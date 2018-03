Monika Jaruzelska: Żałuję, że to nie Macierewicz zdegraduje ojca

Czasami żartuję: szkoda, że to nie minister Macierewicz wprowadził ustawę. Byłoby jeszcze bardziej spektakularnie. Zdegradowanie generała Jaruzelskiego jest medialnie bardzo atrakcyjne - mówi Monika Jaruzelska, córka generała Wojciecha Jaruzelskiego.

Monika Jaruzelska rozmawiała z Wirtualnš Polskš o przyjętym przez rzšd projekcie ustawy, na mocy której m.in. generałom Jaruzelskiemu i Kiszczakowi zostanš odebrane stopnie wojskowe.

Zdaniem córki gen. Jaruzelskiego, ustawa jest jedynie elementem politycznych igrzysk, który ma odwrócić uwagę od tego, co jest naprawdę ważne.

Monika Jaruzelska stwierdziła, że gdyby to były już szef MON, Antoni Macierewicz, wprowadzał ustawę degradacyjnš, byłoby "bardziej spektakularnie".

- Troszczył się o niš jak o własne dziecko - mówiła Jaruzelska.

Zauważyła również, że ustawa, co do której w ogóle nie było pewnoœci, czy wejdzie w życie, nagle wróciła w goršcej atmosferze konfliktu polsko-izraelskiego.

- Nagle miałam przepraszać poseł Pawłowicz za rzekomy antysemityzm ojca. Korzystajšc z okazji: przepraszam również za potop szwedzki i czarnš ospę - mówiła córka generała.

Stwierdziła, że przyjęcie przez rzšd projektu ustawy degradacyjnej w Dniu Żołnierzy Wyklętych podkreœla fakt, że zarówno w jednej, jak i w drugiej kwestii polskie społeczeństwo jest bardzo podzielone.

- Odwracamy się od teraŸniejszoœci i rzeczywistoœci, majdrujšc w przeszłoœci. Skaczemy sobie do gardeł, co najlepiej widać w Internecie. To pokazuje też, jak władza umiejętnie zarzšdza naszymi emocjami - mówiła.

Jej zdaniem ustawa degradacyjna zadziała na tę częœć elektoratu, który ma "psychologicznš potrzebę pewnej zemsty i linczu", bo degradacja gen. Jaruzelskiego jest "medialnie bardzo atrakcyjna".

Stwierdziła jednak, że nie jest to uderzenie w jej ojca, bo jest mu to już zupełnie obojętne. - Cała ta ustawa to pokaz siły, który tak naprawdę jest pokazem słaboœci. To znaczy, że niewiele dobrego zostało do zrobienia w teraŸniejszoœci - skwitowała.