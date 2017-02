Amerykańska sieć handlowa Nordstrom rezygnuje z produktów Ivanki Trump

Melania Trump przyciągnie turystów do Słowenii

Nordstrom poinformował, że zaprzestanie sprzedaży akcesorów sygnowanych przez córkę prezydenta wynika jedynie z niezadowalającej" wielkości sprzedaży i nie ma związku z polityką, w którą sieć handlowa się nie angażuje.

Ubrania, buty i biżuteria sprzedawane pod marka Ivanka Trump nie będą dostępne w filiach Nordstrom oraz sklepie internetowym od jesieni tego roku.

Nordstrom podkreśla, że co roku wymienia ok 10 proc. najmniej popularnego asortymentu oferowanego w sklepach by "odświeżyć ofertę".

Sieć handlowa zaprzecza by ta decyzja miała jakiekolwiek drugie dno i podtekst polityczny. Jednak media w USA przypominają, ze komunikat pojawił się wkrótce po tym jak w mediach społecznościowych zaczęto wzywać do bojkotu wszystkiego co związane jest z Donaldem Trumpem. Pod hasztagiem #GrabYourWallet w mediach społecznościowych pojawiła się inicjatywa bojkotowania biznesy prezydenta i jego rodziny, głównie z powodu niestosownych wypowiedzi i zachowań wobec kobiet.

Jeszcze przed wyborami sieć na Twitterze zapewniała, że to co sprzedaje w swoich sklepach wynika nie z "pozycjonowania politycznego", ale tego co chcą kupować klienci. A w sklepach jest sprzedawanych ponad 2 tys. rożnych marek.

Aktywiści wzywali konsumentów do omijania sklepów gdzie sprzedawane są rzeczy zaprojektowane przez Ivankę.

Akcesoria i ubrania Ivanki Trump będzie wciąż można kupić w innych sieciach handlowych w USA, mi.n w Bloomingdale's i Macy's a także na Amazon.

Ivanka Trump współpracuje z siecią Nordstrom od 2011 roku. Sprzedaje tam głownie buty, produkowane przez Marc Fisher Footwear.