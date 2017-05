Premier: budowanie wspólnoty jest naszym obowiązkiem

Szefowa polskiego rządu podkreślała, że "biało-czerwona" łączy i będzie nas łączyć nawet wtedy, kiedy niektórzy próbują nas dzielić.

"Musimy zrobić wszystko, by łączyła nas biało-czerwona, hymn, godło, flaga - polskie symbole" - zaznaczyła. Premier podkreśliła, że to ważne dla Polaków symbole, które sprawiają, że pamiętamy o naszej historii, tradycji, o tym skąd jesteśmy i które sprawiają, że jesteśmy silniejsi.

"W dzisiejszym świecie, kiedy tak wiele się dzieje, kiedy jest tak wiele zagrożeń i niepewności, są takie momenty i takie chwile, takie symbole, które dają nam poczucie wspólnoty - budowanie tej polskiej wspólnoty jest naszym obowiązkiem" - podkreśliła szefowa rządu.

"Dzisiaj, 2 maja trzeba również mówić o naszych rodakach, którzy mieszkają za granicą. To jest Dzień Polonii, to jest święto tych, którzy mimo że mieszkają poza granicami Polski, Polskę mają w sercach i my również powinniśmy pamiętać o nich, wspominać, przypominać, zapraszać ich do Polski" - powiedziała Szydło.

Jak mówiła, Polacy są jedną, wielką, polską biało-czerwoną rodziną. "Która nawet, jeżeli jest rozproszona po różnych częściach świata jednoczy się pod biało-czerwoną flagą, ma w sercu polskie godło i na ustach polski hymn. I to jest nasza siła, to jest siła Polski, to jest siła Polaków" - powiedziała szefowa polskiego rządu.

"Polska to wielka rzecz i nasza wspólna odpowiedzialność, nie zapominajmy o tym" - podkreśliła premier.