Bomba z czasów II wojny światowej znaleziona w Duesseldorfie: Ewakuowano 8 tys. osób

Foto: By Foto-dus (Own work) [CC BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons

Ok. 8 tys. osób będzie musiało opuścić swe mieszkania po tym, jak w jednej z dzielnic Duesseldorfu w zachodnich Niemczech, podczas prac budowlanych, znaleziono bombę z czasów II wojny światowej - poinformowały w nocy ze środy na czwartek władze miasta.