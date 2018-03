Wojna o Ruryka: Kim był twórca Rusi?

Kim był i skšd przybył założyciel dynastii Rurykowiczów? I jakš rolę odegrał w powstaniu pierwszego państwa Słowian wschodnich nazwanego Rusiš?

O rodowód Ruryka toczy się nieustajšca wojna pomiędzy zwolennikami teorii normańskiej i jej przeciwnikami. Od ponad 300 lat uczeni całej Europy usiłujš dowieœć własnych racji. W ruch idš wszelkie argumenty, od skandynawskich sag i bizantyjskich kronik przez archeologiczne artefakty po badania DNA. Mimo wykorzystania takiego arsenału, fundamentalna istota sporu, odnoszšca się przecież do Ÿródeł narodowej tożsamoœci, nadal dzieli współczesnš Europę.

Poniżej dalsza częœć artykułu

O co toczy się spór?

Fundamentem tożsamoœci nowoczesnego narodu sš jego historyczne korzenie ukazujšce proces formowania społeczeństwa i terytorium państwowego. Bez pamięci sięgajšcej głęboko w przeszłoœć nie sposób ujrzeć system wartoœci, na którym opiera się współczesnoœć, czyli przyszłoœć. Integralnš częœciš takiej opowieœci jest mit praojca lub pramatki. Ich rodowód i czyny bardzo silnie wpływajš na poczucie odrębnoœci, budujšc poczucie dumy i narodowy charakter.

Wizja przodka dokonujšcego aktu założycielskiego urasta do rangi najważniejszego symbolu, który odróżnia nas od pozostałych nacji. To własna historia daje nam prawo równoprawnej przynależnoœci do œwiatowej wspólnoty narodów. Trudno się zatem dziwić, że spór o pochodzenie założyciela państwa wschodniosłowiańskiego od kilkuset lat wzbudza niestygnšce emocje. Przecież dynastia Rurykowiczów władała Rusiš Kijowskš i Księstwem Moskiewskim, kładšc podwaliny pod współczesnš Rosję, Ukrainę i Białoruœ.

Rzecz jest tym bardziej skomplikowana, że do pokrewieństwa z pierwszym Rurykowiczem zgłaszajš pretensję współczeœni Szwedzi, Finowie, Duńczycy, Niemcy i Holendrzy. Swoich zwolenników ma także teoria pochodzenia Ruryka z plemion bałtyckich, czyli od Litwinów, Łotyszy lub Estończyków. A przecież nie można wykluczyć hipotezy zachodniosłowiańskiej. Może Ruryk wywodził się z nieistniejšcych dziœ Obodrzyców? Albo pochodził ze Słowian zamieszkujšcych ziemie pomiędzy ujœciem Odry i Wisły. Czy Ruryk miałby zatem polańskie, czyli prapolskie korzenie? Dla ułatwienia warto jedynie podpowiedzieć, że główne ostrze sporu przebiega pomiędzy zwolennikami teorii normańskiej a ich przeciwnikami nazywanymi antynormanistami.

Ile naprawdę wiemy?

Obecnie wiemy jedynie, czego nie podważa żadna ze stron, że Ruryk znalazł się na Rusi ok. 862 r. Sprawcami całego zamieszania okazały się tamtejsze plemiona słowiańskie, które nie mogły sobie poradzić, mówišc współczesnym językiem, ze sprawnym administrowaniem. Starszyzna Krywiczan, Słowenów Ilmeńskich, a także plemion ugrofińskich – Czudi oraz Muromców, stajšc bezradnie wobec wewnętrznych sporów, a nawet wojen plemiennych, zaprosiła Ruryka, aby sprawował rzšdy. ródło pisane z XI w. tak właœnie ujmuje poczštki państwa staruskiego, dodajšc, że wybór starszyzny padł celowo na obcego, nazwanego Waregiem (Wariagiem). Ruryk przyjšł ofiarowanš władzę, a że przybył z braćmi, nie tylko założył państwo, ale podzielił je na prowincje. Sam zasiadł w Nowogrodzie. Brat o imieniu Sineus zarzšdzał w Biełoozierze, a trzeci z rodzeństwa, Truwor – w Izborsku. Wiadomo również, że Ruryk rozszerzał granice, podporzšdkowujšc sobie kolejne plemiona. Gdy umierał ok. 879 r., do ważnych grodów dołšczyły Rostów, Murom i Połock.

I na tym kończy się zgoda badaczy, a zaczyna spór o rozszyfrowanie słowa Wareg. W przeszłoœci i obecnie większoœć historyków identyfikuje to pojęcie z Normanem, czyli w uproszczeniu wikingiem. Przeciwnicy zawężajš wareskoœć do południowo-wschodniego wybrzeża Morza Bałtyckiego, zaprzeczajšc tym samym nordyckim korzeniom Ruryka. Cały obraz zaciemnia fakt, że dyskusja historyków nie była i nie jest jedynie sporem o wiedzę, tylko dysputš silnie ideologicznš, a przez to emocjonalnš.

W istocie, kłótnia normanistów i ich antagonistów dotyka współczesnoœci, a nie przeszłoœci. Pierwsi głoszš, że bez wpływów nordyckich Słowianie wschodni nie byli zdolni do państwowoœci, a więc cywilizacyjnego postępu. Innymi słowy, to wpływy nordyckie pozwoliły wschodniej częœci kontynentu dołšczyć do Europy. Antynormaniœci uważali takš teorię najpierw za obraŸliwš, aby nie powiedzieć obecnie, że rasistowskš. Cały wysiłek intelektualny koncentrujš na przechyleniu szali dowodów w kierunku słowiańskoœci Ruryka. Oskarżajš przeciwników o pierwotne zafałszowanie i upolitycznienie historii, bo spór o pochodzenie Ruryka rozgorzał z całš siłš za panowania Romanowów. A jak wiadomo, kolejna dynastia carska była mocno skoligacona z niemieckimi domami panujšcymi. Zatem to niemieccy uczeni mieli w Rosji odcisnšć największe piętno na przekazie dziejowym. Co pozostaje w takiej sytuacji? Najlepiej przedstawić argumenty obu stron.

Ruryk czy Roerik?

Od razu trzeba zaznaczyć, że teoria normańska została uznana za bardziej przekonujšcš, a zatem prawdopodobnš. Stojš za niš zarówno okolicznoœci historyczne, jak i twarde dowody zebrane przez współczesny aparat naukowy. Po pierwsze, IX i X w. były okresem normańskiej ekspansji, czyli grabieżczych najazdów i kolonizacji. Nie tylko w basenie Morza Północnego, czyli na wybrzeżach Europy Zachodniej i Wielkiej Brytanii, ale także wobec Hiszpanii (Atlantyk), Sycylii i Bizancjum, czyli na Morzu Œródziemnym. Dlaczego Bałtyk miałby stać się wyjštkiem? Tym bardziej że Ÿródła pisane z XI w. wspominajš, iż już przed Rurykiem plemiona wschodniosłowiańskie płaciły daninę właœnie Normanom.

Tropy prowadzš nas do etymologii, czyli pochodzenia imienia Ruryk. Jest bardzo zbliżone do staroskandynawskiego Hroericha (waleczny lub panujšcy). Identycznie brzmišce zapisy: „rorikR” i „ruRikr” odnajdujemy na znakach runicznych odnalezionych w Skandynawii. Podobne imiona własne można także wyczytać w staroangielskim i starogermańskim.

O kogo zatem mogło chodzić? Poczštkowo wydawało się, że o Hroerika z Jutlandii, który w IX w. został uwieczniony przez kroniki państwa Karolingów. Był wiecznie skłóconym wasalem, którego lenno znajdowało się we Fryzji, czyli na wybrzeżu stanowišcym pogranicze współczesnych Niemiec, Danii i Holandii. Brał udział w wewnętrznych rozgrywkach o tron duński i był historycznym pradziadem szekspirowskiego Hamleta. Niestety, z listy potencjalnych Ruryków wykluczyła go chronologia. Zmarł zbyt wczeœnie, aby stać się ruskim władcš, choć wiadomo, że wiedziony żšdzš podbojów walczył ze Słowianami, tyle że z plemion zachodnich. Bardziej prawdopodobna wersja to Erick Szwedzki, konung, czyli władca ówczesnej Uppsali. Wskazuje nań m.in. jedna ze skandynawskich sag zapisana w XII w. W tekœcie mowa o Ericku, który podejmował wyprawy na Kurland i posiadał wiele ziem w Austrlandzie. Pod ostatniš nazwš kryły się dosłownie – Wschodnia Ziemia lub Wschodni Szlak, jak w sagach nazywano Ruœ. Zgodnie z badaniami szwedzkich historyków lata panowania Ericka odpowiadajš chronologii życia Ruryka. Co więcej, poczštek sprawowania władzy, czyli lata 850–860, jest identyfikowany z okresem podboju Wschodnich Ziem. Ponadto na Ericka pokazujš poœrednio tak Ÿródła starosłowiańskie, jak i bizantyjskie, które od nazwy jego rodu wywodzš słowo Ruœ.

W pierwszych tekstach okreœlenie Rus (Rusi) oznaczało dokładnš nazwę ludu Waregów, który przybył zza morza. Z kolei kroniki bizantyjskie operowały słowem Ros dla wyodrębnienia władców słowiańskich lub tamtejszej klasy zamożnej, a więc elity. Przy tym Rosowie (Rusowie) mówili innym językiem niż ich poddani. Tymczasem szwedzcy językoznawcy badajšcy Ÿródłosłów nazw geograficznych z rejonu Uppsali potwierdzili liczne występowanie przyrostka „ros”. Postawili więc tezę, iż we wczesnym œredniowieczu cały region nosił nazwę Uppland lub Roslagen, skojarzonš z panujšcym rodem.

Z drugiej strony, annały karolińskie także identyfikowały Waregów jako władców Słowian wschodnich. Zachowany tekst Ÿródłowy miał zwišzek z przybyciem ich poselstwa. Wiadomo, że ze względu na używany język normański posłowie słowiańscy zostali przyjęci bardzo podejrzliwie, wietrzono bowiem misję szpiegowskš wikingów.

Za Rurykiem nordykiem przemawiajš również wyniki badań archeologicznych. Wieloletnie prace prowadzono w Nowogrodzie, a szczególnie w tzw. Grodzisku Ruryka ,oraz na terenie miejscowoœci Stara Ładoga, którš zidentyfikowano ostatecznie jako właœciwš stolicę wareskich władców. Badania pozwoliły na odnalezienie 1200 artefaktów wskazujšcych na wyraŸnš obecnoœć kultury normańskiej. Odkopane zabytki stanowiš więc materialny dowód ożywionej wymiany handlowej pomiędzy państwem staroruskim i Skandynawiš. Ale nie tylko, wiele bowiem œwiadczy o istnieniu okręgów (kolonii) normańskich w słowiańskiej masie ludnoœci oraz wpływie na rzemiosło, czyli przedmioty codziennego użytku. Wskazujš nań zapinki wykonane na wzór skandynawski przez miejscowych wytwórców czy też identyczne ozdoby w kształcie młota Tora. Taki sam proces zaobserwowano w przypadku broni, a szczególnie lokalnej produkcji słynnych długich mieczy normańskich.

Krótki przeglšd archeologiczny należy zakończyć pochówkami. W okresie przedchrzeœcijańskim każda kultura plemienna stosowała inny obrzęd grzebania zmarłych. Podobnie było ze Skandynawami. Tymczasem na terenie „pra-Rosji” odkopano całe cmentarzyska charakterystyczne dla Europy Północnej. Aczkolwiek pewnš osobliwoœć stanowi brak łodzi w stanowiskach pogrzebowych. Ale szalę dowodów na rzecz teorii normańskiej ostatecznie przechylajš badania DNA. Otóż naukowcy pobrali próbki materiału genetycznego od 191 osób poczuwajšcych się do pokrewieństwa z Rurykowiczami. Badania przeprowadzono, opierajšc się na chromosomach przekazywanych z pokolenia na pokolenie w męskiej linii, a więc takie, które sš dziedziczone bez zmian. Wyniki wykazały niemal 100 proc. zgodnoœci z tzw. skandynawskš gałęziš genetycznš, charakterystycznš dla mieszkańców Szwecji, Finlandii i Norwegii. Jeden z genotypów Rurykowiczowów (N1 c1) odpowiada szczególnie genotypowi mieszkańców Uppsali i okolic. A jak odpierajš podobne argumenty przeciwnicy teorii normańskiej?

Ruryk czy Rarog?

Za teoriš słowiańskiego pochodzenia Ruryka stoi jeden z największych uczonych nowożytnej Rosji – Michaił Łomonosow, który „na bagnety” wzišł tezę o państwowym niedorozwoju przodków. Wszedł tym samym w patriotyczny spór z teoriš normańskš sformułowanš przez niemieckich uczonych badajšcych historię Rosji na zlecenie domu Romanowów. Ale ze względu na niedoskonałoœć oœwieceniowej wiedzy XVIII w. Łomonosow mylnie zidentyfikował ze Słowianami bałtyckie plemiona zamieszkujšce ujœcie rzeki DŸwina, a więc Prusów lub Żmudzinów. Uznał bowiem jeden z dopływów DŸwiny, noszšcy nazwę Rosa, za kolebkę Ruryka. Generalnie trzeba zaznaczyć, że teoria słowiańska dostosowywała raczej swš treœć do nordyckich poszlak, a więc podlegała cišgłym zmianom.

W XIX w. zwolennicy swojskich korzeni państwa staroruskiego skoncentrowali wysiłki na udowodnieniu, że Ruryk był księciem obodrzyckim. Pochodził z zachodniosłowiańskiej federacji plemiennej zamieszkujšcej północne ziemie pomiędzy ujœciem Łaby i Odry. Dowodem w sprawie stały się tzw. baœnie meklemburskie, zapisane w XVIII w. na podstawie starszych Ÿródeł œredniowiecznych. Jedna z nich bardzo dokładnie powtarza legendę trzech braci – Ruryka, Sineusa i Truwora – oraz losy ich wschodniej epopei. Wskazuje także wyraŸnie na pochodzenie ze zniemczonych póŸniej Obodrzyców. Poœredniš wskazówkš była zbieżnoœć imienia Ruryk z nazwš drapieżnego ptaka – raroga, wykorzystywanego powszechnie przez Słowian do polowań. Rarogami zaœ nazywano starszyznę obodrzyckš, a szczególnie wyróżniajšcych się wodzów i wojowników. Ponadto, jak twierdzono, występuje zbieżnoœć w postaci rodowego herbu Rurykowiczów, na którym prezentuje się sylwetka raroga pikujšcego za ofiarš. Schematyczny wizerunek ptaka przetrwał do naszych czasów, np. w postaci ukraińskiego tryzuba.

Jednak legenda o trzech braciach została obalona, gdy uczeni dokonali nowej interpretacji Ÿródeł staroruskich. Okazało się wtedy, że nie było żadnego Sineusa i Truwora, takie słowa bowiem to tłumaczenie staroskandynawskich nazw: dobytek i drużyna. Ruryk objšł więc panowanie ze swoim domem (plemieniem), a nie braćmi. W takiej sytuacji wskazano na polańskie korzenie księcia, zgodnie z którymi jego pierwotna siedziba miała się znajdować pomiędzy ujœciem Odry i Wisły. Kolejna wersja ze względu na okolicznoœci polityczne, czyli antyrosyjskie powstania Polaków, nie zyskała jednak uznania w Petersburgu. Wtedy sięgnięto po bardzo skšpš wiedzę o legendarnej postaci Gostomysła. Wódz o takim imieniu, charakterystycznym zresztš dla Słowian zachodnich, miał być tym przywódcš Krywiczan, który zaprosił Ruryka na Ruœ. Jedna z córek Gostomysła została rzekomo wydana za fińskiego wodza plemiennego. W takiej sytuacji Ruryk został wezwany, aby rzšdzić Rusiš, jako owoc tego małżeństwa, czyli wnuk Gostomysła. Pół-Słowianin, pół-Fin, ale w każdym razie krewniak, czyli swój. Lecz również ten wštek został poddany w wštpliwoœć, ponieważ zwolennicy normańskich poczštków Rusi szybko przypomnieli, że w języku fińskim Rousami sš nazywani Szwedzi.

Antynormaniœci podważali, rzecz jasna, znaczenie skandynawskich dowodów archeologicznych. Koronnym argumentem były badania podwodne przeprowadzone w latach 80. XX w. na rzecznym szlaku „od Waregów do Greków”. Otóż odnaleziono liczne artefakty łodzi, jednak o lekkiej konstrukcji słowiańskiej. Zupełnie nieobecne były szczštki długich i ciężkich okrętów wikingów. Na dodatek symulacje komputerowe wykazały, że tego typu statki nie zdołałyby się przeprawić przez liczne porohy – kamieniste progi przecinajšce w przeszłoœci nurt Dniepru. Okręty były zbyt ciężkie do przecišgnięcia lšdem, co było powszechnš praktykš po drodze na Morze Czarne. W innym przypadku uległyby po prostu katastrofie na przeszkodach wodnych. Jakie sš zatem obecne stanowiska stron?

Czy konsensus jest możliwy?

Jak się wydaje, współczeœni wyznawcy słowiańskoœci Ruryka już nie wykluczajš jego normańskiego pochodzenia. Nie zgadzajš się natomiast kategorycznie z kluczowš rolš państwotwórczš skandynawskich najeŸdŸców lub kolonistów. Wskazujš na liczne dowody istnienia wschodniosłowiańskiego państwa przed Rurykiem, powołujšc się na Ÿródła bizantyjskie. Ich zdaniem można mówić co najwyżej o dobrowolnym i wzajemnie korzystnym układzie handlowym, zezwalajšcym Normanom na osiedlenie i stały pobyt wœród Słowian. Skandynawowie byli bowiem zbyt prymitywni i nieliczni, aby podporzšdkować sobie tak rozległe i bogate tereny z własnš organizacjš.

Ostatecznym dowodem ma być lokalna tradycja historyczna. Aż do XVI w. w Nowogrodzie, czyli kolebce Rusi, obowišzywał zwyczaj czasowego wybierania księcia przez demokratyczne zgromadzenie mieszkańców. Obieralny kniaŸ pełnił wyłšcznie rolę dowódcy wojskowego, podlegajšc politycznej kontroli rady miejskiej. Ale ksišżęta, którzy zbytnio uwierzyli w swój urzšd, byli skutecznie detronizowani, a nawet mordowani w buntach podnoszonych przez obywateli Nowogrodu.