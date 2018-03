Modzelewski: Ustawa o IPN? Odwaga hieny cmentarnej Karol Modzelewski Wikimedia Commons, Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication, Lukasz2

Jak ktoœ nie wojował z generałem Jaruzelskim gdy on żył, to chce sobie powojować chociaż gdy on już nie żyje - mówił w TVN24 Karol Modzelewski, były działacz opozycji w czasach PRL, historyk.