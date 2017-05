Putin: wojsko rosyjskie zdolne odeprzeć każdą potencjalną agresję

"Rosyjski żołnierz gotów jest także dziś, jak i we wszystkich czasach (...) do wszelkich ofiar dla swojej ojczyzny i swojego narodu" - podkreślił Putin.

W krótkim wystąpieniu Putin mówił również, że obecna rzeczywistość wymaga od Rosji wzmacniania potencjału obronnego. Ocenił także, że skuteczna walka z terroryzmem i ekstremizmem wymaga konsolidacji społeczności międzynarodowej. "Jesteśmy otwarci na taką współpracę" - zapewnił prezydent.

Na Placu Czerwonym w Moskwie trwa defilada wojskowa, skromniejsza niż w ostatnich latach - bierze udział ponad 10 tys. żołnierzy i oficerów, około 114 jednostek sprzętu bojowego, 72 samoloty i śmigłowce. Po raz pierwszy zostanie pokazany na Placu Czerwonym sprzęt wojskowy przeznaczony do użycia w Arktyce.



Łącznie w defiladach wojskowych w blisko 30 miastach Rosji ma uczestniczyć we wtorek ponad 90 tysięcy żołnierzy.



Defilada na Placu Czerwonym odbywa się z nieco mniejszym rozmachem, niż było to w poprzednich dwóch latach. Najznaczniejszą od 1991 roku była defilada w roku 2015, w 70. rocznicę zakończenia II wojny światowej.