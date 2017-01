Krzysztof Wyszkowski o sprawie "TW Bolka": Trzeba pytać o zdradę

IPN podał we wtorek, że z opinii biegłych Instytutu Sehna w Krakowie dot. teczki TW "Bolek" jednoznacznie wynika, że zobowiązanie do współpracy z SB podpisał Lech Wałęsa. - Opinia jest kompleksowa, jasna i spójna - podkreślił szef pionu śledczego IPN Andrzej Pozorski. Dodał też, że autentyczne są podpisy Wałęsy pod odręcznymi pokwitowaniami odbioru pieniędzy za informacje przekazane funkcjonariuszom SB. Autentyczne okazały się również doniesienia z podpisem "Bolka".

- Lech Wałęsa kłamie, że nie był tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa w związku z tym prokuratura musiała to zrobić. Jestem przekonany, że za chwilę Lech Wałęsa pytany o to samo, powie, że to były dokumenty sfałszowane; on gotów jest oświadczyć, że Słońce porusza się dookoła Ziemi, jeżeli to będzie na jego korzyść - powiedział Wyszkowski, który przez wiele lat, także przed sądami, zarzucał Wałęsie agenturalność.

W okresie PRL Wyszkowski był działaczem opozycji antykomunistycznej, m.in. współzałożycielem Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża. Obecnie jest publicystą, zasiada też w Kolegium IPN.

- Kiszczak, mając jego (Wałęsy - PAP) teczkę agenta, mógł go sobie podporządkowywać. Tutaj trzeba pytać o zdradę, o skalę zdrady wobec narodu, bo przecież Lech Wałęsa, podejmując prezydenturę, złożył przysięgę na wierność narodowi. W moim przekonaniu tej przysięgi nie dotrzymał, złamał ją i to jest poważniejsza odpowiedzialność niż tylko za agenturę z lat 70. - podkreślił Wyszkowski.

Były działacz opozycji w PRL-u mówił, że w tej sprawie nie należy rozmawiać o emocjach, ale o interesie narodowym i państwowym.

- Tutaj chodzi o człowieka, który rządził państwem i to dość autokratycznie w latach 1990-95, więc mówmy o stratach, które poniosła Polska przez fakt, że krajem, społeczeństwem kierował człowiek, którym z kolei kierowały komunistyczne służby specjalne - mówił Wyszkowski.

Odnosząc się do wtorkowej konferencji IPN zaznaczył też, że opinia Instytutu Sehna nie pozostawia żadnych wątpliwości. - Pan prokurator powiedział, że to są niepodważalne wyniki opracowane na podstawie odpowiedniej, dużej ilości dokumentów - mówił.

Ekspertyzę dokumentacji TW "Bolek" zlecono w ramach śledztwa prowadzonego przez białostocki pion śledczy IPN w sprawie podejrzenia poświadczenia nieprawdy przez funkcjonariuszy SB w dokumentach "Bolka", które w 2016 r. znaleziono po śmierci gen. Czesława Kiszczaka w jego domu.

Prokuratura IPN w Białymstoku wszczęła śledztwo w lutym 2016 r. po pierwszych wypowiedziach Wałęsy o sfałszowaniu akt z teczki, m.in. pokwitowań odbioru pieniędzy. Po tym jak w kwietniu Wałęsa zanegował autentyczność okazanych mu dokumentów rękopiśmiennych TW "Bolka" z teczki, IPN zlecił ekspertyzy z dziedziny pisma porównawczego.



Biegli Instytutu Sehna prowadzili badania z dziedziny pisma porównawczego dotyczące teczek TW "Bolek" od maja 2016 r.