Berdychowski: Nominowani? Orban, Zoll, Rzepliński

Organizator i przewodniczący Rady Programowej forum ekonomicznego Zygmunt Berdychowski mówił, że tworzenie wydarzenia, w którym biorą udział politycy zarówno władzy, jak i opozycji, jest czymś nadzwyczajnym.

Czym forum różnic się od poprzednich, których odbyło się już 26? - Przede wszystkim dojdzie do spotkania Grupy Wyszehradzkiej z premierem Ukrainy – mówił Berdychowski. - W stosunku do ubiegłego roku, mamy też 30 proc. więcej gości. – Dwa dni temu mieliśmy zarejestrowanych prawie 3600 osób, jeżeli do tego dziennikarzy obsługujących wydarzenie, to jest już ponad 4200 osób, a jeśli dodamy jeszcze forum młodych liderów, to mamy 5 tys. gości – wyliczał organizator.

34 osoby, które wchodzą w skład rady programowej, wskazało siedem nazwisk, które są nominowane do nagrody człowieka roku. - Prezydent Rumunii Klaus Iohannis, premier Węgier Viktor Orban, Andrzej Rzepliński, Andrzej Zoll, to osoby, które były w centrum politycznych wydarzeń – mówił Berdychowski. – Mateusz Morawiecki na pewno nie był osobą, która ogniskowała spory – dodał.

Ostateczna decyzja, kto wygrał, zostanie podjęta o godz. 12, gdy Rada Programowa będzie miała posiedzenie. – Publicznie zostanie ona przedstawiona na uroczystej gali o godzinie 21.30 – mówił Berdychowski.

- Jeżeli mówić o zmęczeniu, to tylko ze względu na te same, coroczne problemy przy organizacji forum – powiedział Berdychowski. – Choćby związanymi z infrastrukturą konferencyjną, którą każdy organizator w Europie ma do swojej dyspozycji, a my ją musimy budować. Można odczuć, że coś jest nie tak, gdy z równym mozołem musimy rozwiązywać te problemy, które już wcześniej rozwiązywaliśmy – wyjaśniał organizator.

Jakie marzenia ma Berdychowski w związku z daleką przyszłością? – Chciałbym żeby wydarzenie nadal się odbywało. Chciałbym też żeby infrastruktura była wyjątkowa, jak samo spotkanie i goście, którzy tu przyjeżdżają.