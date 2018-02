Pamięć o bombardowaniu Drezna w nowym wydaniu

Rocznica bombardowań to wymarzona okazja dla prawicowych populistów do przypomnienia o swoim istnieniu.

Tegoroczna rocznica tragedii zbombardowanego w dniach 13–14 lutego 1945 roku Drezna nie wywołała już tak wielkich emocji, jak w roku ubiegłym, kiedy nawišzujšc do Aleppo, instalacja niemiecko-syryjskiego artysty sprowokowała falę oburzenia œrodowisk populistycznej prawicy.

Ale już w sobotę poprzedzajšcš rocznicę odbyły się dwa zgromadzenia pokrewnych w końcu organizacji, przynajmniej jeżeli chodzi o stosunek do imigracji. Mowa o Narodowodemokratycznej Partii Niemiec (NPD) oraz Alternatywie dla Niemiec (AfD). Nie było ekscesów, ale było wiele płomiennych przemówień o „białej Europie” i żšdaniach zamknięcia granic kontynentu dla imigrantów. Akcja NPD wypadła słabo. Rocznica bombardowania Drezna była kiedyœ dla organizacji neonazistowskich z całej niemal Europy okazjš do zaprezentowania swej siły. Ale niemiecka NPD złote czasy ma już dawno za sobš, traci na znaczeniu, członków i sympatyków. Saksonia była kiedyœ jej matecznikiem. Miała tu swoich posłów w landtagu, wpływy i pienišdze.

Dzisiaj Saksonia jest matecznikiem AfD. We wrzeœniowych wyborach do Bundestagu skrajnie prawicowi populiœci zdobyli w Saksonii 27 proc. głosów, dystansujšc wszystkie inne ugrupowania. Nie powinno to dziwić, jeżeli pamiętać, że to właœnie w DreŸnie powstała Pegida, czyli Patriotyczni Europejczycy przeciwko islamizacji Zachodu. Trzy lata temu gromadziła na ulicach Drezna nawet 30 tys. przeciwników cudzoziemców, obcych, imigrantów ekonomicznych, którzy napływali do Niemiec skuszeni rozbudowanym systemem pomocy społecznej. Tę publikę przejęła wkrótce AfD.

Na sobotnim wiecu w DreŸnie lokalni liderzy partyjni przekonywali, że język angielski nie jest godny tego, aby posługiwali się nim niemieccy patrioci. Zabrzmiały słowa piosenek Wernera Gneista. Dla kilkuset obecnych ważne było, że kompozytor walczył w szeregach Wehrmachtu na froncie wschodnim. To właœnie oraz liczne wypowiedzi prominentnych polityków AfD na temat niemieckiej dumy narodowej z dokonań Wehrmachtu czy „pomnika hańby”, jakim ma być berliński pomnik Holokaustu, dowodzi bliskoœci ideologicznej NPD i AfD. Nie podoba się to częœci kierownictwa Alternatywy, będšcej w końcu dzisiaj trzeciš siłš politycznš Niemiec.

Zgoda w szeregach AfD panuje co do oceny bezcelowoœci alianckich bombardowań miasta w chwili, gdy III Rzesza była już na kolanach. Demonstrujšcy w DreŸnie zwolennicy NPD udowadniali nawet, że w nalotach zginęło 350 tys. osób. Podobne liczby pojawiały się w niemieckich publikacjach przez wiele powojennych lat, bazujšc na ocenach Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. Miało to œwiadczyć o ludobójczym barbarzyństwie aliantów, zwłaszcza brytyjskiego RAF. Jednak osiem lat temu specjalna komisja historyków doszła do wniosku, że w hekatombie pożarów po trwajšcych dwa dni nalotach straciło życie maksimum 25 tys. mieszkańców miasta oraz szukajšcych chronienia niemieckich uciekinierów.

– Drezno jest wymarzonym miejscem dla prawicowych populistów do manifestowania swych idei – mówi „Rzeczpospolitej” prof. Werner Patzelt, badacz AfD.

W œrodowiskach tych pamięta się doskonale ubiegłš rocznicę bombardowania miasta, kiedy to Manaf Halbouni, niemiecko-syryjski artysta, ustawił pionowo do nieba trzy stare autobusy. Takie, jakie tworzyły barykadę w oblężonym Aleppo. Zostało to potraktowane przez prawicowych populistów jako prowokacja. Nie tylko z powodu karygodnego porównania Drezna do Aleppo, ale też z powodu osoby urodzonego z Damaszku autora instalacji, którego matka pochodzi z Drezna, ale ojciec jest Syryjczykiem.

Halbouni bał się o własne życie. Burmistrzowi grożono œmierciš. Drezno i Saksonia to w końcu teren wielu zagorzałych wrogów islamu, azylantów, uchodŸców i imigrantów ekonomicznych bez względu na to, skšd przybyli.