Szwajcaria: Robotnicy otrzymali wiadomość z 1900 r.

Jak się okazało był to rodzaj "kapsuły czasu" pozostawionej w murze przez jego budowniczych sprzed ponad wieku. Listowi towarzyszył egzemplarz gazety "Le Réveil" z 7 lipca 1900 roku.

Przedstawiciel lokalnych władz Patrick Etournand podkreślił, że przedmioty znajdujące się w słoiku były w bardzo dobrym stanie.

Mimo to informację zamieszczoną w liście trudno było odczytać. Wiadomo, że wymieniony jest w nim robotnik o imieniu Frédéric. Udało się również odczytać słowa "witam tego, kto ma zaszczyt znalezienia tej notatki".

Egzemplarz "Le Réveil", anarchistycznej gazety wydawanej we Francji do 28 sierpnia 1940 roku, to pierwszy numer tego periodyku, który pojawił się na rynku właśnie 7 lipca 1900 roku.

Mur, który remontowali robotnicy, zbudowano między 1896 a 1901 rokiem.

Zawartość "kapsuły czasu" ma trafić teraz do miejskiego archiwum.