Władimir Putin zdenerwował Bułgarów słowami o słowiańskim piśmie

Środową wypowiedź Putina skrytykowali prezydent Rumen Radew, premier Bojko Borysow, wicepremier i szefowa MSZ Ekaterina Zachariewa oraz ministrowie kultury Boił Banow i obrony Krasimir Karakaczanow. Służby prasowe rządu poinformowały w czwartek, że Borysow spotkał się z rosyjskim ambasadorem w Sofii Anatolijem Makarowem i rozmawiał z nim o wypowiedzi Putina. Premier podkreślił, że padła ona 24 maja – w dniu świętych Cyryla i Metodego, twórców słowiańskiego alfabetu. Tego dnia Bułgaria obchodzi Święto Piśmiennictwa Słowiańskiego i Kultury.

- Wykorzystywanie historii w celach politycznych nie zawsze przynosi dobre wyniki. Wczoraj obchodziliśmy święto wszystkich słowiańskich narodów piszących cyrylicą. Jeżeli chcemy, by pozostały one zjednoczone, powinniśmy szanować historię, a ona jednoznacznie dowodzi, że historyczną ojczyzną słowiańskiej cywilizacji i kultury jest Bułgaria – powiedział prezydent Radew.

Radew nawiązał do najtrudniejszej i najbardziej bolesnej sprawy w stosunkach bułgarsko-macedońskich – stosunku do wspólnej historii. Bułgaria, państwo powstałe w 681 r., do którego przez wieki, w określonych okresach historycznych, należały części prowincji Macedonia, stoi na stanowisku, że wszystko, co działo się na terytorium dzisiejszej Macedonii, jest częścią bułgarskiej historii. Dotyczy to zarówno Cyryla i Metodego i ich ucznia Klimenta, który działał w Ochrydzie (w zachodniej Macedonii), jak i bohaterów powstań antytureckich z początku XX wieku. Części prowincji wchodziły w skład państwa bułgarskiego niemal bez przerwy do XIV wieku i po wyzwoleniu Bułgarii z niewoli tureckiej w 1878 r.

Współczesna macedońska nauka z kolei wywodzi początki państwa od starożytnych czasów Aleksandra Wielkiego. Cara Symeona, który na przełomie X i XI wieku rządził w prowincji po zajęciu większości Bułgarii przez cesarstwo bizantyjskie, uważa za władcę macedońskiego, podczas gdy bułgarscy historycy nazywają jego państwo carstwem zachodniobułgarskim. Żadnych punktów stycznych nie ma w sprawach języka, folkloru i bohaterów powstań antytureckich po 1878 r., uważanych przez Skopje za Macedończyków, chociaż polityczne wsparcie mieli w Bułgarii. Klasyk bułgarskiej literatury międzywojennej Nikoła Wapcarow, który pisał po bułgarsku i zginął w Bułgarii, według Skopje jest poetą macedońskim.

Po wypowiedzi Putina premier Borysow podkreślił, że cyrylica powstała w 855 r. zgodnie z wolą i przy udziale państwa bułgarskiego, będąc niewątpliwym wkładem Bułgarii w dzieje światowej kultury. Dodał, że fakt ten został potwierdzony również przez patriarchę rosyjskiego Cyryla podczas jego wizyty w Bułgarii w 2012 roku. - Święto jest nie tylko nasze, cyrylica jest wspólna, a my znamy i pamiętamy naszą historię – podkreśliła minister kultury Zachariewa.

Mniej dyplomatycznie wypowiedział się Karakaczanow, wicepremier i minister obrony, historyk z wykształcenia, reprezentujący w gabinecie nacjonalistyczną koalicję Zjednoczeni Patrioci. - Jestem zdziwiony, że prezydent największego słowiańskiego państwa nie zna historii ludów słowiańskich. Rosja, która lubi mówić o słowiańszczyźnie i prawosławiu, nie zna historii - zauważył. Jego zdaniem słowa Putina świadczą o tradycyjnym dla rosyjskiej polityki poparciu dla wrogiego wobec Bułgarii "macedonizmu".

- Wypowiedź Putina jest nieoczekiwana i nie do przyjęcia. Bułgaria jest krzewicielem tego bogactwa (kulturalnego - PAP) i będziemy go bronić. Prawdopodobnie za tymi słowami kryje się jakiś sygnał dla nas i powinniśmy go odczytać. Powinniśmy jednocześnie oświadczyć, że nie zgadzamy się z takim stosunkiem i będziemy bronić własnej historii – podkreśliła przewodnicząca Bułgarskiej Partii Socjalistycznej (BSP) Kornelia Ninowa.

Sieci społecznościowe zareagowały całkiem niedyplomatycznie. Bloger i były dziennikarz Lubomir Koliowski napisał: „Kiedy cyrylicę tworzono na macedońskiej ziemi, ta ziemia była bułgarska”.

Rosyjski ambasador podkreślił, że 24 maja jest wspólnym słowiańskim świętem. Przypomniał też swój udział we wszystkich jego oficjalnych obchodach. - Rosja zawsze była i będzie z Bułgarią, na tym święcie również. Zrobię wszystko, by stosunki dwustronne były dobre – podkreślił.

Historyczne spory podtrzymują napięcie we wzajemnych stosunkach między Sofią a Skopje niezależnie od podpisanej w 1999 roku wspólnej deklaracji, w której obydwie strony zadeklarowały, że pozostawiają te sprawy historykom i wybierają europejski, nowoczesny styl rozstrzygania problemów. Wtedy Bułgaria de facto uznała istnienie języka macedońskiego, a Macedonia zadeklarowała, że jej konstytucja nie może być interpretowana jako podstawa do ingerencji w wewnętrzne sprawy Bułgarii w celu obrony statusu osób niebędących obywatelami macedońskimi. W konstytucji Republiki Macedonii istniał zapis - już zniesiony - który mówił o tym, że państwo dba o prawa wszystkich Macedończyków, także mieszkających w krajach sąsiednich - co Bułgaria i Grecja traktowały jako mieszanie się w ich wewnętrzne sprawy. Deklaracja jednak pozostała na papierze, a spory trwają. Niezależnie od nich Bułgaria popiera jednak macedońskie członkostwo w NATO i UE. Ostatnio bułgarski MSZ potwierdził takie stanowisko w lutym bieżącego roku.