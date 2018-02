Spadki na warszawskiej giełdzie. Wall Street ciągnie indeksy w dół

Tak, jak można było się spodziewać – silne spadki na Wall Street zaowocowały kiepskim otwarciem notowań w Europie, w tym w Polsce. WIG20 spadał na starcie sesji nawet o 100 pkt do 2405 pkt. Dzisiejsza sesja w USA również zaczyna się na sporych minusach. Wraz z dziennikarzami Parkiet.com relacjonujemy na żywo reakcje rynków i przedstawiamy komentarze najlepszych analityków.

Relacja na żywo:

15:40

Otwarcie amerykańskiej giełdy relacjonuje i komentuje na żywo Bloomberg

Watch @BloombergTV's live coverage of the U.S. markets open https://t.co/CskHJGCLiq — Bloomberg (@business) 6 lutego 2018

15:30

Dow Jones Industrial traci ponad 2 proc. na otwarciu, czyli spada o ponad 500 pkt. Kontrakty wczeœniej sugerowały, że może zniżkować nawet o 700 pkt.

The Dow drops below 24,000 as the U.S. markets open #tictocnews pic.twitter.com/2ynXbvgyP9 — TicToc by Bloomberg (@tictoc) 6 lutego 2018

15:19

- Rynek akcji nadal roœnie, jeœli wyceniacie go w bitcoinach, a nie w tradycyjnych walutach - twierdzi na Twitterze Justin Wolfers, profesor University of Michigan.

The stock market is still rising if you measure its true value in bitcoin rather than artificial fiat currency. — Justin Wolfers (@JustinWolfers) 5 lutego 2018

15:05

Goœciem Przemysława Tychmanowicza w #PROSTOzPARKIETU był Piotr Minkina, dyrektor ds. produktów inwestycyjny w Union Investment TFI. Jego zdaniem obecne spadki to tylko korekta.

14:50

Indeks VIX, zwany „indeksem strachu” i mierzšcy spodziewanš zmiennoœć na giełdach, był w historii jedynie trzykrotnie wyżej: po tym jak w 2011 r. USA straciły najwyższy rating AAA, po wybuchu œwiatowego kryzysu w 2008 r. i po pęknięciu bańki internetowej w 2000 r.

VIX: The 'fear index' has only been this high on 3 prior occasions https://t.co/LXp1FsmGr8 by @Jim_Edwards pic.twitter.com/Rd7hbugr2A — Jim Edwards (@Jim_Edwards) 6 lutego 2018

14:35

Wojciech Białek, główny analityk CDM Pekao zwraca uwagę, że jedynie cztery razy w trakcie minionego pokolenia tak silny spadek amerykańskich indeksów nastšpił w cišgu miesišca od ustanowienia nowych szczytów.



14:25

Joseph Davis z Vanguard Group twierdził w studiu Bloomberga, że wyprzedaż na amerykańskim rynku była "nieunikniona"

Vanguard Group's Joseph Davis says selloff was "inevitable" https://t.co/pL30TnzlYt pic.twitter.com/wxk1dkLnNe — Bloomberg (@business) 6 lutego 2018

14:20

4 bln dolarów – o tyle zmniejszyła się kapitalizacja globalnych giełd od szczytów osišgniętych osiem dni temu. To wyliczenia agencji Reuters. Wspomniane 4 bln dolarów to więcej niż np. nominalny PKB Niemiec.

To oczywiœcie ogromna liczba, ale kapitalizacja globalnych giełd przekraczała jakiœ czas temu 100 bln dolarów, czyli była o jakieœ 25 proc. wyższa od PKB całego œwiata.

14:15

Sytuację na półmetku dzisiejszej sesji na GPW tak analizuje z kolei Piotr Zajšc, dziennikarz „Parkietu":

Ważne wsparcia zaczynajš pękać. Analizujemy wykresy indeksów #GPW https://t.co/XU1OjOMLIv — Parkiet (@Parkietcom) 6 lutego 2018

14:09

Co się dzieje na giełdach? Krótki, 200-sekundowy opis sytuacji Przemka Tychmanowicza, dziennikarza „Parkietu":

13:56

A kontrakty wskazujš, że tak będzie wyglšdało dzisiejsze otwarcie na Wall Street:

Stock futures point to Dow drop of about 550 points at the open, S&P drop of nearly 50 points and Nasdaq drop of 85 points https://t.co/ErtDja9VdQ pic.twitter.com/kO178liK1L — CNBC Now (@CNBCnow) 6 lutego 2018

13:52

Maciej Morawski, analityk TMS Brokers, uważa, że poniedziałkowe tšpnięcie na Wall Street może wyjœć rynkom na dobre.



13:45

„A wtedy Fed powiedział, że normalizacja idzie gładko”

"And then the Fed said normalization was proceeding smoothly" pic.twitter.com/XizcZCIRhJ — zerohedge (@zerohedge) 6 lutego 2018

13:37

Jak sytuację na rynkach opisuje œwiatowa prasa? Sprawdził to Jerzy Boćkowski, dziennikarz „Parkietu".

13:32

13:25

Hamish Douglass, zarzšdzajšcy australijskiej Magellan Financial Group (46 miliardów dolarów aktywów) obawia się, że wyprzedaż na giełdach akcji może być tylko rozgrzewkš przed tym co może się stać na rynkach w œrodowisku rosnšcej inflacji.



13:18

Inwestorzy ponieœli straty na instrumencie opartym na „indeksie strachu" VIX. Liczyli, że niska zmiennoœć długo utrzyma się na rynkach - pisze Hubert Kozieł, dziennikarz „Parkietu" i „Rzeczpospolitej".

Really begs the question of who was buying. $XIV markets itself as a tool for 'sophisticated investors' but there's *a lot* of naive retail interest...



Some sad stories starting to emerge. pic.twitter.com/Byyt2VgMMt — Tracy Alloway (@tracyalloway) 6 lutego 2018

13:10

Niektórzy zajmujš się analizowaniem wykresów, nie zawsze na poważnie:

Bitcoin starts to look like a dinosaur on the way to extinction...$5k handle likely to be tested again today as it did last night pic.twitter.com/XMrWxkCq9F — Nouriel Roubini (@Nouriel) 6 lutego 2018

13:03

- Korekta na polskiej giełdzie została spowodowana przez masowš wyprzedaż akcji na amerykańskim rynku kapitałowy. Polska giełda uzależniona jest od koniunktury na amerykańskiej giełdzie, ponieważ jest największa na œwiecie – zauważa Mateusz Groszek, analityk Admiral Markets.

13:00

European shares hit six-month low as volatility shakes markets https://t.co/P5cS71PnjT — Reuters Business (@ReutersBiz) 6 lutego 2018

12:55

Czy banki centralne zmieniš stanowisko?

- Korekta nadchodziła od dłuższego czasu, ale banki centralne mogš zaczšć zmieniać swoje stanowisko w sprawie stóp procentowych jeœli uznajš, że rynki za bardzo przestraszyły się perspektywy szybszego zacieœniania polityki pieniężnej – twierdzi Michael Hewson, analityk CMC Markets.

12:50

Remigiusz Lemke, analityk DM mBanku, uważa, że niedŸwiedzie nie powiedziały jeszcze ostatniego słowa.

12:45

Jak duże jest ryzyko tego, że korekta przemieni się w rynek niedŸwiedzia?

- Ryzyko to jest niskie – mówi „Rzeczpospolitej” Paweł Jackowski, dyrektor departamentu zarzšdzania aktywami DM TMS Brokers. Jego zdaniem przeciwko scenariuszowi mówišcemu o rozpoczęciu bessy przemawiajš choćby dobre perspektywy dla kluczowych gospodarek œwiata.

– Mieliœmy bardzo długi trend wzrostowy. Koniec trendu nie oznacza natychmiastowej zmiany na trend przeciwstawny. Taka zmiana zawsze wymaga czasu. Korekta może być dynamiczna, może być gwałtowna, ale jak na razie nie ma podstaw, by twierdzić, że oznacza ona zakończenie hossy – dodaje Jackowski.

Wskazuje on również, że w 2018 r. trudniej będzie osišgnšć wysokie stopy zwrotu na rynkach akcji niż w latach ubiegłych. Inwestorzy powinni być więc selektywni i skupiać się na dobrych spółkach wzrostowych np. z sektora technologicznego.

12:40

Spoœród dużych europejskich rynków jak na razie tracš najmocniej: brytyjski FTSE 100 (-2,2 proc.) i francuski CAC 40 (-2 proc.). DAX spada nieco bardziej umiarkowanie (-1,9 proc.).

12:35

Here's who to blame for the stock market plunge. https://t.co/9IvHaPbvrv — Joe Weisenthal (@TheStalwart) 6 lutego 2018

12:35

Bitcoin poniżej 6,5 tys. dolarów

Najpopularniejsza wirtualna waluta straciła w cišgu 24 godzin 17 proc. wobec dolara. Od grudniowego szczytu (gdy bitcoin kosztował ponad 20 tys. dolarów) kurs zniżkował aż o 70 proc.

Kapitalizacja rynku bitocoin zmniejszyła się od grudniowego szczytu aż o 233,5 mld USD. Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zmniejszyła się od szczytu o 557 mld USD. Kurs bitcoina spadł w nocy z poniedziałku na wtorek nawet poniżej 6 tys. dolarów, czyli poziomu z listopada. We wtorek koło południa płacono za niego 6,4 tys. USD. Ether (ethereum), czyli druga pod względem popularnoœci wirtualna waluta kosztowała wówczas 577 USD. Od szczytu osišgniętego na poczštku stycznia straciła już prawie 60 proc. Ripple, czyli trzecia kryptowaluta pod względem kapitalizacji, zniżkowała od szczytu sprzed kilku tygodni o około 80 proc.

Wyprzedaż została wywołana przez wiele czynników, ale decydujšce mogły być obawy przez regulacyjnym zduszeniem rynku kryptowalut. W poniedziałek chiński dziennik „Financial News” blisko powišzany z Ludowym Bankiem Chin zapowiedział, że bank centralny ChRL zakaże działalnoœci platform oferujšcych handel kryptowalutami oraz przeprowadzanie ICO (ofert kryptowalutowych). Wczeœniej pojawiły się doniesienia, że indyjski i południokoreański rzšd drastycznie uderzš w rynek kryptowalut. Kilka brytyjskich banków zablokowało zaœ klientom możliwoœć kupowania kryptowalut za pomocš ich kart kredytowych.

12:30

Warto zerkać na bitcoina

- Kryptowaluta dobrze odzwierciedliła nastroje podczas styczniowej, spekulacyjnej fali wzrostowej – mówi Mariusz Puchałka, analityk BM ING.

Uważam, że impuls wzrostowy zbudowany na indeksie WIG20, którego genezę datuję na listopad 2016 r., uległ już zakończeniu. Jego finalnym ruchem była styczniowa aprecjacja. Teraz przyszedł czas na większš spadkowš korektę, którego katalizatorem jest zmiana kierunku notowań amerykańskiego dolara i wejœcie w fazę odreagowania w górę. Warto obserwować również zachowanie kryptowalut. Bitcoin dobrze odzwierciedlił nastroje podczas styczniowej, spekulacyjnej fali wzrostowej.

Jednak bioršc pod uwagę dane gospodarcze i wzrostowy cykl gospodarki, scenariusz bazowy zakłada zatrzymanie korekty na notowaniach indeksu WIG20 w strefie 2.300-2.350 pkt. i powrót do trendu wzrostowego. W dalszym cišgu zakładam, że ten rok będzie okresem większej zmiennoœci na rynkach finansowych. Hossa powinna powrócić jeszcze w pierwszej połowie tego roku.

11:20

Gwałtowna wyprzedaż akcji, która zaczęła się w minionym tygodniu i przybrała na sile w poniedziałek nie została spowodowana przez żaden pojedynczy czynnik, w przeciwieństwie do tego co ostatnio w tej skali zdarzyło się siedem lat temu, kiedy Agencja S&P Global Ratings pozbawiła Stany Zjednoczone najwyższej oceny wiarygodnoœci kredytowej na poziomie AAA, wskazuje Bloomberg.

9:35

Po gwałtownej przecenie na Wall Street (Dow Jones Industrial stracił 4,6 proc.) doszło również do ostrej wyprzedaży na azjatyckich giełdach. Tokijski indeks Nikkei 225 spadał w cišgu sesji nawet o prawie 7 proc., a zamknšł się 4,7 proc. na minusie. Hang Seng, główny indeks giełdy w Hongkongu spadł o 4,4 proc. Chiński Shanghai Composite stracił 3,4 proc., tajwański Taiex spadł o 5 proc., koreański KOSPI o 1,5 proc. a indyjski Sensex o 2,5 proc.

9:30

Blisko 4-proc. spadał WIG20 dziœ rano. To efekt poniedziałkowej przeceny na Wall Street. Indeks S&P500 spadał w porywach o 4,4 proc. do 2638 pkt., a Dow Jones Industrial Average nawet o 6,3 proc. do 23 923 pkt. Dla tego ostatniego był to najsilniejszy "zjazd" w czasie jednej sesji w całej historii notowań. Nic więc dziwnego, że wtorek w Warszawie zaczšł się mocno pod kreskš. Po ponad 4 proc. traciły rano Eurocash, Energa i PKN Orlen.

