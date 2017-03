Alarm bombowy w Duesseldorfie. Ewakuowano 8 tys. ludzi

Jak poinformowały w nocy ze środy na czwartek (8-9.03) władze Duesseldorfu, podczas prac budowlanych w jednej z dzielnic w pobliżu lotniska znaleziono brytyjską bombę z czasów II wojny światowej. 8 tys. osób mieszkających lub pracujących w obrębie niebezpiecznej strefy (1 km od miejsca znalezienia bomby) objęte zostało przymusową ewakuacją.

Zamknięte zostały na tym odcinku również autostrady A52 oraz A44. Na dojazdach do miasta panuje chaos. – Ulice prowadzące z północy do centrum Duesseldorfu są kompletnie zatłoczone – poinformował rzecznik policji.

Również do portu lotniczego pasażerowie mogą dotrzeć wyłącznie wykorzystując objazdy. Władze lotniska ostrzegają, że na dojazd trzeba przewidzieć dodatkowe 2 godziny.

Wstrzymane zostanie w godzinach okołopołudniowych połączenie kolejowe między Duesseldorfem oraz Duisburgiem. Autobusy między dworcem głównym i lotniskiem kursować będą zgodnie z planem. Zakłócona została jedynie komunikacja w centrum miasta.

Jak poinformowała policja, ważąca 250 kg brytyjska bomba posiada zapalnik chemiczno-mechaniczny i prawdopodobnie trzeba będzie rozbrajać ją na miejscu. – Liczymy się z tym, że rozbrajanie rozpocznie się wczesnym popołudniem – poinformował rzecznik miasta Duesseldorf.