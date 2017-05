Zmarł Mauno Koivisto, były prezydent Finlandii

Jako działacz Socjaldemokratycznej Partii Finlandii Koivisto sprawował od 1966 roku urząd ministra finansów, a od roku 1968 stał przez dwa lata na czele rządu. Funkcję premiera pełnił ponownie od roku 1979 do 1982, kiedy to wybrano go na prezydenta kraju jako następcę Urho Kekkonena.

W 1988 roku nastąpiła reelekcja Koivisto na drugą sześcioletnią kadencję, na którą przypadło przywrócenie - w związku z rozpadem ZSRR - pełnej suwerenności Finlandii także w sferze militarnej poprzez wypowiedzenie części postanowień pokojowego traktatu paryskiego z 1947 roku oraz integracja kraju z Unią Europejską.

Rokowania w sprawie członkostwa w UE sfinalizowano 1 marca 1994 roku, czyli w ostatnim dniu sprawowania przez Koivisto urzędu głowy państwa.