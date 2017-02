Niemcy krytykują Rosję za budowę makiety Reichstagu, którą będzie zdobywać Junarmia

- To zaskakujący pomysł, który mówi sam za siebie - powiedziała wicerzeczniczka rządu Ulrike Demmert. - Nie widzę powodu, by komentować tę sprawę - dodała.

Rzecznik niemieckiego MSZ Martin Schaefer zaznaczył, że park służący do ćwiczeń istnieje już od dłuższego czasu. - My nie dostrzegamy konieczności wznoszenia podobnych obiektów dla niemieckiej młodzieży, by tam ćwiczyła i zdobywała tężyznę fizyczną. Dotyczy to też sposobu, w jaki to się odbywa - powiedział Schaefer.

Demmert odmówiła ustosunkowania się do wypowiedzi wicedyrektora rosyjskiej telewizji publicznej Dmitrija Kisielowa, który zdaniem dziennikarki zadającej pytanie miał sugerować, że polityka kanclerz Angeli Merkel świadczy o powrocie Niemiec do polityki "braku przestrzeni życiowej".

Minister obrony Rosji Siergiej Szojgu informował wcześniej, że pod Moskwą budowana jest makieta niemieckiego Reichstagu, na której ćwiczyć ma młodzież z organizacji Junarmia. Jak wyjaśnił Szojgu, młodzież będzie mogła dzięki temu "szturmować konkretne miejsce", a nie "byle co". Szojgu powiedział o tym, relacjonując w środę w parlamencie działalność swojego resortu. - W parku Patriota budujemy Reichstag - nie w całości, lecz po to, by członkowie naszej Junarmii mogli szturmować nie byle co, tylko konkretne miejsce - mówił minister. Junarmia to dawny Ruch Młodych Patriotów - organizacja patriotyczna dla dzieci i młodzieży. Szojgu zapowiedział również zbudowanie w parku Patriota "osady partyzanckiej w pełnej skali" i wyjaśnił, że obecnie kończy się budowa linii frontu z okopami i schronami.

Ministerstwo obrony Rosji wyraziło "niezrozumienie" w związku z wypowiedziami niemieckich polityków w sprawie makiety Reichstagu. Powiedział o tym w piątek rzecznik tego resortu Igor Konaszenkow. Oświadczył, że makieta Reichstagu z 1945 roku stanie się "znaczącym elementem wojenno-historycznego krajobrazu parku Patriota, symbolizującym zwycięstwo nad nazizmem i wraz z innymi obiektami parku posłuży patriotycznemu wychowaniu młodych obywateli i gości Rosji z innych krajów".

Według Konaszenkowa "napaści" poszczególnych niemieckich polityków z tego powodu "wywołują nie tylko skrajne niezrozumienie, ale też zmuszają do zastanowienia się na tym, jakich w istocie trzymają się oni przekonań o 'budowniczych' Trzeciej Rzeszy w latach 1933-1945".

Podczas bitwy o Berlin w 1945 roku w ostatnich dniach wojny Armia Czerwona przeprowadziła zwycięski szturm na historyczny gmach parlamentu (Reichstagu), nadając mu wielkie znaczenie symboliczne i propagandowe. Gmach został odbudowany w latach 60. XX wieku. Obecnie jest siedzibą niemieckiego Bundestagu.

Park wojskowo-patriotyczny Patriota powstał z inicjatywy resortu obrony Rosji koło Kubinki pod Moskwą. Odbywają się tam ekspozycje uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz rekonstrukcje bitew. Oficjalnie został otwarty latem 2015 roku.