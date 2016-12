Wałęsa: Bez Grudnia'70 nie byłoby pokojowego zwycięstwa 10 lat później

„Ja wtedy też już dowodziłem, nieudolnie bo byłem młody, ale bez tej nauki nie potrafiłbym za 10 lat mądrze walczyć. Mamy swoje tradycje i swoje nauki, osiągnęliśmy jednak ładne, finezyjne, pokojowo po 10 latach od tej tragedii, piękne zwycięstwo. I nasza rola była wtedy taka, żeby zwyciężyć i oddać zwycięstwo narodowi – i oddaliśmy, a naród tak się kieruje, jak się kieruje” – powiedział dziennikarzom b. prezydent Polski.

Wałęsa zwrócił się też z krótką przemową do kilkuosobowej grupy osób, towarzyszącej mu przy składaniu kwiatów, komentując aktualną sytuację polityczną w kraju.

„Sytuacja, w której dzisiaj się znaleźliśmy jest zastanawiająca. Masa ludzi zastanawia się nad tym, co robić: bo jednak to demokracja – wprawdzie ukrywana trochę, ale demokracja, a więc my musimy w klasie demokratycznej pozostać, ale jednocześnie nie wolno się na to zgadzać” - mówił.

Jak podkreślił, „los nam dał szansę na wolną Polskę, ale też kiedy ona dopiero się tworzy popełnia pewne błędy i trzeba je korygować”.

„Więc z tego miejsca chcę powiedzieć powinniśmy już zbierać podpisy pod przymusowym referendum z pytaniem +czy wybory upoważniają do wszelkiego działania, takiego, które dzisiaj ma miejsce?+ Musimy zebrać podpisów więcej niż otrzymali głosów w wyborach – żeby nie było wątpliwości. I jeśli się zgodzą na referendum, to referendum odpowie, co robimy dalej, a jeśli się nie zgodzą, to musimy znaleźć siły i środki, aby im w tym pomóc. Bo nie wolno nam się zgadzać z tym, co się teraz dzieje, z niszczeniem zdobyczy, niszczeniem Polski” – zaapelował.

„Ja w każdym razie zrobię wszystko, aby wymusić zmianę kursu, albo wymusić zmianę tego układu. A kto za mną pójdzie to już inna sprawa, postaram się, żeby dość dużo. I też sprawdzimy jak dalece zniszczyli mój autorytet, jak daleko wmówili ludziom, że jestem tym, kim nie jestem (…) Mam nadzieję, że za rok spotkamy się w lepszym nastroju” – dodał Wałęsa.