Izrael: Medal Obrońcy Ojczyzny dla bohatera AK płk. Stanisława Aronsona

Uroczystość odznaczenia Aronsona ps. Rysiek przez Jana Józefa Kasprzyka, szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, odbyła się podczas ostatniego dnia pielgrzymki weteranów II wojny światowej i delegacji państwowej do Ziemi Świętej. W piątek pielgrzymi, w tym żołnierze gen. Władysława Andersa, upamiętnili także, w Lesie Męczenników w pobliżu Jerozolimy, żydowskie ofiary zbrodni katyńskiej.

"Na tej pielgrzymce pisaliśmy historię, bo po raz pierwszy po wojnie przedstawiciele władz Rzeczypospolitej wraz z weteranami byli w miejscach, gdzie historia była pisana 75 lat temu. Ta nasza sześciodniowa obecność w Ziemi Świętej to nowa karta dziejów ojczystych" - podsumował szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, który podziękował weteranom 2. Korpusu Polskiego, Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, Narodowych Sił Zbrojnych, a także Sprawiedliwym Wśród Narodów Świata za ich obecność.

Medal Obrońcy Ojczyzny 1939-1945 przyznawany jest "w uznaniu szczególnych zasług w walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej". "Stanisław Aronson był jednym z najdzielniejszych oficerów Armii Krajowej, który wykonywał jako żołnierz Kedywu najtrudniejsze zadania w czasie okupacji niemieckiej i który w latach II wojny światowej zachował się tak jak trzeba" - podkreślił szef Urzędu ds. Kombatantów.

Biografia 92-letniego płk. Aronsona, który od wielu lat mieszka w Tel Awiwie, to gotowy scenariusz filmowy. We wrześniu 1939 r. trafił do Lwowa, następnie w 1941 r. po wkroczeniu Niemców - do getta w Warszawie. Ostatni raz swoich krewnych widział na Umschlagplatzu, a sam uciekł z transportu do Treblinki, wyskakując ze zwalniającego pociągu. Wrócił do Warszawy, był w Tajnej Organizacji Wojskowej, następnie w Armii Krajowej, w której był żołnierzem słynnego Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej AK - Kedywu.

Walczył w powstaniu warszawskim. Po wyleczeniu się z ran odniesionych na Starówce trafił do organizacji "NIE" gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila". W Łodzi został przypadkowo zatrzymany w Grand Hotelu przez sowieckiego oficera; udało mu się jednak uciec, zamykając go w hotelowym pokoju. Po perypetiach związanych z przekraczaniem zielonej granicy dotarł do 2. Korpusu Polskiego we Włoszech, następnie wyjechał do Palestyny, gdzie jako żołnierz Sił Obronnych Izraela walczył w wojnie o niepodległość, w wojnie Jom Kipur w 1973 r. i w Libanie w 1982 r.

W rozmowie z PAP Aronson podkreślił, że nie czuje się bohaterem. "To był obowiązek obywatelski. Świat był w wojnie, jest ojczyzna, trzeba było jej bronić" - powiedział żołnierz Kedywu. Dodał też, że gdy jest się młodym, to nie myśli się często o śmierci, mimo że w czasie okupacji niemieckiej był na nią narażony codziennie. "Boją się tej śmierci wszyscy, ale ważne jest to, by te chwile strachu przewalczyć, choć każdy reaguje inaczej. Są ludzie, którzy w takiej trudnej chwili są sparaliżowani - albo się odwagę ma albo nie ma. Tak samo jest z postawą obywatelską, którą dostaje się w domu" - mówił Aronson.

Wcześniej w piątek w Lesie Męczenników odbyła się uroczystość upamiętnienia żydowskich ofiar NKWD z wiosny 1940 r. Położony na wzgórzach Las upamiętnia wszystkich Żydów, którzy zginęli w II wojnie światowej, niejednokrotnie z bronią w ręku. Na jego terenie znajduje się też Lasek Katyński, gdzie jest obelisk upamiętniający żydowskie ofiary zbrodni z wiosny 1940 r. Tam polska delegacja złożyła biało-czerwony wieniec.

Według szacunków historyków ok. 10 proc. ofiar zbrodni katyńskiej miało pochodzenie żydowskie.

Przedwojenna Polska była państwem o strukturze wielonarodowej; poza polskimi Żydami w Katyniu zginęli także przedstawiciele narodowości ukraińskiej i białoruskiej. W sowieckich dokumentach nie wymieniono ich odrębnie, ale potraktowano jako "obywateli byłego państwa polskiego", których poddano eksterminacji, by uniemożliwić odrodzenie się niepodległej Polski.

Do zbrodni katyńskiej, w wyniku której zginęło ok. 22 tys. polskich obywateli, m.in. oficerów Wojska Polskiego i osób cywilnych należących do elit II Rzeczypospolitej, doszło wiosną 1940 r. Z polecenia najwyższych władz ZSRS z Józefem Stalinem na czele masowych zabójstw, m.in. w Lesie Katyńskim, w Kalininie (obecnie Twer), Charkowie dokonali funkcjonariusze NKWD. Przez wiele lat władze sowieckiej Rosji wypierały się odpowiedzialności za mord, obarczając nim III Rzeszę Niemiecką.

W patriotycznej podróży, podczas której złożono wizytę również w najważniejszych miejscach chrześcijaństwa, poza kombatantami uczestniczyli wicemarszałkowie Sejmu i Senatu - Joachim Brudziński i Maria Koc, córka gen. Andersa - Anna Maria Anders - pełnomocnik rządu ds. dialogu międzynarodowego oraz poseł PiS Anita Czerwińska. Wszyscy urzędnicy zgodnie podkreślali, że bez walki i ofiary polskich żołnierzy nie byłoby dziś niepodległej Polski.

"Ta pielgrzymka była kolejnym potwierdzeniem prawdy, którą wyrażają słowa poety, że wolność krzyżami się mierzy. Te krzyże rozsiane tutaj po ziemi palestyńskiej, a dzisiaj na terytorium państwa Izrael, pokazują, że naiwna byłaby wiara, że o niepodległość nie należy zabiegać codziennie" - podsumował Brudziński. Dodał też, że Polacy podobnie jak Izraelczycy powinni nieustannie angażować się w umacnianie własnej ojczyzny.

"Przy wszystkich różnicach i odrębności zdania, jakie nas różnią z naszymi izraelskimi przyjaciółmi, jednego moglibyśmy się dziś od Izraelczyków uczyć, mianowicie - jeżeli chcesz liczyć na kogoś, to w pierwszej kolejności licz na siebie" - zaznaczył Brudziński.