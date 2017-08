Finlandia: Archeolodzy znaleźli obozy nazistów

Foto: By Sot.virk. Hedenström (SA-kuva (http://sa-kuva.fi/)) [Public domain or CC BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0)], via Wikimedia Commons

Na północy Finlandii w czasie II wojny światowej było ok. 200 obozów dla jeńców wojennych założonych przez nazistowskie Niemcy, czyli dwukrotnie więcej niż do tej pory sądzono - poinformował państwowy fiński nadawca radiowo-telewizyjny Yle.