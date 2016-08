Pomnik, kt鏎y zosta ufundowany z datk闚 zebranych podczas kwesty, stan像 niedaleko budynku nadlenictwa w Mi這m造nie. Na prze這mie 1945/1946 r. "Inka" pracowa豉 tam przez kilka miesi璚y pod przybranym nazwiskiem Danuta Obuchowicz, zanim wr鏂i豉 do jednego z lenych oddzia堯w dowodzonych przez mjr. Zygmunta Szendzielarza "ㄆpaszk". Popiersie z br頊u wykona豉 rzebiarka Agnieszka wierzowicz-Malaniec. Na granitowej kolumnie umieszczono napis: "Inka" Danuta Siedzik闚na 1928-1946", a tak瞠 ostatnie s這wa, jakie bohaterska sanitariuszka i 章czniczka 5. Wile雟kiej Brygady AK wykrzykn窸a przed mierci: "Niech 篡je Polska! Niech 篡je major ㄆpaszka!".

Prezes IPN Jaros豉w Szarek przypomnia podczas ods這ni璚ia i powi璚enia pomnika, 瞠 przed 70 laty "Ink" pochowano w bezimiennej mogile, bo mia豉 pozosta nieznana i zapomniana. - I dzisiaj wraca. Nie tylko tutaj w Mi這m造nie, ale zostaje patronem wielu polskich szk馧. To polska m這dzie upomnia豉 si o jej pami耩 - podkreli. Oceni, 瞠 to, co pozostawia豉 po sobie 17-letnia dziewczyna, to kilkadziesi靖 fotografii i jej ostatnie s這wa, kt鏎e upami皻niono na mi這m造雟kim pomniku oraz przes豉nie z grypsu, jaki wys豉豉 z wi瞛ienia: "Powiedzcie mojej babci, 瞠 zachowa豉m si jak trzeba".



Szef IPN m闚i, 瞠 razem z "Ink" wracaj wartoci, w imi kt鏎ych umiera豉, i za kt鏎e walczy這 pokolenie 穎軟ierzy AK. Zwracaj鉍 si do kombatant闚 tej formacji, uczestnicz鉍ych w uroczystoci, powiedzia: - Dzisiaj jestemy podzieleni, ale jak瞠 potrzebujemy wsp鏊noty, co nas musi 章czy. Myl, 瞠 tym elementem mo瞠 by w豉nie to przes豉nie "Inki", ale te s這wa pieni, kt鏎 r闚nie wy piewalicie przy partyzanckich ogniskach, o Polsk woln i czyst jak 透a.

- Budujmy tak Polsk. Starajmy si o tak Polsk, aby nasze dzieci i wnuki, kilkadziesi靖 lat pniej, przechodz鉍 ko這 tego pomnika, mog造 r闚nie o naszym pokoleniu powiedzie, 瞠 my tak瞠 zachowalimy si jak trzeba - doda Szarek.

Pomnik ods這ni 96-letni kpt. J霩ef Rusak ps. "Belina", jeden z dawnych podkomendnych "ㄆpaszki". W 1946 r. "Inka" kilkukrotnie zatrzymywa豉 si w mieszkaniu "Beliny" w Olsztynie, gdy przyje盥瘸豉 po lekarstwa i opatrunki dla oddzia逝. Jak wspomina w rozmowie z PAP, by豉 niezwyk章 dziewczyn, gotow do powi璚e dla ojczyzny. - Ona mi powtarza豉: "S逝chaj J霩ku, ja nigdy nikogo nie wydam, umr, ale nie wydam". I tak zrobi豉. Zna豉 moje adresy. Wiedzia豉, 瞠 mam 章czno z majorem KBW, kt鏎y jest naszym konfidentem. Gdyby to zdradzi豉 podczas ledztwa, to przecie i mnie zacz瘭iby katowa na UB i pewnie bym ju stamt鉅 篡wy nie wyszed - m闚i kpt. Rusak.

Uroczystoci w Mi這m造nie zorganizowa造 w豉dze miasta i miejscowe nadlenictwo. Uczestnicz鉍y w ods這ni璚iu pomnika minister rodowiska Jan Szyszko przypomnia, 瞠 "Inka" przez wi瘯sz cz 篡cia by豉 zwi頊ana z Lasami Pa雟twowymi, kt鏎e on jako szef resortu nadzoruje. Podkreli, 瞠 patriotyzm by zawsze wa積 czci etosu zawodowego polskich lenik闚.



Siedzik闚na urodzi豉 si lenicz闚ce w Guszczewinie, do 1939 r. mieszka豉 z rodzin w lenicz闚ce w Olch闚ce, potem pracowa豉 jako kancelistka w nadlenictwach w Narewce i Mi這m造nie. Lenikami byli jej ojciec Wac豉w Siedzik i chrzestny Stefan Obuchowicz. - Ona jest po prostu nasza. To w豉nie st鉅 wyruszy豉 w sw鎩 ostatni 篡ciowy szlak, do章czy豉 do oddzia逝 "ㄆpaszki", a potem zosta豉 aresztowana i rozstrzelana - powiedzia PAP nadleniczy z Mi這m造na Wies豉w Stachowicz.

Dla upami皻nienia w Mi這m造nie bohaterskiej sanitariuszki i 章czniczki przed dwoma laty powo豉no spo貫czny komitet, w kt鏎ego sk豉d wesz這 ok. 30 os鏏, w tym burmistrz tego miasta Stanis豉w Siwkowski i marsza貫k wojew鏚ztwa warmi雟ko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin. Zdaniem pomys這dawc闚 takie upami皻nienie b璠zie s逝篡 m.in. patriotycznemu wychowaniu miejscowej m這dzie篡. Wed逝g przedstawiciela spo貫cznego komitetu budowy pomnika mjr. Dariusza Kazimierczyka, odzew na og這szon zbi鏎k by tak du篡, 瞠 nie tylko zgromadzono fundusze na realizacj tego przedsi瞝zi璚ia, ale pozostanie nadwy磬a, kt鏎a b璠zie przeznaczona na cele spo貫czne.

Opr鏂z publicznej zbi鏎ki pieni璠zy komitet organizowa w Mi這m造nie spotkania lokalnej spo貫cznoci z pracownikami oddzia這wego Biura Edukacji Spo貫cznej Instytutu Pami璚i Narodowej w Gda雟ku, kt鏎zy przedstawiali losy 皋軟ierzy Niez這mnych "zgodnie z prawd i polsk racj stanu".

Danuta Siedzik闚na urodzi豉 si 3 wrzenia 1928 r. W wieku 15 lat z這篡豉 przysi璕 AK i odby豉 szkolenie sanitarne, s逝篡豉 m.in. w wile雟kiej AK. W czerwcu 1946 r. zosta豉 wys豉na do Gda雟ka po zaopatrzenie medyczne. Tam aresztowa這 j UB. Po ci篹kim ledztwie zosta豉 skazana na kar mierci. W dniu wykonania wyroku nie mia豉 jeszcze 18 lat. Razem z ni w gda雟kim wi瞛ieniu rozstrzelano ppor. Feliksa Selmanowicza, ps. "Zago鎍zyk". Ich szcz靖ki odnaleziono i ekshumowano we wrzeniu 2014 r. na gda雟kim Cmentarzu Garnizonowym.

Uroczystoci w Mi這m造nie odby造 si w przeddzie pogrzebu "Inki" i "Zago鎍zyka, kt鏎y odb璠zie si na Cmentarzu Garnizonowym w Gda雟ku w 70. rocznic wykonania na nich wyroku mierci. Poch闚ek b璠zie wsp鏊ny, o czym zdecydowa造 ich rodziny.

"Inka" nie by豉 jedynym 穎軟ierzem niepodleg這ciowego podziemia, zakonspirowanym po wojnie w okolicach Mi這m造na na Mazurach Zachodnich. W lenictwie Zielona pod nazwiskiem Marian Bary豉 ukrywa si przedwojenny oficer, dow鏚ca plutonu szwole瞠r闚 w wojnie obronnej 1939 r., a potem rotmistrz 7. Dywizji Piechoty AK Marian Nitecki, ps. "Pikador". W pobliskim Emilianowie pod przybranym nazwiskiem Antoni Winiewski mieszka oficer okr璕u kielecko-radomskiego AK Antoni Heda, ps. "Szary", kt鏎y ws豉wi si rozbiciem w 1945 r. wi瞛ienia UB w Kielcach.

W okolicach Mi這m造na i innych miejscowoci powiatu ostr鏚zkiego od czerwca do listopada 1946 roku dzia豉豉 cz 5. Wile雟kiej Brygady AK dowodzonej przez mjr. Zygmunta Szendzielarza "ㄆpaszk". Poszczeg鏊ne szwadrony operowa造 g堯wnie w kompleksach lenych dawnych Prus Wschodnich i Pomorza.

Opisy partyzanckich akcji na tym terenie zachowa造 si m.in. w dzienniku prowadzonym przez dow鏚c jednego ze szwadron闚 ppor. Henryka Wieliczk "Luf". Podczas jednej z nich 穎軟ierze podziemia rozbroili posterunek milicji w Mi這m造nie, a w okolicach Wi鎍a nad Kana貫m Elbl零kim zatrzymali statek wycieczkowy, kt鏎ym nast瘼nego dnia - wed逝g relacji za這gi - mia p造n寞 Boles豉w Bierut.