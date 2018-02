Gabriel Wong, PwC. Chińska inicjatywa Pasa i Szlaku zaczyna się od Polski

Gabriel Wong, dyrektor Działu Finansów Korporacyjnych w chińskim PwC , lider Programu Pas&Szlak, w rozmowie z Danutš Walewskš

Skšd wzišł się pomysł stworzenia Zjednoczonego Pasa i Szlaku?

Przede wszystkim jest odpowiedziš na potrzeby firm chińskich, z których nadal niewiele wie gdzie powinny inwestować. Nieustannie pojawiajš się u nich przedstawiciele różnych krajów i namawiajš do finansowania czasami naprawdę zwariowanych projektów.

A chińscy przedsiębiorcy chcš wiedzieć przede wszystkim jak stabilny jest kraj, w którym mieliby ulokować swoje pienišdze i z kim najlepiej byłoby się połšczyć dla danego przedsięwzięcia. Nadal czujš się niepewnie wówczas, kiedy mieliby działać w pojedynkę. Nie znajš również miejscowego prawa, dlatego jest im potrzebne lokalne wsparcie. Dlatego stworzyliœmy organizację Klub Zjednoczonego Pasa i Szlaku (Belt&Road United). Członkostwo w tej organizacji jest bezpłatne. Należš do niego firmy chińskie, naukowcy, przedstawiciele wyższych uczelni, banki.

W tej chwili raz w miesišcu organizujemy konferencję poœwięconš jednej konkretnej branży gospodarki. Nieustannie także wysyłamy do zainteresowanych krajów naszych pracowników. Jako pierwszy kraj została wybrana Polska i chcemy zbudować Belt&Road United Poland a przedstawicielstwo tej organizacji ruszy w marcu 2018, natomiast struktury zaczęliœmy budować już w grudniu 2017.

Dlaczego budowę tego przedsięwzięcia zaczęliœcie od Polski?

Bo jest najlepszš platformš do ekspansji na wschód i na zachód. Mamy tutaj przykłady udanych inwestycji chińskich. Bo władze kładš nacisk na infrastrukturę. Po drugie Chińczycy chcš unowoczeœnić własny przemysł, a polskie firmy sš zaawansowane technologicznie, natomiast koszty produkcji sš niższe, niż na zachodzie, zaœ ceny ziemi nadal nie sš wygórowane. Do tego dochodzi centralne położenie w Europie.

A nie jest także, że chińskie firmy poszukujš technologii raczej na zachodzie? Naprawdę jest pan przekonany, że w Polsce znajdš to, co jest im potrzebne do rozwoju?

Znajdš to, czego potrzebujš i w żaden sposób nie powstrzymuje ich to przed ekspansjš na innych rynkach.

Czego jeszcze szukajš chińskie firmy?

W Kambodży, Laosie i Tajlandii możliwoœci inwestycji w sektorze rolnym, ponieważ jest już ponad miliard Chińczyków i musi być dla nich wystarczajšca iloœć żywnoœci. W Pakistanie firm energetycznych i logistycznych. W Kazachstanie — surowców energetycznych.

W takim razie jakie polskie firmy powinny zainteresować się członkostwem w tym klubie?

Przemysłowe i infrastrukturalne. Dla Chińczyków ważne jest i to, że Polska jest członkiem Unii Europejskiej, więc dzięki partnerstwu z firmami polskimi mogliby uzyskać dostęp do przetargów tak w samej Polsce, jak i w innych krajach UE. Przy tym mniej im chodzi o same zyski, jak o możliwoœci pozyskania nowych technologii.

Chiński rzšd nie patrzy już przychylnym okiem na inwestycje krajowych firm zagranicš. Taki przypadek był także w Polsce, gdzie chińska firma musiała się wycofać z dużej inwestycji. Czy sšdzi pan, że takie sytuacje mogš mieć miejsce także w przyszłoœci?

Powiedzmy inaczej. Chińskie władze chcš, aby te inwestycje były zrównoważone. W latach 90. pienišdze napływały do Chin, a nasze firmy nieœmiało rozglšdały się po œwiecie. Dopiero na poczštku tego wieku ruszyły i zainteresowały się przede wszystkim bazš surowcowš. Potem przyszedł czas na apetyt na technologie. Wtedy też chińskie pienišdze zaczęły być na œwiecie krytykowane, a nasze firmy przegrywały przetargi.

Może nie oferowały najwyższych cen i najlepszych warunków?

Nie sšdzę, żeby tak było. Chodziło o to, że pracownicy nie chcieli być zarzšdzani przez Chińczyków. Obawiano się, że chińskie firmy po uzyskaniu dostępu do technologii będš zamykały fabryki na zachodzie, przenoszšc know how i produkcję do kraju. Ale już w latach 2009/2010, kiedy na œwiecie brakowało pieniędzy zaczęła się kolejna fala chińskich inwestycji. Dla niektórych zachodnich firm skorzystanie z tej oferty, było sposobem na przetrwanie. Ten trend trwał do roku 2015 i dla mnie, jako do chińskiego obywatela niepokojšce było to, że pienišdze wypływały bez jakiejkolwiek kontroli. Chociaż sam wspierałem z ramienia PwC firmę Haier, producenta AGD kiedy przejmował GE Appliances za 5,6 mld dol. Cała transakcja została zawarta w 38 dni, a wcale nie zaoferowaliœmy najwyższej ceny. Szybko jednak okazało się, że tak szybka ekspansja chińskich firm spowodowała gwałtowne kurczenie się rezerw. A na to nie możemy sobie pozwolić, bo wiadomo, że ich niski poziom spowodowałby atak na walutę. Tak więc zaostrzenie polityki dotyczšcej inwestycji zagranicznych nie jest politycznym ograniczeniem narzuconym przedsiębiorcom, ale dotyczy stabilnoœci gospodarki.

Inicjatywa Pasa i Szlaku wystartowała w roku 2013. Wtedy rozmawiały o niej przede wszystkim rzšdy i szczerze mówišc niewiele się działo. Co w takim razie wydarzyło się, że cała inicjatywa jednak ruszyła z miejsca?

Bo uwierzyły w to firmy prywatne gotowe do zainwestowania własnego kapitału. Że jest to szansa dla wszystkich, bo w tej chwili w inicjatywie Belt&Road uczestniczy już 61 krajów i najważniejsze branże gospodarki. Nikt nie może oczywiœcie zagwarantować ogromnego sukcesu.

I jest pan pewien, że handel pójdzie w obydwie strony? Nie tylko z Chin za granicę?

Zdecydowanie tak. Rzeczywiœcie poczštkowo projekt wydawał się interesujšcy przede wszystkim dla Chin. W tej chwili mogš z niego korzystać obydwie strony. Mamy stare chińskie powiedzenie: kiedy ktoœ poczuje pienišdze, łatwo zmienia zdanie.

Rozmawiała Danuta Walewska