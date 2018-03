Bodnar krytycznie o projekcie Brudzińskiego ws. zbiórek publicznych

Rzecznik Praw Obywatelskich, Adam Bodnar jest zaniepokojony projektem zmian w prowadzeniu zbiórek publicznych. Jego zdaniem mogš one naruszać zasady Konstytucji RP.

Adam Bodnar napisał do ministra spraw wewnętrznych i administracji Joachima Brudzińskiego w zwišzku z propozycjš zmian ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych. Podkreœlił, że prace legislacyjne podjęto w reakcji na pojedynczy przypadek budzšcej wštpliwoœci zbiórki publicznej (chodzi o zorganizowanš przez Stowarzyszenie Duma i Nowoczesnoœć zbiórkę dla Janusza Walusia, odbywajšcego w RPA karę więzienia za zabójstwo w 1993 r. czarnoskórego lidera partii komunistycznej).

Zdaniem RPO poszczególne propozycje mogš naruszać normy konstytucyjne, w szczególnoœci art. 2 i art. 78 Konstytucji RP. Za szczególnie groŸne dla wolnoœci organizowania zbiórek publicznych uznał przyznanie ministrowi znacznej swobody w przerywaniu już trwajšcej zbiórki publicznej. Jest to połšczone z kompetencjš do zastępczego wyznaczania celu, na jaki majš zostać przeznaczone zebrane już œrodki.

- Prowadzi to do podważenia niezwykle ważnej zasady ukształtowanej w obecnie obowišzujšcej ustawie, że wszelkie wštpliwoœci odnoœnie do celów zbiórki, czy też podmiotu prowadzšcego zbiórkę, powinny być wyjaœnione na wstępnym etapie – zanim jeszcze zbiórka będzie mogła się rozpoczšć" - wskazał RPO. Jego zdaniem autor projektu nie ustrzegł się licznych błędów, które powodujš, że zakładane nim cele nie zostanš osišgnięte. „Jedynym skutkiem przyjęcia proponowanych regulacji może być konflikt na linii władze publiczne – organizatorzy/uczestnicy zbiórek i - będšcy jego efektem - spadek zainteresowania tego rodzaju formš zrzeszania się - głosi list.

RPO podkreœlił, że obok dotychczasowych przesłanek odmowy zamieszczenia informacji o zgłoszeniu zbiórki na portalu zbiórek publicznych, minister będzie mógł de facto uniemożliwić jej przeprowadzenie także wtedy, gdy uzna, że cel zbiórki „byłby sprzeczny z zasadami współżycia społecznego lub naruszał ważny interes publiczny". Oznacza to w praktyce powrót do – znanej z uprzednio obowišzujšcej i krytykowanej ustawy z 1933 r. – uznaniowoœci rozstrzygnięcia w przedmiocie dopuszczalnoœci zbiórki publicznej – uznał Bodnar.

Jednoznacznie negatywnie ocenił też inny zapis projektu: o możliwoœci dokonania ponownej, i w dowolnym momencie, kontroli celu zbiórki na podstawie przesłanek, których spełnienie było już przedmiotem zakończonego pozytywnie badania.

Według Adama Bodnara natychmiastowa wykonalnoœć decyzji o wykreœleniu zbiórki z portalu oznacza, że już z dniem wydania decyzji (a nie jej doręczenia) dojdzie do faktycznego wykreœlenia. Tym samym już z chwilš organizator zbiórki straci podstawę zbierania pieniędzy. Będzie on zmuszony do bieżšcego œledzenia portalu zbiórek by upewnić się, że nadal może prowadzić zbiórkę - inaczej narazi się na odpowiedzialnoœć wykroczeniowš.

RPO podkreœlił, że z uwagi, iż organizowanie i udział w zbiórce publicznej okreœlić należy jako formę zrzeszania się, wprowadzanie ograniczeń tej wolnoœci należy oceniać przez pryzmat art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. Niezbędne jest wykazanie, że wprowadzane ograniczenia spełniajš warunek proporcjonalnoœci i sš konieczne w demokratycznym państwie.