Przemówienie Antoniego Macierewicza do uczestników obchodów 36. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych

Wcześniej minister obrony narodowej otrzymał honorowy medal z okazji 40. rocznicy powstania KOR-u.

Podczas uroczystości w Sali BHP Stoczni Gdańskiej Macierewicz podkreślił, że Solidarność nie narodziła się w poszczególnych datach, wraz z poszczególnymi protestami.

- Była solidarnością narodową od momentu, kiedy okupacja hitlerowska i sowiecka spadła na Polskę, by nas zniszczyć. Jej przejawem było także powołanie pierwszej warszawskiej drużyny harcerzy im. Romualda Traugutta "Czarna Jedynka", przy warszawskiej szkole ogólnokształcącej imienia Rejtana, powołanie akcji pomocy robotnikom, a później Komitetu Obrony Robotników. Bo to była nasza narodowa solidarność i nasz narodowy obowiązek. Tak to rozumieliśmy - mówił.

Szef MON podziękował wszystkim pracownikom, wszystkim robotnikom, członkom, przewodniczącym Solidarności. - Chylę przed wami głowę za to, że przetrwaliście najtrudniejsze lata, te które nastąpiły po 1989 roku, te w których mieliście być oddani nie do muzeum - na złom chciano was oddać. Solidarność miała pójść do kąta bo przeszkadzała tym, którzy chcieli kontynuować wyzysk komunistyczny w nowych formach, w nowych kształtach. Nie jest przecież żadną przesadą, że byli to ludzie, którzy legitymacje PZPR zamienili, po prostu zamienili, często na fotele sejmowe, senackie i rządowe i bankowe, oczywiście bankowe - mówił.

Macierewicz zastrzegł, że Solidarność się temu nie poddała. - Solidarność przez cały czas żyła i dawała nam całemu narodowi, społeczeństwu, politykom niepodległościowym, dawała nam zaplecze i wiarę do walki przeciwko tej nowej formie zniewolenia. Dziś możemy powiedzieć jesteśmy dzięki wam, dzięki Solidarności, dzięki duchowi solidarności, czerpiącej z tradycji niepodległościowej, czerpiącej z wiary katolickiej, czerpiącej z całego zasobu, wysiłku jakie nasze rodziny włożyły, z idei harcerskiej - jesteśmy wreszcie na drodze do odbudowy prawdziwie niepodległego, sprawiedliwego państwa; bazującego na katolickiej nauce społecznej - powiedział Macierewicz.

Minister podkreślił, że walka o sprawiedliwość społeczną po 1945 r. była też walką o niepodległość. - Trzeba sobie z tego zdawać sprawę, że istotą okupacji sowieckiej była marginalizacja, sprowadzenie do stanu niewolniczego, nie pracowniczego, niewolniczego - narodu polskiego. Wyzysk, który miał kształt pracy niewolniczej zarówno w sensie fizycznym przez zamknięcie granic, przekształcenie państwa w łagier jak i przez wyzysk pracy ludzkiej, pracy polskiej na rzecz interesów imperializmu sowieckiego - powiedział.