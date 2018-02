Minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Teraz czas na gospodarkę

Chcemy, aby z owoców tego, co robimy w gospodarce jako rzšd, korzystały jak najszersze rzesze społeczeństwa – mówi minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

Był pan ostatnio w USA, do których nasz eksport dynamicznie roœnie, ale wcišż pozostaje stosunkowo niewielki. Jaki jest klimat dla obustronnej współpracy gospodarczej po zamieszaniu w stosunkach Polski z Izraelem?

Ze Stanami Zjednoczonymi mamy bardzo dobrš współpracę na poziomie politycznym i militarnym, w szczególnoœci wynikajšcš z naszych wspólnych działań w NATO. Natomiast nieproporcjonalnie słaba jest współpraca gospodarcza. Cała nasza wymiana handlowa w 2017 r. przekroczyła 400 mld euro, po połowie w eksporcie i imporcie. Jednoczeœnie wymiana z USA, pomimo dużego wzrostu na poziomie 28 proc., wynosi tylko nieco ponad 10 mld dolarów. To naprawdę mało. To ledwie 2,5 proc. całej naszej wymiany handlowej.

W stosunku do Niemiec to przepaœć...

Z Niemcami, naszym najważniejszym partnerem mamy ponad dziesięciokrotnie większš wymianę niż z USA. W przypadku Stanów Zjednoczonych mamy więc duży, niewykorzystany potencjał wynikajšcy właœnie z dobrych relacji politycznych i militarnych jak również z faktu, że w USA mieszka 10 mln Polaków. Tego potencjału Polaków tam mieszkajšcych też nie wykorzystujemy. Moja ostatnia wizyta w USA to potwierdziła. Jeden z wniosków był taki, że możliwoœci nawišzywania współpracy pomiędzy Polskš i USA wcale nie mamy zbyt wiele. Żeby rozwijał się wspólny biznes potrzebne sš dobre relacje dwustronne, ale trzeba także tworzyć płaszczyzny, na których biznes będzie mógł nawišzać kontakt. Jest tego za mało i na zbyt małš skalę.

I co zamierza rzšd?

Oczywiœcie państwo nie będzie tej współpracy biznesowej samo ze sobš realizowało. Muszš to być relacje pomiędzy polskim i amerykańskim biznesem. Jako rzšd możemy stworzyć warunki i popierać tego typu działania różnymi zachętami. I to będziemy robić.

Czemu ma służyć scalanie i dzielenie ministerstwa rozwoju? Rzšd premier Szydło połšczył resorty rozwoju i gospodarki. Teraz premier Morawiecki je rozłšczył. Czy rzšd ma wizję działania resortów gospodarczych czy sš to tylko działania służšce bieżšcym potrzebom politycznym?

Spojrzałbym na to w innym kontekœcie. W tej chwili i dla rzšdu, ale również dla obozu politycznego, który jest przy sterach władzy, najważniejsze sš kwestie zwišzane z gospodarkš. W pierwszych dwóch latach najsilniejszy był nacisk na sprawy społeczne. Teraz staramy się znacznie mocniej utwierdzić filary gospodarczego rozwoju naszego państwa. Po to, aby z owoców tego co robimy w gospodarce korzystało całe społeczeństwo. I stšd za sterami tego okrętu stanšł premier Mateusz Morawiecki jako osoba, która gospodarkę ma we krwi. I również jako osoba, która œwietnie czuje się w relacjach i kontaktach międzynarodowych, a to bardzo ważne w kontekœcie nawišzywania relacji gospodarczych, w szczególnoœci we wsparciu ekspansji zagranicznej polskich firm. Z tego punktu widzenia pan premier bardzo wyraŸnie postawił na jeden silny oœrodek, który będzie koordynował realizację strategii rzšdowej czyli Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, którš w skrócie nazywamy planem Morawieckiego.

I tym oœrodkiem jest Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju?

To nasze główne zadanie. Ponadto, premier stwierdził, że znacznie więcej uwagi musimy poœwięcić inwestycjom. Inwestycje to jeden z trzech elementów, które najsilniej wpływajš na wzrost gospodarczy, a z którym mieliœmy w cišgu ostatnich dwóch lat najwięcej problemów.

Pod skrzydła MIiR trafiło też budownictwo?

Z tej samej przyczyny. Budownictwo to nic innego jak inwestycje. Budownictwo to 10 proc. naszego PKB. Zależy nam na przyœpieszeniu inwestycji. Zarówno publicznych, jak i prywatnych. Stšd potrzeba stworzenia właœciwych ram prawnych. Równie ważne jest dla nas stworzenie dogodnych warunków do realizacji programu Mieszkanie+, który obok programu 500+ jest najważniejszym, sztandarowym programem Prawa i Sprawiedliwoœci. To jest nasza rola.

Premier Morawiecki będšc jeszcze ministrem rozwoju i finansów zdawał się nie przykładać zbyt wielkiej uwagi œrodkom unijnym, dzięki którym realizujemy politykę rozwojowš kraju?

Premier odpowiadał wtedy de facto za trzy potężne resorty, bo i za rozwój i za gospodarkę i za finanse. A najwięcej wyzwań mieliœmy wtedy w resorcie finansów, w tym problem z olbrzymiš dziurš w zbieraniu podatków, w szczególnoœci podatku VAT. Udało się jš w dużej mierze uszczelnić i nadal działania w tym zakresie przynoszš wymierne efekty dla budżetu. Zaœ obszar zwišzany z funduszami UE udało się nam mniej więcej po roku w miarę sprawnie opanować, ratujšc jeszcze starš perspektywę 2007-2013 i przyœpieszajšc nowš. Teraz Polska jest jednym z liderów wykorzystania œrodków z polityki spójnoœci na lata 2014-2020. Pan premier mógł więc liczyć na tę częœć resortu, która odpowiadała za fundusze UE. I tak to nadal będzie wyglšdało. Zapewniam, premier Morawiecki doskonale zna uwarunkowania gospodarcze, na które fundusze unijne majš wpływ.

Jak rzšd postrzega politykę spójnoœci?

Jako politykę inwestycyjnš, ale uzupełnianš innymi działaniami, które majš na celu pobudzenie inwestycji. W naszym ministerstwie uruchomiliœmy szereg innych inicjatyw, które majš duże znaczenie dla inwestycji.

Jak np. Plan Junckera?

Realizację Planu Junckera przyœpieszyliœmy znaczšco. Doœć powiedzieć, że nasz kraj pod względem wartoœci pozyskanego z tego Ÿródła dofinansowania, zajmuje już szóste miejsce poœród wszystkich krajów UE. Chodzi mi także o instrument „Łšczšc Europę". Staramy się też pobudzić inwestycje realizowane w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. To też sš obszary działalnoœci naszego ministerstwa.

A czym zajmuje się resort przedsiębiorczoœci i technologii?

W Ministerstwie Przedsiębiorczoœci i Technologii przygotowywane sš m.in. zmiany prawne, które dotyczš działalnoœci biznesu. Również tam realizowany jest szereg programów ważnych dla społeczeństwa i biznesu jak choćby działania zwišzane z planem antysmogowym. Nasza współpraca jest bliska i bardzo dobra. Tak też jest z Ministerstwem Finansów. Symbioza, którš znamy z okresu gdy premier Morawiecki był ministrem finansów i rozwoju nadal pozostała i przekłada się na dobrš współpracę wszystkich trzech resortów i nadal pod kierownictwem Mateusza Morawieckiego, ale już jako premiera.

Jak ocenia pan realizację Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR)? To program o dużym znaczeniu dla gospodarki, który ma jš przestawić na tory innowacji, ale jego realizacja postępuje doœć mozolnie?

Jeœli chodzi o kontraktację, czyli zawarte umowy o dofinansowanie to w programie tym osišgnięto cel postawiony na koniec 2017 r. choć przyznaję, że przysłowiowym rzutem na taœmę w ostatnich dniach grudnia. Plan jednak wykonano. Zaœ faktycznie jesteœmy opóŸnieni w realizacji projektów, a wiemy, że sš to projekty trudne, dużo trudniejsze niż realizowane w innych obszarach jak choćby w transporcie. Sš to przede wszystkim projekty badawczo-rozwojowe. Wiem z doœwiadczenia jak trudno je prowadzić, ile jest w nich niepewnoœci i zmian. Dlatego przyœpieszenie realizacji projektów dotowanych z PO IR jest dla mnie absolutnie priorytetem. Nie chciałbym przesuwać œrodków z tego programu do innych programów. Kwestie innowacji sš dla rzšdu najważniejsze.

A która z głównych instytucji realizujšcych ten program, a więc NCBR, PARP, BGK i sam resort, radzi sobie najsłabiej?

Jeżeli chodzi o wskaŸniki to największe wyzwania stojš przed Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Wynika to z kilku względów. Przedsięwzięcia wspierane przez NCBR sš najtrudniejsze. Nie ma co ukrywać, że projekty badawczo-rozwojowe sš trudniejsze niż przedsięwzięcia inwestycyjne, za które odpowiada Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczoœci czy wspieranie centrów B+R, za które odpowiadamy jako ministerstwo. Również łatwiejsze sš tzw. instrumenty zwrotne, za które odpowiada Bank Gospodarstwa Krajowego, który zresztš ma w tym zakresie kilkuletnie doœwiadczenia jeszcze z lat 2007-2013. Zresztš BGK osišga założone przez nas plany. Ministerstwo też. Największy problem, czego nie ukrywam, mamy z NCBR, ale to z racji tego że jest tam i najwięcej pieniędzy i najtrudniejsze projekty.

A co z Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). To jedyny program krajowy, w którym nie rozdzielono nawet połowy pieniędzy?

Akurat w tym programie to działanie zamierzone.

Gdyż?

Dlatego, że realizacja projektów dotowanych z POWER trwa nieco krócej niż w innych programach i chcemy równomiernie rozłożyć œrodki z tego programu, tak aby nie doszło do luki w realizacji projektów pomiędzy unijnymi perspektywami finansowymi. Jeœli idzie o kontraktację w POWER to nie mam większych zastrzeżeń, ale co do realizacji projektów już tak. Powinna była być szybsza. Ten program nie osišgnšł wskazanego celu certyfikacji, czyli wydatkowania i rozliczenia œrodków w 2017 r.

Teraz wiceminister Paweł Choršży zajmie się PO IR?

Tak. W najbliższych dniach wskażemy nowy podział obowišzków w naszym kierownictwie. Dojdzie do zmian. Ta zwišzana z PO IR jest oczywista, gdyż dotychczas za ten program odpowiadała Jadwiga Emilewicz, obecna minister przedsiębiorczoœci i technologii.

Na ile realne jest zagrożenie, że częœć województw nie otrzyma pieniędzy z tzw. rezerwy wykonania, a być może nawet straci w br. częœć pieniędzy w myœl zasady n+3?

Co do zasady n+3 to przypomnę, że już w zeszłym roku takie potencjalne zagrożenie było w regionalnych programach operacyjnych (RPO) dla Kujawsko-Pomorskiego i Dolnego Œlšska. Ostatecznie strat udało się uniknšć. Natomiast w br. poziomy wydatków certyfikowanych do KE dla regionów objętych zasadš n+3 już w 2017 r. będš znacznie wyższe, prawie trzykrotnie. Zagrożenie będzie więc też znacznie większe. Jednoczeœnie istnieje poważne zagrożenie dotyczšce rezerwy wykonania. Sygnalizowaliœmy to już wczeœniej po dokonaniu bardzo szczegółowej analizy na koniec III kw. 2017 r. Wykazała ona, że aż 1,2 z 1,88 mld euro, bo tyle wynosi rezerwa dla RPO, jest zagrożone. Zagrożenie to staramy się mitygować przez różne działania. Po pierwsze, przez przesuwanie œrodków z obszarów najbardziej zagrożonych do tych, w których jest potencjał na ich wykorzystanie. Po drugie, przez zmianę wskaŸników jakoœciowych, aby brak ich osišgnięcia nie był podstawš do utraty œrodków. Dalsza realizacja RPO jest więc nadal wielkim wyzwaniem dla władz województw i nie ma co tego ukrywać. Wydatkowanie œrodków w RPO jest na poziomie prawie dwukrotnie niższym niż w programach krajowych. A wszystkim nam zależy, żeby te pienišdze w regionach pozostały i pracowały na ich rozwój.

Inwestujemy œrodki z puli na lata 2014-2020, ale jednoczeœnie toczš się rozmowy o przyszłoœci polityki spójnoœci i wspólnej polityki rolnej. Na którš stawiamy?

Teraz na politykę spójnoœci mamy 77,6 mld euro i ponad 4,2 mld z „Łšczšc Europę", a na politykę rolnš 32 mld euro. Obie więc polityki sš dla nas bardzo ważne i o obie będziemy zabiegać w nowej perspektywie finansowej UE. Zdajemy sobie jednak sprawę, że polityka spójnoœci i w kontekœcie kwot i merytorycznej zawartoœci nie będzie taka sama. Najważniejsze, że będzie kontynuowana, bo w pewnym momencie było zagrożenie jej likwidacji, a także nacjonalizacji, czyli skierowania jej do finansowania wyłšcznie ze Ÿródeł krajowych co byłoby wielkš stratš dla UE, bo jest to największa polityka inwestycyjna.

Wspomniał pan o zmianie zawartoœci tej polityki?

Na częœć zmian jesteœmy w pełni przygotowani m.in. na zwiększenie roli i zakresu instrumentów finansowych. On jest teraz naprawdę mały. Jesteœmy też gotowi na większe przeorientowanie na kwestie zwišzane z innowacyjnoœciš. To dla nas pozytywny trend, bo tak wyglšda strategia rzšdowa.

A co z budżetem? Zanosi się niestety na to, że otrzymamy mniej pieniędzy?

Najprawdopodobniej UE będzie miała mniejszy budżet na przyszłš perspektywę co odbije się i na nas, i na innych krajach członkowskich. Przynajmniej na razie tak to teoretycznie wyglšda. Przyczyny mniejszej puli dla Polski sš trzy. Po pierwsze, z UE wychodzi Wielka Brytania, drugi najbogatszy kraj Unii, który wpłacał rocznie ok. 12-14 mld euro czyli ok. 10 proc. całego budżetu. Po drugie, UE ma teraz nowe priorytety, na które trzeba znaleŸć finansowanie. Chodzi o politykę migracyjnš zwišzanš z napływem uchodŸców oraz bezpieczeństwo zewnętrzne dotyczšc zagrożenia militarnego i bezpieczeństwo wewnętrzne zwišzane z terroryzmem. Po trzecie, polskie regiony sš coraz bogatsze. Mazowsze już weszło do grupy najbogatszych regionów europejskich. A trochę teoretyzujšc – gdybyœmy z wydzielonego statystycznie obszaru, obejmujšcego samš stolicę i oœcienne gminy, utworzyli odrębny kraj członkowski, byłoby to drugie po Luksemburgu najbogatsze państwo w UE. Dolny Œlšsk i Wielkopolska to kolejne dwa regiony, które przekroczyły 75 proc. œredniej unijnej PKB, a więc stracš prawo do największej pomocy oferowanej najbiedniejszym regionom UE. Wkrótce ten próg przekroczš też Œlšsk i Pomorze. Bogacimy się jako kraj i jako regiony i pomoc będzie dla nas coraz niższa.

Od lat mówi się, że państwa UE powinny wykładać więcej na wspólny budżet UE?

Popieramy propozycję komisarza UE ds. budżetu Günthera Oettingera, który postuluje zwiększenie składki członkowskiej w przyszłej perspektywie finansowej UE z obecnego poziomu 1 proc. DNB do poziomu, jak to definiuje komisarz, 1,1X gdzie X może oznaczać np. 2, 5 czy 9, czyli składka sięgałaby nawet prawie 1,2 proc. DNB. Musimy być jednak absolutnie gotowi na to, że œrodki dla Polski z polityki spójnoœci nie będš tak duże jak teraz.

Teraz mamy 82,5 mld euro. Na ile więc liczymy po 2020 r.?

Za wczeœnie, aby podawać jakiekolwiek liczby. Po pierwsze, obnażylibyœmy naszš strategię negocjacyjnš, ale po drugie i ważniejsze najpierw musi paœć propozycja ze strony Komisji Europejskiej, którš poznamy w maju br.

A jakie jest zdanie pana ministra co do przyjęcia euro?

Powiedzmy to wyraŸnie. Jest za wczeœnie, aby wejœć do strefy euro. Będšc ostatnio w USA rozmawiałem na ten temat z wieloma ekspertami i ekonomistami i zgadzajš się oni z naszymi ekspertami rzšdowymi, którzy twierdzš, że jest za wczeœnie na przyjęcie przez Polskę wspólnej waluty. W traktacie akcesyjnym do UE mamy zapis, że do strefy euro wejdziemy, ale powinniœmy być wtedy na znacznie wyższym poziomie rozwoju gospodarczego oraz konwergencji. W przypadku tej ostatniej mógłby to być poziom ok. 80-90 proc. œredniej UE. W tej chwili dobijamy do 70 proc.

CV

Jerzy Kwieciński – od 9 stycznia minister inwestycji i rozwoju. Wczeœniej, od 20 listopada 2015 r., sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju. Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. W latach 2005–2008 wiceminister rozwoju regionalnego. Ukończył m.in. Politechnikę Warszawskš i studia MBA.