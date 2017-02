Obchody rocznicy zamachu na Franza Kutscherę w Warszawie

"We wrześniu 1939 roku naród Polski stanął w obliczu ogromnego terroru: masowych egzekucji i deportacji. Celem najeźdźcy było zastraszenie, spacyfikowanie, a ostatecznie wyniszczenie obywateli RP. Hitlerowcy, by osiągnąć swoje zamierzenia, stosowali najbardziej okrutne metody, zarówno wobec ludności cywilnej, jak i członków ruchu oporu" - przypomniał Kuchciński w liście. Jak dodał, "Polacy nie dali się zastraszyć i na wprowadzone zakazy odpowiedzieli dobrze zorganizowanymi działaniami konspiracyjnymi, zaś na przemoc skuteczną dywersją". "Wiele z akcji przeszło do historii walczącej Warszawy, jak również zapisało się na kartach dziejów walczącej Warszawy jako przykłady bezgranicznej odwagi i poświęcenia" - napisał.

"Akcja 'Kutschera' była jednym z najważniejszych zadań bojowych przeprowadzonych przez żołnierzy "Parasola". Miała wymiar nie tylko wojskowy, lecz także była widomym znakiem oporu i pokazaniem, że Polacy nie dadzą się zastraszyć i nadal będą walczyć, bowiem tak nakazywało serce i patriotyczne wychowanie" - podkreślił.

"Jesteśmy spadkobiercami tych wartości i na nas spoczywa szczególny obowiązek pielęgnowania pamięci o żołnierzach Szarych Szeregów i żołnierzach batalionu 'Parasol" - dodał.

"Wydarzenia sprzed 73 lat są świadectwem niezłomności postaw członków Armii Krajowej, którzy nigdy nie pogodzili się z utratą wolności naszego narodu" - podkreśliła premier Beata Szydło w liście odczytanym w stolicy w środę, w 73. rocznicę akcji na kata Warszawy.

"Wspominamy dzień 1 lutego 1944 roku, gdy w wyroku Polskiego Państwa Podziemnego żołnierze batalionu 'Parasol' dokonali zamachu na oprawcę okupowanej Warszawy, dowódcę SS i policji dystryktu warszawskiego. Była to najważniejsza zakończona sukcesem akcja Armii Krajowej wymierzona w wysokiego funkcjonariusza aparatu niemieckiego terroru" - napisała Szydło w okolicznościowym liście, odczytanym przez pełnomocnik premier ds. Dialogu Międzynarodowego Annę Marię Anders.

Jak przypomniała szefowa rządu, czterech uczestników zbrojnej akcji na Franza Kutscherę - Bronisław Pietraszewicz "Lot", Zbigniew Gęsicki "Juno", Marian Senger "Cichy" i Kazimierz Sott "Sokół" - "zapłaciło za ten akt cenną cenę życia". "Wydarzenia sprzed 73 lat są świadectwem niezłomności postaw członków Armii Krajowej, którzy nigdy nie pogodzili się z utratą wolności naszego narodu" - podkreśliła Szydło. Jej zdaniem dzięki ludziom, którzy "udowodnili, że Rzeczypospolitej nie da się wymazać z mapy Europy i świata", "możemy żyć dziś w niepodległej Polsce".

"Przypominamy dzisiaj bohaterów walk z hitlerowskim okupantem. Tych, których nazwiska możemy obdarzać należną czcią, ale i tych działających w konspiracji, których tożsamości nigdy nie poznamy. Pamiętamy o nich, ich dokonaniach, życiowych wyborach i wartościach, którym poświęcili wszystko. Nielicznych z nich mamy honor i szczęście wciąż widzieć wśród nas" - zaznaczyła premier.

Szydło zwróciła się także do kombatantów i członków Armii Krajowej. "Jesteśmy wam winni wdzięczność i szacunek oraz zobowiązanie, że wasze czyny zostaną zapisane w zbiorowej pamięci narodu" - napisała. "Naszym obowiązkiem jest pamiętać i docierać do prawdy historycznej o wydarzeniach drugiej wojny światowej" - podkreśliła.

1 lutego w Warszawie trwają uroczystości z okazji 73. rocznicy akcji bojowej "Kutschera", w ramach których złożono kwiaty i zapalono znicze m.in. przy kamieniu w miejscu akcji; w miejscu rozstrzelania warszawiaków 2 lutego 1944 r. oraz przed tablicą ku czci lekarzy, którzy operowali rannych w akcji żołnierzy batalionu "Parasol.