IPN ujawni dziś zbiór zastrzeżony

Dokumenty te są dostępne w czytelniach IPN dla historyków i dziennikarzy.

Co zawiera zbiór zastrzeżony? Znajdują się w nim między innymi akta osobowe funkcjonariuszy SB oraz ich materiały operacyjne. Wykaz zawiera prawie 6,5 tysiąca jednostek archiwalnych. Przedstawi je na specjalnej komisji prezes IPN.

Mariusz Kwaśniak, wicedyrektor Archiwum tłumaczy, że zbiór zastrzeżony zawiera "szeroki wachlarz" tego, co Służba Bezpieczeństwa wytworzyła w toku swej działalności. - Mamy tu do czynienia zarówno z aktami osobowymi funkcjonariuszy, jak i materiałami operacyjnymi, administracyjnymi, szkoleniowymi i przede wszystkim z teczkami osobowych źródeł informacji, czyli tajnymi współpracownikami - mówi Kwaśniak.

- Do chwili obecnej do IPN nie wpłynął żaden wniosek o nadanie klauzuli tajności, więc samo to daje do myślenia czy rzeczywiście te materiały powinny się znaleźć w zbiorze wyodrębnionym, skoro teraz możemy je 'hurtowo' ujawniać - dodaje.

Przed wejściem w życie nowelizacji ustawy o IPN zbiór zastrzeżony zawierał ponad 450 metrów bieżących akt. Obecnie jest to około 347 metrów bieżących. Wśród materiałów jest również 655 taśm magnetofonowych, które mogą zawierać informacje komunistycznego wywiadu i dotyczące rozpracowywania kleru.

Do tej pory funkcjonariusze sprawdzili ponad 14 tysięcy jednostek archiwalnych. Wciąż do zbadania pozostało ponad 4 tysiące.