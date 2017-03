Andrzej Duda wpisał Radiostację w Gliwicach na listę Zabytków Historii

Foto: Andrzej Jarczewski at Polish Wikipedia [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC BY 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0)], via Wikimedia Commons

Prezydent RP Andrzej Duda wpisał w środę 10 nowych obiektów na listę Zabytków Historii. Znalazły się wśród nich m.in. Radiostacja w Gliwicach, żelazny łańcuchowy most wiszący na rzece Mała Panew w Ozimku, zespół opactwa benedyktynów w Tyńcu.