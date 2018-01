Szef rządu w osobistym liście docenia Irenę Lasotę

Premier Mateusz Morawiecki będzie zabiegał o obecnoœć Ireny Lasoty na obchodach państwowych Marca’68. O sporze o postaci wydarzeń marcowych napisała dziœ "Rzeczpospolita".

W œrodowej „Rzeczpospolitej” Marek Kozubal napisał, że Irena Lasota, działaczka opozycji antykomunistycznej i jedna z kluczowych postaci wydarzeń marcowych na Uniwersytecie Warszawskim, nie została zaproszona do debaty na temat Marca’68. Jej udziału w panelu chciała uczelniana Solidarnoœć. Przedstawiciele zwišzkowców usłyszeli jednak od jednego z organizatorów, że nie ma na to zgody „œrodowisk pomarcowych”. Organizator debaty, dr. hab. Błażej Brzostek, pytany, dlaczego nie weŸmie ona udziału w panelu, odpowiedział pytaniem: „A dlaczego do debaty miałaby zostać zaproszona pani Irena Lasota?”.

Na takie pytanie odpowiedział w osobistym liœcie do Ireny Lasoty premier Mateusz Morawiecki. „Jest pani jednym z bohaterów naszej wolnoœci, Polska zaœ o zasłużonych dla niej rodakach pamięta i będzie pamiętać” – napisał szef rzšdu w liœcie, do którego dotarł Onet.

"Przed pięćdziesięcioma laty odczytała Pani na dziedzińcu tej uczelni rezolucję w obronie wartoœci kluczowej dla nas, Polaków: wolnoœci, wolnoœci słowa, wolnoœci wypowiedzi, wolnoœci do własnych przekonań. Słynie Pani z niezłomnoœci charakteru i odwagi" – przypomniał Morawiecki.

"Nadała Pani praktyczny wymiar hasłu ťza wolnoœć waszš i naszšŤ, niosšc wsparcie dla organizacji antykomunistycznych z pozostałych krajów będšcych pod jarzmem Zwišzku Sowieckiego" – zaznaczył premier.

"Pragnę zapewnić, że Pani obecnoœć na obchodach państwowych w tym roku jest dla mnie bardzo ważna i będę o tę obecnoœć zabiegać. Móc Paniš spotkać, czerpać z Pani doœwiadczenia, to wielki zaszczyt" – dodał.