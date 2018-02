Legenda „Waltera”. Mit założycielski PRL

Komuniœci bez skrupułów wykorzystywali postać gen. Karola Œwierczewskiego dla polityki propagandowej, bo był w końcu wiceministrem obrony narodowej, który poległ w walce z UPA - mówi Piotr Szopa historyk z rzeszowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej

"Rzeczpospolita": W podkarpackich Jabłonkach rozpoczšł się demontaż pomnika generała Armii Czerwonej Karola Œwierczewskiego. To najsłynniejszy monument upamiętniajšcy „Waltera”, stoi w miejscu, gdzie zginšł w 1947 r. Co wiemy na temat jego œmierci?

Dr Piotr Szopa: Nie chciałbym powielać mitów, które narosły wokół tego zdarzenia. Fakty bezsprzecznie wskazujš na to, że konwój, w którym jechał generał, został ostrzelany przez sotnie UPA. W wyniku tego ataku zginęło kilku oficerów, w tym Karol Œwierczewski. Podnoszonych jest wiele głosów, że pomnik w Jabłonkach to pewnego rodzaju symbol Bieszczadów. Spod pomnika przez lata organizowano słynne rajdy czy nawet spotkania harcerskie. Tutaj zatrzymywali się turyœci, którzy chcieli zrobić sobie zdjęcie z monumentem w tle. Myœlę jednak, że akurat Bieszczady, jako jeden z niewielu zachowanych w Europie dzikich obszarów przyrodniczych, sš tak atrakcyjne turystycznie, że wykreowanie prawdziwego symbolu tego miejsca może obejœć się bez kultywowania mitu tak kontrowersyjnej postaci.

Jakie sš największe kontrowersje z nim zwišzane?

Zasłynšł głównie udziałem w wojnie domowej w Hiszpanii w latach 30. XX w. Goršco podkreœlana była jego znajomoœć z Ernestem Hemingwayem z tego okresu. Ale jeœli cofniemy się trochę dalej w jego przeszłoœć, to mimo że był Polakiem, walczył przeciwko armii polskiej w wojnie polsko-bolszewickiej. W zasadzie cały czas był wrogo nastawiony do niepodległej Rzeczypospolitej. Jako generał Armii Czerwonej wykazywał się wielkš nieudolnoœciš właœciwie przez całš karierę wojskowš. Jednak szczególnie jaskrawe przykłady niekompetencji pokazał w czasie wojny niemiecko-sowieckiej w 1941 r., kiedy praktycznie cała dowodzona przez niego dywizja została doszczętnie rozbita. Został odsunięty od dowodzenia frontowego i oddelegowany do tworzenia wojska polskiego w Zwišzku Sowieckim, póŸniej także armii powstajšcej pod auspicjami PKWN.

Tragicznie zakończyła się także bitwa pod Budziszynem w 1945 r., kiedy dowodzšc polskimi żołnierzami poniósł gigantyczne straty. Zarzucano mu głównie brak specjalistycznej wiedzy militarnej, złš ocenę sytuacji czy nawet niemożnoœć jej dokonania ze względu na częste upojenie alkoholowe.

A jednak komuniœci otoczyli go kultem bohatera i patrioty.

Bez skrupułów wykorzystywali jego postać dla polityki propagandowej, bo był w końcu wiceministrem obrony narodowej, który poległ w walce z UPA. Usilnie podkreœlano jego bliskie zwišzki z ZSRR. Praktycznie w każdym miasteczku w Polsce była tablica, pomnik czy też ulica poœwięcona Œwierczewskiemu. Jego podobizna znalazła się nawet na banknotach. Zadomowił się także w kulturze: ksišżkach czy filmach. Ten rozbudowany kult Œwierczewskiego stał się jednym z mitów założycielskich Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.