5 marca minęła 65. rocznica œmierci Józefa Stalina. Istniejš poszlaki, które wskazujš, że wydarzenia z 5 marca 1953 r. miały znamiona zamachu politycznego.

W oficjalnym akcie zgonu Iosifa Wissarionowicza Dżugaszwilego zaznaczono godzinę 21.50 jako czas, kiedy „przestało bić serce drogiego przywódcy, słońca postępowej ludzkoœci”. Jednak wczeœniejsze 48 godzin życia wodza jest osnute tajemnicš. Oficjalna wersja głosi, że wczeœniej tego samego dnia Stalin napił się ulubionego gruzińskiego wina, po czym nagle osunšł się na podłogę i zapadł w œpišczkę. W momencie œmierci przebywało przy nim kilka osób, w tym córka Swietłana, syn Wasyl oraz stali bywalcy nocnych imprez, z Wiaczesławem Mołotowem, Nikitš Chruszczowem i Ławrientijem Beriš na czele. W domu i wokół niego bez wštpienia znajdowała się ochrona i osobista służba medyczna dyktatora.

Jedynš w tym gronie osobš, która płakała nad konajšcym tyranem, była jego 27-letnia córka Swietłana Alliłujewa (wówczas nazywała się jeszcze Swietłana Iosifowna Stalina). Jej opis œmierci Stalina jest bardzo realistyczny i trudno go uznać za konfabulację: „Jego twarz œciemniała i zmieniła się, rysy stały się nierozpoznawalne. (...) Agonia była straszna. Dusił się na oczach wszystkich. W pewnym momencie – nie wiem, czy rzeczywiœcie, ale tak mi się wydawało – otworzył oczy i powiódł wzrokiem po stojšcych dookoła. Było to przerażajšce spojrzenie, na poły bezmyœlne, na poły gniewne i przepełnione strachem przed œmierciš. Ojciec uniósł lewš rękę i ni to wskazał gdzieœ w górę, ni to pogroził nam wszystkim. W następnym momencie dusza, uczyniwszy ostatni wysiłek, wyrwała się z ciała. (...) Twarz taty zbladła i przyjęła swój zwykły wyglšd (...) stateczny, piękny, opanowany. Nie wiem, ile czasu staliœmy tak w milczeniu, oniemiali”.

Opis ten wskazuje, że przyczynš œmierci był udar mózgu. Ale dowodzi także, że Stalinowi nie udzielono pomocy medycznej. Nie zawieziono go nawet do szpitala. Umierał, popuszczajšc mocz, w cuchnšcym od dymu tytoniowego pokoju w kuncewskiej daczy, otoczony przez dygnitarzy bezczynnie przyglšdajšcych się jego agonii.

W 2008 r. rosyjski historyk Nikołaj Dobriusza odnalazł w tajnym archiwum FSB dokumenty œwiadczšce o tym, że Beria dwa dni przed œmierciš Stalina przygotował do druku pełen patosu artykuł o stracie „największego skarbu ludzkoœci”. Oznacza to, że opisane wydarzenia w Kuncewie mogły być mistyfikacjš, a wszyscy ich œwiadkowie byli wspólnikami największego spisku w dziejach Rosji.

Dobriusza wskazywał także, że protokoły przesłuchań ochrony Stalina na okolicznoœć jego choroby majš datę 3 marca 1953 r. Natomiast z zeznań ochroniarzy wynika, że dyktatora znaleziono leżšcego przy stole już rankiem 1 marca. Zgodnie z protokołem na stole znajdowała się wypita do połowy butelka wody. Ta butelka, po której potem œlad zaginšł, stanie się koronnym argumentem dla osób podejrzewajšcych zamach na życie Stalina. Dobriusza podkreœla zresztš, że w pokoju były też dwie inne butelki, ale tylko jedna – ta wypita do połowy – zaginęła bez œladu, mimo że miała być dostarczona na Łubiankę na rozkaz Grigorija Majranowskiego, szefa laboratorium trucizn NKWD. Zadziwiajšce, że domagajšcy się analizy zawartoœci butelki Majranowski został aresztowany jeszcze tego samego dnia na osobisty rozkaz Berii. Rozstrzelano go kilka dni póŸniej.