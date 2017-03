Zbrodnia lubińska: Były milicjant może iść do więzienia

Krzyż upamiętniający jedną z ofiar MO

Foto: By Michał460 (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons

Przez lata Jan M. - emerytowany milicjant współodpowiedzialny za zbrodnię lubińską - uchylał się od stawienia w zakładzie karnym z uwagi na rzekomo zły stan zdrowia. W ubiegłym tygodniu sąd zdecydował, że skazany jest zdolny do odbycia kary 3,5 roku więzienia. Od 35 lat inni winni tragedii pozostają bezkarni – pisze "Gazeta Polska Codziennie".