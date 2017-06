Jak Polacy kupują online – badania

Co dziesiąty miał np. problem z odzyskaniem pieniędzy od sprzedawcy w sieci - wynika z najnowszego badania Kantar Public, przygotowanego na zlecenie Trusted Shops.

Ponad jedna trzecia (38 proc.) badanych w kwietniu br. Polaków przyznaje, że robi zakupy w internecie przynajmniej raz na sześć miesięcy. Jednocześnie 12 proc. deklaruje zakupy online dwa razy w miesiącu. Oznacza to spadek o 1 pkt proc. w porównaniu do badania przeprowadzonego rok wcześniej. Nadal niewielu Polaków kupuje przez internet co najmniej raz w tygodniu. Tak często robi to 2 proc. badanych, czyli tyle samo, co rok wcześniej.

Największy odsetek wśród kupujących online stanowią osoby robiące zakupy raz na pół roku. Taką odpowiedź wskazało 24 proc. badanych, czyli o 8 punktów proc. więcej niż przed rokiem. Oznacza to, że przekonujemy się do zakupów w internecie, ale większość osób nadal robi to raczej sporadycznie. Dlaczego? Być może wynika to z faktu, że wiele osób miało niemiłe doświadczenia z zakupami w sieci. Tak było w przypadku prawie połowy (45 proc.) ankietowanych. Aż 17 proc. użytkowników zbyt długo czekało na zamówiony towar (w 2016 r. 16 proc.), 15 proc. otrzymało inny produkt niż zamówiony (10 proc. w 2016 r.), a 12 proc. miało problemy ze skontaktowaniem się ze sprzedawcą (9 proc. w 2016 r.). Ponad jedna dziesiąta internautów otrzymała uszkodzony towar (9 proc. w 2016 r.). Z kolei

w przypadku 7 proc. badanych towar nigdy nie dotarł na podany adres, a pieniędzy nie udało się odzyskać. Kolejne 4 proc. badanych przyznało, że miało trudności ze zwrotem towaru i odzyskaniem pieniędzy. Oznacza to, że co dziesiąty badany klient e-sklepów w ogóle nie dostał zamówionych przedmiotów, stracił wpłacone pieniądze lub miał kłopot z ich zwrotem.

- Niektórzy klienci nadal nie zdają sobie sprawy, że istnieją gwarancje, dające im pewność zwrotu pieniędzy w sytuacji, gdy przesyłka nie dotarła lub wystąpiły problemy ze zwrotem towaru - komentuje wyniki badania Anna Rak, country manager firmy Trusted Shops. Badanie „Podstawy zakupowe online Polaków" zostało przeprowadzone przez Kantar Public w okresie 21-26 kwietnia na grupie 1063 osób w wieku powyżej 15 lat.