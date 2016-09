Nie żyje kpt. Stefan Jezierski. Jeden z ostatnich żołnierzy gen. Maczka

W nabożeństwie pogrzebowym w przeddzień uroczystości 72 rocznicy walk o wyzwolenie Belgii, wzięła udział m. in. delegacja 10BPanc.

Stefan Jezierski urodził się 10 grudnia 1924 roku w Kaliszu. Po ataku Rosji Sowieckiej na Polskę 17.09.1939r. czynnie włączył się w działania ruchu oporu, za co został skazany i zesłany na Syberię. Razem z żołnierzami Armii Polskiej dowodzonej przez gen. Andersa przebył drogę z Rosji przez Bliski Wschód do Europy Zachodniej. Dostał się do Szkocji, gdzie trafił do formującej się 1. Dywizji Pancernej. Jako żołnierz 1. pułku pancernego 10 BKPanc brał udział w walkach w Normandii, Belgii, Holandii i w Niemczech.

Za zasługi bojowe odznaczony był m.in Krzyżem Walecznych i odznaczeniami wojennymi Belgii i Holandii. Był Kawalerem Krzyża Kawalerskiego OOP, francuskiej Legii Honorowej oraz Kawalerem Krzyża Oficerskiego Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.