Zbigniew Ziobro o uwagach Jana Widackiego ws. ekspertyzy dokumentów z teczki TW "Bolka"

Ziobro był pytany o wypowiedź pełnomocnika Lecha Wałęsy mec. Jana Widackiego w sprawie ponownego zbadania dokumentów dotyczących Wałęsy - tak by zrobili to biegli z różnych instytucji, a nie tylko z podległego resortowi sprawiedliwości Instytutu Ekspertyz Sądowych im. dr. Jana Sehna. Jak mówił Widacki, instytut Sehna specjalizował się dotychczas w innych dziedzinach niż grafologia.

- To jest przede wszystkim adwokat, który szuka dziury w całym i tak naprawdę pomawia przedstawicieli instytutu Sehna w Krakowie, którzy pracują tam od lat. Przecież kierownictwo instytutu Sehna w takim kształcie było ustanowione przez poprzednie rządy - powiedział o Widackim Ziobro. Dodał, że w świecie prawniczym instytut ma opinię bezstronnego.

- Oczywiście w każdym wypadku można i jest to prawo obrońcy, adwokata, podnosić zastrzeżenia, bo nawet w najbardziej utytułowanych, elitarnych ośrodkach dochodzi czasami do nieprawidłowości i zjawisk, które wymagają wyjaśnienia, ale trzeba to opierać na jakichś racjonalnych podstawach, a nie gołosłownie rzucać pomówienia i kalumnie - mówił minister. Podkreślił, że sam nie miał "żadnego wpływu na skład personalny" instytutu Sehna ani jego kierownictwa. - Myślę, że pan Widacki ma dużą pretensję do samego siebie, bo doradził panu prezydentowi Lechowi Wałęsie strategię działania, która była, delikatnie mówiąc, nieskuteczna - dodał.

Zastępca prokuratora generalnego Bogdan Święczkowski zaznaczył, że statut krakowskiego instytutu pochodzi z lat 20. i mówi, "jakiego wpływu nie ma minister sprawiedliwości" na funkcjonowanie instytutu, "najlepszej w Polsce, jeśli nie w Europie, instytucji badawczej zajmującej się różnego rodzaju dziedzinami kryminalistyki, badań fizykochemicznych czy badań dokumentów".

Według przedstawionej we wtorek opinii biegłych w sprawie dokumentów teczki personalnej i teczki pracy TW "Bolek" zobowiązanie do współpracy z SB i pokwitowania odbioru pieniędzy podpisał Lech Wałęsa.

Zdaniem Widackiego opinia instytutu Sehna to dopiero początek sprawdzania autentyczności dokumentów.

Ekspertyzę teczki tajnego współpracownika o pseudonimie "Bolek" zlecono w ramach śledztwa prowadzonego przez białostocki pion śledczy IPN w sprawie podejrzenia poświadczenia nieprawdy przez funkcjonariuszy SB w dokumentach "Bolka", w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej. W dokumentach, które w 2016 r. znaleziono po śmierci gen. Czesława Kiszczaka w jego domu, jest m.in. odręcznie napisane zobowiązanie do współpracy z Służbą Bezpieczeństwa, podpisane: Lech Wałęsa "Bolek".

Były prezydent Lech Wałęsa neguje autentyczność dokumentów przejętych przez IPN od wdowy po gen. Czesławie Kiszczaku; stanowczo też zaprzecza, by kiedykolwiek był tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa.