołało nie lada wstrzšs w œrodowisku badaczy Biblii, ponieważ ukazuje postać Judasza w zupełnie nowym œwietle. To napisany w języku koptyjskim manuskrypt gnostyczny, nazywany nieco na wyrost Ewangeliš Judasza (choć nic nie wskazuje, by autorem mógł być sam Judasz Iskariota) albo Kodeksem Tchacos. Powstał prawdopodobnie między rokiem 280 a 330 i zawiera zapisy dialogów Judasza Iskarioty z Jezusem Chrystusem. Zapewne jest to kolejne powielenie jakiegoœ znacznie wczeœniejszego tekstu, którego niezwykłoœć polega na zupełnie innym niż w ewangeliach kanonicznych przedstawieniu roli Judasza.

Jako chrzeœcijanin nie mam żadnych wštpliwoœci co do oceny czynu Judasza. Jednak jako poszukiwacz odpowiedzi na nurtujšce mnie pytania podchodzę do Kodeksu Tchacos z ogromnym niepokojem. Specjalnie pomijam tu nazwę „Ewangelia Judasza”, ponieważ nie spełnia ona ani wymogów narracyjnych opowieœci nazywanej dobrš nowinš, ani nie brzmi wiarygodnie. Intrygujšcy jest wszak fakt, że trzy wieki po œmierci Jezusa, w czasach, kiedy chrzeœcijaństwo ugruntowało już swojš pozycję w Europie, ktoœ spisał przekaz stojšcy w całkowitej sprzecznoœci z Nowym Testamentem.

Odnaleziony w 1978 r. manuskrypt został przetłumaczony na język angielski i opublikowany w 2006 r. Rękopis liczy 33 strony i jest tak zniszczony, że trzeba nie lada wyobraŸni, by połšczyć niektóre wyrazy w logicznš całoœć. Kiedy jednak to zrobimy, powstaje tekst, który dosłownie zapiera dech w piersiach. Wyłania się bowiem z niego zupełnie inny obraz Judasza Iskarioty i jego relacji ze Zbawicielem. Oryginał odnalezionego Kodeksu Tchacos powstał prawdopodobnie już 50 lat po Ewangelii œw. Jana, a więc jak na apokryf stosunkowo wczeœnie. To opowieœć o Jezusie widzianym oczami Judasza. Pozornie niewiele różni się od ewangelii kanonicznych. Mało tego, w wielu szczegółach jest wręcz ich znakomitym potwierdzeniem, ale z jednš kolosalnš różnicš – Judasz zdradza Jezusa na jego własne życzenie.

Z tekstu, który udało się złożyć z ocalałego manuskryptu (ponad 15 proc. uległo zniszczeniu, ponieważ handlarze przechowywali go w zamrażalniku), wyłania się także całkiem inny Jezus Chrystus niż ten, którego znamy. A właœciwie dwóch Jezusów: jeden to zwykły człowiek, drugi – boski duch, który w niego wstępuje. „Gdy [Jezus] objawił się na ziemi, uczynił znaki i wielkie cuda dla zbawienia ludzkoœci. I niektórzy wędrujš drogš sprawiedliwoœci, a niektórzy wędrujš [drogš] swoich wykroczeń, Jezus powołał więc dwunastu” – informuje nas autor Kodeksu Tchacos. Ta wiadomoœć jest nawišzaniem do ewangelii kanonicznych, ponieważ tekst mógł być poczštkowo z nimi połšczony. Dalej jednak opisuje dziwne spotkania Jezusa z apostołami i rozmowy z Judaszem, które całkowicie odbiegajš od konwencji narracji stosowanej przez Marka, Mateusza, Łukasza i Jana. Jezus jest opisany jako człowiek wybuchowy, nieżyczliwy, wyniosły, drwišcy z prostactwa uczniów i niezachowujšcy należnej mu powagi nauczyciela.

„Znalazł ich, kiedy siedzieli zebrani i ćwiczyli w pobożnoœci. Gdy spotkał swoich uczniów zebranych i siedzšcych, kiedy sprawowali dziękczynienie nad chlebem, wyœmiał ich” – czytamy w Kodeksie Tchacos. Dlaczego ten sam Jezus, którego znamy jako miłosiernego Zbawiciela z Kazania na Górze, tutaj jest człowiekiem drwišcym z „dziękczynienia nad chlebem”, które od razu przywołuje na myœl Eucharystię? Być może w tym fragmencie jest ukryta odpowiedŸ na pytanie o pochodzenie tego tekstu. Wskazuje on, że autorem był przedstawiciel radykalnego odłamu wczesnochrzeœcijańskiego Koœcioła, który odrzucał liturgię, celebrę i symbolikę na rzecz czystej, nieskażonej teologicznie, literalnej wiary w przesłanie Jezusa. Pierwsi judeochrzeœcijanie, których przywódcš był Jakub, jeden z czterech braci Jezusa, pozostali w Jerozolimie i nie zamierzali podjšć działalnoœci misyjnej. Po upadku Jerozolimy uciekli do Syrii, gdzie prowadzili ascetyczne życie. Ci ebionici (od hebrajskiego słowa „ebyon”, czyli ubogi) sš dzisiaj niemal całkowicie zapomnianš grupš wczesnochrzeœcijańskš, odrzucajšcš przywództwo, teologię i nauczanie Koœcioła Apostolskiego. Judasz w tej opowieœci stanowi przeciwieństwo Szymona Piotra, który twierdził, że został osobiœcie wyznaczony przez Zbawiciela na przywódcę Koœcioła powszechnego. Ebionici wierzyli, że tradycję żydowskš można połšczyć z naukami Jezusa. Koœciół Apostolski, którego kontynuatorem był Koœciół katolicki i wschodnie Koœcioły ortodoksyjne, odrzucał takš możliwoœć, chociaż nigdy nie zaprzeczał duchowej i rodzinnej więzi między Jezusem i judaizmem.

Przeciwieństwem ebonitów byli marcjonici, których pierwszym przywódcš był żyjšcy w II w. teolog Marcjon. Mimo że pierwotnie należał do rzymskiego Koœcioła Apostolskiego, uznał, że włšczenie do Biblii tradycji judaistycznej Starego Testamentu stoi w sprzecznoœci z nauczaniem Jezusa, mšci w głowach wiernym i powinno być w całoœci odrzucone. Niektórzy badacze uważajš, że piętnujšcy żydowski zwyczaj składania ofiary Kodeks Tchacos (nawet jeżeli była to ofiara chleba) manifestował poglšdy zbliżone do teologii marcjonitów. Zresztš czas powstania pierwowzoru tego dzieła pokrywał się właœnie z okresem działalnoœci Marcjona.

Trzynasty duch czy demon?

Do Ewangelii Judasza najbardziej pasuje jednak teologia gnostycka. Dlatego zwalczajšcy jš na każdym kroku Ireneusz z Lyonu, biskup Vienne, zaliczył apokryf rzekomego autorstwa Judasza do zbioru ksišg heretyckich.

W swoim dziele „Przeciw herezjom” Ireneusz zaliczył Judasza Iskariotę do tej samej grupy czarnych charakterów biblijnych co Kain, Ezaw, amoralni Sodomici czy król Babilonu Nabuchodonozor. „Zdrajca Judasz posiadł dokładnš wiedzę o tych rzeczach, a jako że on jeden znał prawdę lepiej niż inni apostołowie, wypełnił tajemnicę zdrady” – pisał Ireneusz. Wyjaœnił zatem, że motywem zdrady Judasza była jego wiedza. Opisany w Kodeksie Tchacos Iskariota jest gnostykiem odrzucajšcym obrzędy sprawowane przez jego 12 kompanów, poszukujšcym pierwiastka boskoœci w samym sobie i zbawienia w wiedzy. Dlaczego zatem Judasz zdradza Jezusa? Ponieważ posiada wiedzę o pochodzeniu Jezusa. „Wiem, kim jesteœ i z jakiego wyszedłeœ miejsca – mówi do Mistrza, pochyliwszy przed nim głowę. – Wyszedłeœ z eonu nieœmiertelnej Barbelo i od tego, który Cię wysłał. Ja zaœ nie jestem godny, aby wymówić jego imię”. Te słowa sš manifestacjš gnostycyzmu, gdyż w kosmologii gnostyckiej Barbelo to żeńska emanacja myœli samego Boga.

Należy podkreœlić, że tzw. Ewangelia Judasza opisuje Judasza Iskariotę jako 13., a nie 12. apostoła. To kolejna ważna rozbieżnoœć z ewangeliami kanonicznymi, które wspominajš, że dopiero po samobójczej œmierci Judasza jego miejsce zajšł apostoł Maciej. Kodeks Tchacos zawiera jeszcze jeden opis, który prowadzi nas do œwiata teologii gnostyckiej. Owych 12 apostołów negatywnie nastawionych do Judasza ma wizję kapłanów stojšcych przy ołtarzu. Niektórzy z tych kapłanów błogosławiš, inni składajš ofiary, a póŸniej poniżajš swoje żony, modlš się i jednoczeœnie uprawiajš seks z mężczyznami, bijš też dzieci. Przerażeni uczniowie pytajš Jezusa, kim sš ci niegodziwcy, których ujrzeli. Na co on im odpowiada, że ujrzeli samych siebie. To metafora moralnego upadku duchowieństwa koœciołów, których stanš się patronami w różnych częœciach œwiata. Jedynie Judasz ma własnš, odrębnš wizję i prosi Jezusa o jej interpretację, na co Mistrz mu odpowiada: „Dlaczego ty trzynasty duchu [stgr. daimon] doœwiadczasz mnie jeszcze?”. Ta dziwna odpowiedŸ zastanawiała historyków od wielu lat. Dopiero April DeConick, profesor biblistyki na Rice University w Teksasie, zauważyła, że tłumaczenie tzw. Ewangelii Judasza dla National Geographic zawierało od poczštku znaczšcy błšd. W swojej ksišżce „The Thirteenth Apostle” prof. DeConick zwróciła uwagę, że starogreckie słowo „daimon” powinno być przetłumaczone jako „demon”. W tej interpretacji Judasz Iskariota jawi się jako wysłannik piekła, obozu demonów zbuntowanych wobec misji zbawienia œwiata, zastępu złych duchów lub upadłych aniołów. W ten sposób Kodeks Tchacos przestaje być księgš usprawiedliwiajšcš postępowanie Judasza Iskarioty, ale przesuwa akcent na gnostycznš ideę walki dobra ze złem. Jezus uprzedza Judasza, że jego dusza nie wstšpi do œwiata, który ewangelie kanoniczne nazywajš Królestwem Niebieskim. Ale z drugiej strony oœwiadcza, że Judaszowi przypadła niezwykła rola w realizacji planu Bożego. Iskariota ma zostać znienawidzony przez pozostałych apostołów, którzy symbolizujš Koœciół Apostolski, ponieważ on ma wiedzę. Jezus przepowiada zdradę Judasza, ale nie dotyczy ona jego boskiej osoby. Ewangelia Judasza opisuje przybycie œwietlistego obłoku, który zabiera boskiego ducha z cielesnej powłoki młodego cieœli z Nazaretu. Teraz jego ciało staje się jedynie ludzkš powłokš, która może zostać wydana na œmierć. Judasz wydaje tego cieœlę kapłanom œwištynnym, ale nie w ogrodzie Getsemani, tylko podczas modlitwy w domu. Judasz burzy tym samym barierę między tym, co ziemskie, a tym, co niebiańskie.