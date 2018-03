Ile Niemcy zapłacili za wojnę Polsce?

Czy Polacy otrzymali od Niemiec rzeczywiœcie tylko 1 proc. kompensacji tego, co otrzymały kraje zachodnie? Dwaj historycy kwestionujš te wyliczenia i apelujš, by nie wykorzystywać reparacji do celów politycznych.

Autorzy materiału opublikowanego w czwartek w niemieckim dzienniku Frankfurter Allgemeine Zeitung oraz w Gazecie Wyborczej, Constantin Goschler i Krzysztof Ruchniewicz przypominajš na wstępie wypowiedŸ premiera Mateusza Morawieckiego z połowy lutego.

W wywiadzie dla tygodnika "Der Spiegel" szef rzšdu powiedział: "Polacy otrzymali dotšd tylko 1 proc. kompensacji tego, co otrzymali obywatele krajów zachodnich i Izraela. Przy czym nasze straty były w stosunku do liczby ludnoœci najwyższe na œwiecie".

Ile dostała Polska?

"Podany przez premiera 1 % nie ma potwierdzenia w znanych badaczom Ÿródłach i literaturze przedmiotu" – piszš autorzy. Zastrzegajš, że skupiajš się na œwiadczeniach wypłaconych przez Niemców obywatelom krajów zachodnich i Izraela, pomijajšc odszkodowania wypłacone niemieckim, przede wszystkim żydowskim ofiarom III Rzeszy, których suma do roku 2011 przekroczyła 50 mld euro.

Zdaniem obu historyków od lat 50. do poczštków naszego stulecia RFN przeznaczyła na odszkodowania dla nieniemieckich ofiar III Rzeszy ok. 9,2 mld euro, z czego Polska uzyskała ok. 1,6 mld euro, co stanowi ok. jednej szóstej wypłaconych œwiadczeń. Przeliczajšc te kwoty na dzisiejszš wartoœć nabywczš Goschler i Ruchniewicz doszli do 17,8 mld euro, z czego polski udział wyniósłby 2,6 mld euro.

Wiele osób nie dostało nic

"Tym samym Polacy zajmujš drugie po ofiarach Holokaustu miejsce wœród zagranicznych beneficjentów wypłat" – piszš autorzy. Zastrzegajš, że chociaż procentowy udział Polaków w sumie œwiadczeń przewyższa poziom jednego procenta, to "wartoœci bezwzględne wypłaconych polskim obywatelkom i obywatelom odszkodowań należy uznać za znikome i nieprzystajšce do poniesionych krzywd".

Goschler i Ruchniewicz przyznajš, że wiele ofiar nie dostało żadnych odszkodowań. Ich zdaniem Polska słusznie może czuć się szczególnie ciężko doœwiadczonš ofiarš niemieckiej okupacji, nie może jednak domagać się "statusu ofiary powtórnej dyskryminacji w toku zadoœćuczynienia dla nieniemieckich poszkodowanych".

Reparacje tematem politycznym?

Ich zdaniem "próba wystylizowania się na superofiarę" budzi polityczne kontrowersje, gdyż nietrudno odnieœć wrażenie, że chodzi właœciwie o to, żeby "deficyty praktyk odszkodowawczych wykorzystać do innych celów politycznych". FAZ informuje, że Goschler jest profesorem nauk historycznych i wykłada w uczelni Ruhr-Universitaet w Bochum, natomiast profesor Ruchniewicz jest dyrektorem Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta we Wrocławiu.

O wyliczeniach przeprowadzonych przez obu historyków, jako pierwszy na poczštku marca poinformował "Der Spiegel". Redakcja zaznaczyła wówczas, że sporzšdzony przez nich bilans nie uwzględnia wartoœci byłych niemieckich terenów wschodnich, które po wojnie przyznano Polsce.