Rocznica podpisania Porozumienia Jastrzębskiego

Wałęsa: To, co się dzieje w Polsce, to nie jest to, o co walczyliśmy

"Dzisiejsza rocznica jest okazją do refleksji także nad tym, czego obecnie potrzebują Polacy. Dorobek Sierpnia 80 i solidarnościowy etos powinny być zachowane nie tylko w naszej pamięci, ale wytyczać również polską drogę w przyszłość. Wartości i sprawy, które Solidarność uważała za najważniejsze, nie straciły na aktualności" – napisał Andrzej Duda, w liście odczytanym podczas rocznicowych uroczystości przez doradcę prezydenta Agnieszkę Lenartowicz-Łysik. "Patriotyzm, obywatelska wspólnota, poszanowanie ludzkiej podmiotowości, sprawiedliwość, równość szans, solidaryzm i dialog społeczny, ukształtowana oddolnie samorządność – to podwaliny, na których najlepiej i najtrwalej wspierać się może siła Rzeczypospolitej, pomyślny rozwój kraju i dobrobyt Polaków" – wskazał prezydent.

"Razem jesteśmy odpowiedzialni za to, aby etos Solidarności, będący naszym wielkim narodowym dziedzictwem, realnie wyznaczał puls polskiego życia w najróżniejszych dziedzinach" – napisał Duda.

Prezydent przypomniał, że Sierpień 80 i utworzenie Solidarności to korzenie polskiej wolności, a zarazem wydarzenia, które odmieniły losy Polski i Europy. "Trudno byłoby o solidarnościowe zwycięstwo, gdyby nie zaangażowanie pracowników i mieszkańców Śląska i Zagłębia" – podkreślił prezydent.

W swoim liście Duda przypomniał, że masowe strajki na Śląsku latem 1980 r. wpłynęły na kształt negocjacji w Gdańsku i Szczecinie oraz umożliwiły powstanie wolnych związków zawodowych. "Śląsk i Zagłębie rzuciły swój potężny głos na szalę historii i przeważyły ją na pomyślną dla Polski stronę" - zaznaczył.

Według prezydenta, zawarte 36 lat temu Porozumienie Jastrzębskie, jedno z czterech porozumień sierpniowych, złożyło się na fundament polskich przemian. "Prawa pracownicze i społeczne, wywalczone przez mieszkańców tego regionu, są odtąd wspólnym udziałem wszystkich Polaków. To górnikom zawdzięczamy m.in. wolne soboty czy też równość i jednolitość w całym kraju świadczeń rodzinnych" - napisał Duda.

Prezydent zapewnił, iż oddaje hołd wszystkim, którzy w tamtych dniach zasłużyli się ojczyźnie swoją odwagą i poświęceniem. Podziękował też organizatorom i uczestnikom sobotnich uroczystych obchodów "za pielęgnowanie pamięci o bohaterach polskiej wolności". Według Dudy, Śląsk i Zagłębie powinny być dumne z tego, co robią dla Polski.

Prezydent przypomniał swoje wizyty na Śląsku, podyktowane także tym, by – jak napisał - okazać solidarność w rozwiązywaniu śląskich problemów. "Region – tak dla Polski zasłużony – ma prawo tej solidarności oczekiwać" – zapewnił Andrzej Duda.

- Jastrzębie to jest symbol ciężkiej pracy ludzi Śląska, symbol walki o wolność, o godne życie, o godną pracę - mówiła z kolei premier Beata Szydło podczas uroczystości rocznicowych w Jastrzębiu Zdroju. Premier w trakcie wystąpienia przypomniała, że 36 lat temu górnicy powiedzieli "nie" komunistycznej władzy.

- Przyszli z postulatami bardzo prostymi. Z postulatami, które dzisiaj, dla nas w 2016 r., a szczególnie dla wielu młodych ludzi wydają się niezrozumiałymi ze względu na to, że to, o co upominali się wtedy górnicy, dzisiaj jest normalnością - zwróciła uwagę szefowa rządu.

Szydło przypomniała, że górnicy domagali się wolnych sobót i niedziel czy zapewnienia podstawowych narzędzi pracy takich jak np. buty czy rękawice. - To nie były wygórowane żądania, ale wtedy w 80. roku trzeba było o tę normalność upominać się i strajkować. I tak zrobili górnicy. Godna praca, godne życie, wywalczone zostało protestami ludzi, którzy wtedy w 80. roku mieli odwagę upomnieć się jeden o drugiego. Mieli odwagę stanąć w obronie wolności ojczyzny, rodzin polskich, polskich pracowników. W ramach tych Porozumień Sierpniowych, które wpisują się w Porozumienia Jastrzębskie - wtedy uchyliły się drzwi do wolności i za to należy się cześć i chwała. Za to ja wam wszystkim uczestnikom tych wydarzeń z serca dziękuję - mówiła premier.