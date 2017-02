W Rzymie otwarto muzeum Leonarda da Vinci

Na wystawie, która mieści się zaledwie kilka kroków od Watykanu, zgromadzono urządzenia wykonane według rysunków mistrza renesansu: maszyny latające i wojenne. Jest działo, katapulta, podnośnik i wiele innych.

W pięciu salach wystawowych zaprezentowano genialnego twórcę jako rzeźbiarza, architekta, inżyniera, matematyka, anatoma, wynalazcę i malarza. Są też reprodukcje „Ostatniej wieczerzy”, „Giocondy” i „Damy z gronostajem” w oryginalnych rozmiarach.

Organizatorzy wystawy podkreślają, że wszystkie rekonstrukcje wykonano zgodnie ze standardami włoskiego Ministerstwa Kultury i z tych samych materiałów, jakich używał Leonardo da Vinci.

Poinformowano też, że zbiory będą stale powiększane i wzbogacane przed przypadającą za dwa lata 500-rocznicą jego śmierci.

- To muzeum geniuszu Leonarda. Jest wiele jego muzeów we Włoszech i na świecie, ale w tym przypadku różnica polega na tym, że to jest placówka dydaktyczna, w której można zobaczyć z bliska rzeczy przez niego stworzone - powiedział historyk sztuki z Muzeów Watykańskich Sandro Barbagallo, który jako konsultant pracował nad przygotowaniem ekspozycji.