Oto najstarsze znane zdjęcie prezydenta USA

Dotychczas za najstarsze zdjęcie amerykańskiego prezydenta uważano znajdujące się w National Portrait Gallery w Londynie zdjęcie Adamsa z sierpnia 1843 roku (co ciekawe sklep z antykami, który w 1970 roku wystawił je na sprzedaż wycenił je na... 50 centów). To zdjęcie wykonano podczas wizyty byłego prezydenta w Nowym Jorku, ale Adams nie był z niego zadowolony (miał stwierdzić, że wyszedł na nim "paskudnie").

Okazało się jednak, że istnieje jeszcze starsze zdjęcie Adamsa, szóstego prezydenta USA. Wykonano je w marcu 1843 roku, a Adams podarował je znajomemu kongresmanowi, którego rodzina przechowywała dagerotyp aż do teraz.

Według Emily Bierman, szefowej departamentu fotografii w Sotheby's to "bez wątpienia najważniejsze historyczne zdjęcie oferowane na aukcji w ciągu ostatnich 20 lat".

Najstarszym zdjęciem prezydenta USA w historii była prawdopodobnie fotografia dziewiątego prezydenta USA, Williama Henry'ego Harrisona, wykonana ok. 1841 roku - ale oryginał tego zdjęcia zaginął (Metropolitan Museum of Arts w Nowym Jorku posiada jedynie jego kopię, wykonaną ok. 1850 roku). Z kolei Adams został po raz pierwszy sfotografowany w 1842 roku - ale i to zdjęcie zaginęło.

Oferowane przez Sotheby's zdjęcie było prezentem Adamsa dla kongresmana Horace'a Everetta, którego rodzina przechowywała je następnie przez pokolenia.

Zdjęcie zdecydował się wystawić na aukcję praprawnuk kongresmana, który znalazł je w rzeczach swoich rodziców (zmarli w latach 90-tych). Początkowo potomek Everetta nie rozpoznał na zdjęciu Adamsa - o tym, że ma w domu fotografię ósmego prezydenta USA dowiedział się dopiero po latach, kiedy postanowił z pomocą internetu ustalić kogo przedstawia znaleziony dagerotyp.