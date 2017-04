100 tys. papierowych żonkili w rocznicę powstania w getcie warszawskim

Celem akcji "Żonkile", organizowanej przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, jest propagowanie wiedzy na temat zrywu w getcie warszawskim.

"Żonkil przypięty do ubrania 19 kwietnia to znak pamięci i szacunku. Ten żonkil nawiązuje do bukietu żółtych kwiatów, który ostatni przywódca powstania w getcie warszawskim Marek Edelman dostawał od anonimowej osoby co roku w rocznicę zrywu. W tym roku rozdanych zostanie 100 tys. papierowych przypinek. To akcja, która budzi świadomość, przypomina, że 74 lata temu coś ważnego wydarzyło się w naszym mieście" – powiedział podczas wtorkowej konferencji prasowej dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN Dariusz Stola.

Jak przypomniał, w tym roku mija 74 lata od wybuchu powstania w getcie warszawskim. "To było pierwsze miejskie powstanie w Europie. Bojownikom chodziło o zemstę i obronę godności ludzkiej, by przed śmiercią zadać Niemcom jak największe straty. To była walka straceńcza, ale w naszej tradycji oddaje się cześć również przegranym w imię ich heroizmu, męstwa. Oni poniekąd walczyli też o godność całej ludzkości przeciwko zbrodniarzom, którzy zakwestionowali podstawowe ludzkie wartości. To było ważne wydarzenie z historii Warszawy, doprowadziło do zagłady znacznej części miasta i ważne jest dla nas, by mieszkańcy pamiętali, że Warszawa jest miastem dwóch powstań" – powiedział Stola.

Piotr Wiślicki ze Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce wyraził radość z dużego zainteresowania akcją. "Bo to oznacza, że ta historia znowu zaczyna zapełniać nasze umysły, a co jest chyba dla nas najważniejsze - ta pamięć zaczyna nas łączyć, bo to jest nasza wspólna historia. I to jest jeden z najważniejszych sukcesów tej żółtej przypinki w kształcie żonkila, która stała się symbolem rocznicy i tej naszej wspólnej historii. To coś więcej niż symbol, to odradzająca się pamięć" - podkreślił.

W ocenie honorowej ambasadorki akcji "Żonkile", przyjaciółki Marka Edelmana Pauli Sawickiej, wielką wartością tego wydarzenia jest fakt wytworzenia się już, i to w sposób spontaniczny, pewnego zwyczaju, tradycji. "Kiedy idziemy na cmentarz, a rejon gdzie znajdowało się getto jest jednym wielkim cmentarzem, zabieramy ze sobą jakiś znak pamięci, którym w naszej tradycji są najczęściej kwiaty. Ale tak naprawdę nie jest ważne czy to jest żonkil, czy jakiś inny kwiat. Ważny jest znak pamięci o tym dniu, upamiętnienie go. Stąd hasło akcji +Łączy nas pamięć+" - zaznaczyła.

W promocję akcji włączył się także m.in. aktor Maciej Musiał. Podkreślił, że swoim udziałem pragnie pokazać młodym ludziom, że przypięcie tego symbolicznego żonkila do ubrania jest także wyrazem "otwartości, połączenia się z drugim człowiekiem, jego wrażliwością, co wydaje mi się dzisiaj bardzo ważne". Zgodził się z nim dyrektor muzeum POLIN przypominając, że powstanie w getcie warszawskim było zrywem właśnie ludzi bardzo młodych. "I bardzo dziękuję za zachęcanie do naszej akcji tych młodych współczesnych" - dodał Stola.

W akcji ma uczestniczyć ponad tysiąc wolontariuszy, którzy na ulicach Warszawy mają rozdać 100 tys. papierowych żonkili, symbolizujących pamięć o powstaniu w getcie warszawskim. Przypinki w kształcie żonkili będzie można otrzymać w godz. 8-19 w rejonie Muzeum POLIN, Centrum Społeczności Żydowskiej JCC Warszawa przy ul. Chmielnej, Domu Spotkań z Historią, Urzędu Dzielnicy Żoliborz i Muzeum Warszawskiej Pragi oraz m.in. na Ursynowie, Mokotowie i Saskiej Kępie.

Jak podkreślają organizatorzy, do akcji obok wolontariuszy dołączyło również ok. tysiąc szkół, bibliotek i instytucji kultury z całego kraju m.in. z Łodzi, Bielska-Białej, Płocka czy Katowic oraz partnerzy zagraniczni z USA, Niemiec, Danii i Izraela.

Powstania w getcie warszawskim rozpoczęło się 19 kwietnia 1943 r. Było pierwszym miejskim powstaniem w okupowanej Europie, aktem o charakterze symbolicznym, zważywszy na nikłe szanse powodzenia. W nierównej, trwającej prawie miesiąc, walce słabo uzbrojeni bojownicy Żydowskiej Organizacji Bojowej (ŻOB) i Żydowskiego Związku Wojskowego (ŻZW) stawili opór żołnierzom z oddziałów SS, Wehrmachtu, Policji Bezpieczeństwa oraz formacji pomocniczych. W tym czasie Niemcy zrównali getto z ziemią, metodycznie paląc dom po domu.

8 maja, w schronie przy ul. Miłej 18, samobójstwo popełnił przywódca powstania Mordechaj Anielewicz wraz z grupą kilkudziesięciu żołnierzy ŻOB. Nielicznym bojowcom udało się kanałami wydostać z płonącego getta. Jednym z nich był ostatni dowódca ŻOB, Marek Edelman, zmarły w 2009 r.

Akcję "Żonkile" wspiera portal historyczny dzieje.pl.