Szewach Weiss: Żydzi zawsze mogli się schronić w Polsce

Foto: Fotorzepa, Piotr Guzik

Czasami myślę sobie: "Może mam zbyt dobre podejście do Polaków, bo mnie uratowali?'. A potem przypominam sobie, jak wielką tragedią była dla was wojna. A później czytam nazwiska żydowskich sędziów czy ubeków, którzy was mordowali. I znów myślę: "Czy mam prawo was krytykować?" - powiedział Szewach Weiss w wywiadzie dla "Dziennika Gazety Prawnej".