Centrum Wiesenthala: Rażąca próba uciszenia dyskusji

Wzywamy polskie władze do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków, aby pogrzebać ten nierozsšdny projekt ustawy i zapewnić dokładnoœć historycznej narracji II wojny œwiatowej i Holokaustu - apeluje w oœwiadczeniu Centrum Wiesenthala.

"Przepisy polskiej ustawy kryminalizujšce jakiekolwiek odniesienia do współudziału państwa polskiego w zbrodniach czasów Holokaustu i zakazujšce używania terminu "polskie obozy koncentracyjne" jest nieprzemyœlanš próbš wybielenia powszechnego udziału poszczególnych Polaków w przeœladowaniach i mordowaniu Żydów podczas Holokaustu" - czytamy w oœwiadczeniu.

"O ile termin 'polskie obozy koncentracyjne' jest historycznie niedokładny i nie powinien być używany w żadnym kontekœcie, inne elementy tej ustawy sš rażšcš próbš uciszenia jakiejkolwiek dyskusji o powszechnym zjawisku udziału poszczególnych Polaków w zbrodniach Holokaustu, a także mordowania licznych Żydów przez członków Armii Krajowej, nacjonalistycznego zbrojnego ramienia rzšdu polskiego na uchodŸstwie w Londynie".

"W pełni doceniamy cierpienie Polaków pod brutalnš nazistowskš okupacjš i nieprawdopodobnie odważne wysiłki polskich Sprawiedliwych Wœród Narodów Œwiata, ale my nie zignorujemy, a i naród polski nie powinien zignorować powszechnego współudziału innych Polaków w zagładzie polskich Żydów".

"Wzywamy polskie władze do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków, aby pogrzebać ten nierozsšdny projekt ustawy i zapewnić dokładnoœć historycznej narracji II wojny œwiatowej i Holokaustu" - piszš autorzy oœwiadczenia i apelujš do Departamentu Stanu USA, Kongresu Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej i wszystkich demokracji, które właœnie upamiętniły Międzynarodowy Dzień Holokaustu, by dołšczyły do słów potępienia.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Treœć oœwiadczenia na stronie Centrum Szymona Wiesenthala - międzynarodowej agencji żydowskiej z siedzibš w Los Angeles, służšcej ochronie praw człowieka i zachowaniu pamięci o Holokauœcie. Zadaniem centrum jest także wzmacnianie tolerancji społecznej poprzez edukację.