Antoni Macierewicz: Pamięć o Żołnierzach Niezłomnych powróciła do polskich rodzin

Szef MON zainaugurował w niedzielę, w Parku Skaryszewskim, bieg honorowy na dystansie 1963 m, a później wręczył medale pierwszym dziesięciu osobom, które przekroczyły linię mety.

"To znakomity bieg, bo pokazuje zaangażowanie całej rodziny, jest wydarzeniem, które angażuje całą rodzinę. Kształtuje także tężyznę fizyczną młodego pokolenia" - zaznaczył Macierewicz. "Jest też działaniem społecznikowskim, radosnym, które wpisuje się w normalne życie rodziny" - dodał.

Macierewicz podkreślił, że "wszędzie, w każdej gminie, w każdej miejscowości są ludzie, którzy pamiętają o swoich bliskich, którzy polegli walcząc o niepodległość".

Szef resortu obrony przypomniał, że w zeszłym roku w biegu brało udział ponad 40 tys. osób, w tym roku jest to blisko 60 tys. "na wszystkich kontynentach".

"Biegną z nami także żołnierze amerykańscy, którzy stacjonują po raz pierwszy od wielu, wielu dziesiątków lat na polskiej ziemi i chcą się przyłączyć do tego wielkiego biegu pamięci o Niezłomnych. Chcą się przyłączyć tak, jak przyłączyli się do polskiego wojska, by ramię w ramię bronić naszej niepodległości" - powiedział Macierewicz.

Podkreślił, że nie jest zaskoczony, że w biegu uczestniczą żołnierze amerykańscy. "W społeczeństwie amerykańskim bardzo głęboka jest świadomość związków polsko-amerykańskich w walce o niepodległość: gdy przyjeżdżają tutaj, mają świadomość, że ramię w ramię będą bronili wspólnych wartości niepodległościowych" - mówił.

Szef MON zwrócił uwagę, że "Żołnierzom Wyklętym zawdzięczamy niepodległość, wolność, możliwość kształtowania własnego losu, własnego bytu, zgodnie z wolą narodu, a nie oligarchii zewnętrznej".

W jego ocenie żołnierze są tymi, którzy "nie poddali się w najtrudniejszym momencie, gdy wydawało się, że nie ma żadnej nadziei".

"To oni nie tylko przenieśli tradycję walki o niepodległość, ale dzięki ich wysiłkowi następne pokolenia tę walkę o niepodległość podejmowały. To oni byli rzeczywiście u źródeł solidarności, u źródeł niepodległości, którą dzisiaj przeżywamy, która dzisiaj umacnia, która jest dla nas tak istotna i sprawiła, że dzięki sojuszowi z USA, z NATO, możemy czuć się w Polsce naprawdę bezpiecznie" - zwrócił uwagę Macierewicz.

Później minister obrony narodowej uczestniczył w nagraniu fragmentu programu dla dzieci "Teleranek", podczas którego opowiadał najmłodszym o Żołnierzach Wyklętych.

Idea Biegu, którego głównym organizatorem jest Fundacja Wolność i Demokracja, to krzewienie wiedzy i umacnianie pamięci o Żołnierzach Wyklętych. Stołeczny Bieg w Parku Skaryszewskim odbywa się na trzech dystansach - 1963 m nawiązującym do roku, w którym zginął ostatni Żołnierz Wyklęty Józef Franczak "Lalek" oraz na 5 i 10 km. Całość ma miejsce w specjalnie przygotowanym "miasteczku" z szatniami, namiotami dla gości, sceną. Samym biegom towarzyszą m.in. pokazy grup rekonstrukcyjnych, gra plenerowa, namioty edukacyjne. Impreza, której pełna nazwa to "Tropem Wilczym - Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych" odbywa się w tym roku w 240 miejscowościach w Polsce oraz poza granicami kraju.

Gdańsk: w biegu Tropem Wilczym w Gdańsku wzięło udział 400 osób

Ok. 400 osób wzięło udział w niedzielę w Gdańsku w biegu Tropem Wilczym, upamiętniającym Żołnierzy Wyklętych. Wielu uczestników podkreślało, że główną motywacją do udziału w imprezie była jej idea i przesłanie, ale byli też i tacy, którzy pobiegli dla sportu i rekreacji.

Biegiem tym chcemy uczcić pamięć Żołnierzy Niezłomnych, którzy przelewali swoją krew w czasach PRL walcząc w podziemiu antysowieckim” – powiedział PAP, przedstawiciel organizatora wydarzenia, pierwszy wiceprezes zarządu głównego Stowarzyszenia Koliber, Robert Iwanicki.

Zorganizowano dwa biegi: na dystansie 1963 m - nawiązujący do roku, w którym zginął ostatni Żołnierz Wyklęty Józef Franczak "Lalek" – oraz na 5 kilometrów.

Biegi odbyły się w Parku im. Ronalda Reagana między Zaspą i Przymorzem, położonym w pasie nadmorskim. Była to druga edycja biegu Tropem Wilczym w Gdańsku – w ubiegłym roku frekwencja wyniosła ok. 300 osób.

„Biegnę, żeby upamiętnić Żołnierzy Wyklętych, chcę pokazać dzieciom kawałek historii" – powiedziała PAP pani Małgorzata z Gdańska. Przyznała, że wcześniej nie biegała i jest to jej pierwszy bieg w życiu.

Jej syn 8-letni Dominik odpowiada szczerze, że nie wie, w jakim biegu bierze udział. „Nie wiesz, że to bieg Tropem Wilczym, Żołnierzy Wyklętych?” – pyta rozbawiona i nieco zaskoczona mama. Brat Dominika, o trzy lata starszy Mikołaj, jest w pełni świadomy, jakie przesłanie przyświeca imprezie – jako harcerz pomagał bowiem na miejscu przy organizacji niedzielnego biegu.

„Staramy się z synem na sportowo spędzać wolny czas – on gra w piłkę, ja dużo biegam nie tylko w takich imprezach, ale też i większych. Staramy się zawsze uczestniczyć w tego typu zawodach” – powiedział PAP 35-letni Mariusz z Gdańska, który na biegu pojawił się z 9-letnim Krzysztofem.

Ze Straszyna k. Pruszcza Gd. na bieg wraz mężem Tomaszem i 12-letnim synem Borysem przyjechała pani Alicja. „Biegamy regularnie nawet po 10 kilometrów, ale chcemy uczcić też Żołnierzy Wyklętych. Jesteśmy patriotami, trzeba kultywować polską historię. To nasz debiut w tym biegu” – powiedziała PAP.

Z położonego o 120 kilometrów Braniewa (Warmińsko-Mazurskiego) pofatygowało się do Gdańska dwóch braci – Marek i Winicjusz. Ten ostatni pojawił się wraz dziećmi: 13-letnim synem i o dwa lata młodszą córką. „Biegnę, żeby oddać cześć żołnierzom, ale też i dla zdrowia” – powiedziała dziewczynka.

„W okolicy nie mamy podobnego biegu. Ogólnie przyjeżdżamy w piątkę, ale jeden nasz młodzieniec się rozchorował i pobiegnie z nami tylko jego numer” – wyjaśnił PAP pan Marek, który na swojej koszulce, oprócz swojego numeru startowego doczepił też numer startowy nieobecnego syna.

Pan Winicjusz uważa, że bieg Tropem Wilczym stanowi „doskonałą lekcję historii” dla dzieci. „Upamiętnia naszych bohaterów, którzy zginęli, żebyśmy my mogli dziś żyć godnie i normalnie. A oni po latach doczekali się w końcu swojego miejsca w panteonie historii, bo przecież przez długi czas byli zapomniani” - dodał.

Bieg jest jednym z wydarzeń towarzyszących przypadającemu 1 marca Narodowemu Dniu Pamięci "Żołnierzy Wyklętych". Ustanowił go w 2011 r. parlament "w hołdzie Żołnierzom Wyklętym - bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienia dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu".