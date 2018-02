Adolf Hitler: Dajcie mi głowę Clarka Gable'a

Adolf Hitler oferował nagrodę 5 tys. dolarów temu, kto zdoła dostarczyć przed jego oblicze całego i zdrowego Clarka Gable'a, męskš ikonę seksu przedwojennego Hollywood. Hitler był jego wielkim fanem.

Clark Gable był przed wojnš znanym i uwielbianym aktorem nie tylko w USA, ale też w Europie. Grał u boku wielkich gwiazd, takich jak Greta Garbo, Joan Crawford, Ava Gardner, Barbara Stanwyck, Jean Harlow, Claudette Colbert, Loretta Young, Rosalind Russell czy Vivien Leigh.

Choć nigdy nie zbierał wysokich ocen za swojš aktorskš grę, to charyzmš i urokiem osobistym zdobywał rzesze wielbicieli i przez Eda Sullivana, znanego prezentera telewizyjnego, został nazwany "królem Hollywood", który to tytuł na długo do niego przylgnšł.

Œwiat podbił Gable niezapomnianš rolš Rhetta Buttlera w wielkiej ekranizacji "Przeminęło z wiatrem" Margaret Mitchell, wyreżyserowanej przez Victora Fleminga w 1936 roku.

Jak się okazuje, wielkim fanem Gable'a by Adolf Hitler, który uwielbiał oglšdać jego filmy podczas prywatnych pokazów.

Do poczštku lat 40. kariera hollywoodzkiego aktora rozwijała się prężnie.

Załamała się dopiero w 1942, kiedy żona aktora, również aktorka i ikona kina przedwojennego Carole Lombard zginęła w katastrofie samolotu. Wracała z Indiany, gdzie sprzedawała bony wojenne zbierajšc fundusze dla amerykańskiej armii. Mimo że stało się to na terenie USA, Ameryka była wówczas w stanie wojny z Niemcami i dlatego Lombard, jest uznawana za pierwszš amerykańskš ofiarę II wojny œwiatowej. Prezydent Roosevelt odznaczył jš poœmiertnie Prezydenckim Medalem Wolnoœci za zasługi na rzecz pokoju.

Œmierć żony spowodowała jednak załamanie nerwowe uwielbianego aktora Ameryki. Gable zaczšł pić. Aby się ratować, ukończył 13-tgodniowe szkolenie i wcielony do Korpusu Lotnictwa jako strzelec.

Ponieważ armia potrzebowała propagandowego filmu, w sierpniu 1942 roku Gable został wysłany do Wielkiej Brytanii, by wzišć udział w produkcji "Combat America".

Gdy Hitler dowiedział się, że jego ulubiony aktor przebywa na Wyspach, zaoferował 5 tys. dolarów nagrody temu, kto całego i zdrowego aktora dostarczy przed jego oblicze do Niemiec.

Mimo podejmowanych prób naziœci nie zdołali schwytać Gable'a.

Sfrustrowany Fuhrer wydał rozkaz Hermannowi Goeringowi, by zaoferował nagrodę pilotowi, który zdoła zestrzelić samolot Gable'a.

Informacja o wyznaczeniu ceny za jego głowę dotarła do samego Clarka Gable'a. Przygnębiony tym faktem aktor obawiał się, że zostanie schwytany żywcem i obwożony jak małpa w klace po całych Niemczech.

Ostatecznie uniknšł i œmierci, i schwytania przez wysłanników Hitlera.

Za swojš służbę został odznaczony Zaszczytnym Krzyżem Lotniczym, Medalem Lotniczym, Medalem Kampanii Amerykańskiej, Medalem Kampanii Europejsko-Afrykańsko-Œrodkowowschodniej i Medalem Zwycięstwa. Awansował na majora.

Armię opuœcił w czerwcu 1944 roku.