Białystok: Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Foto: By unknown-anonymous (Institute of National Remembrance Archive) [Public domain], via Wikimedia Commons

Podziemie niepodległościowe walczące na Kresach wspominano podczas obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Białymstoku. Dyrektor miejscowego oddziału IPN Barbara Bojaryn-Kazberuk zaapelowała o publiczne upamiętnienie - m.in. w nazwach ulic i szkół - "niezłomnych kresowych".